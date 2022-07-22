В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань
В оккупированном Херсоне и в районе Чернобыевки прогремели новые взрывы.
Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - отметил он.
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Знов покурили???)))