В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань

В оккупированном Херсоне и в районе Чернобыевки прогремели новые взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Бахмут. Горело здание индустриального колледжа, - ГСЧС. ФОТО