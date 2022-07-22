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Новости Война
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В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань

чорнобаївка

В оккупированном Херсоне и в районе Чернобыевки прогремели новые взрывы.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - отметил он.

В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань 01

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взрыв (6738) Херсон (2815) Чернобаевка (69) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+16
Зеленский , і де вільний Херсон ? ВСУ стояла коло Херсона . Но Ермак зі своій зерновой сделкой , ВСУ зупинив
всі це усвідомлюють ?
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22.07.2022 15:10
+16
Израиль разбомбил завод со складом,где изготавливались безпилотники по иранским технологиям,которые собирался купить *****)
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22.07.2022 15:25
+7
Ачєрєдниє жести добрай лапатнай волі...
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22.07.2022 15:08
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Ачєрєдниє жести добрай лапатнай волі...
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22.07.2022 15:08 Ответить
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22.07.2022 15:08 Ответить
Зеленский , і де вільний Херсон ? ВСУ стояла коло Херсона . Но Ермак зі своій зерновой сделкой , ВСУ зупинив
всі це усвідомлюють ?
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22.07.2022 15:10 Ответить
Де джерело, яке про це говорить? Поки не має джерел, це просто балабольство.
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22.07.2022 15:12 Ответить
Воно просто кацап
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22.07.2022 15:19 Ответить
А ниже зебилы (читай кацапы) делают "па" в Вашу сторону... Потому не устану повторять, шо Порох - это лучший вариант , чем янелоховый.
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22.07.2022 15:32 Ответить
он не Порох, он Потрох
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22.07.2022 16:40 Ответить
Если по чесноку, никто зебиков и не спрашивает их мнение.
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22.07.2022 17:45 Ответить
а ти, я бачу, можеш...
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22.07.2022 15:59 Ответить
Та вона з рашки. Смерть окупантам
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22.07.2022 16:39 Ответить
"Пороблено" вАм кацапи в Чорнобаєвці!!!
Знов покурили???)))
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22.07.2022 15:15 Ответить
***********, все, что у вас там осталось, привозите в Чернобаевку.
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22.07.2022 15:22 Ответить
Израиль разбомбил завод со складом,где изготавливались безпилотники по иранским технологиям,которые собирался купить *****)
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22.07.2022 15:25 Ответить
Як би не вийшло так, що ті "знищені" безпілотники з часом не з'явилися в "той сторони".
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22.07.2022 15:37 Ответить
Іранці й так би не продавали кацапам безпілотники. Тому що вони обов'язково будуть збити у нас і з'ясується як Іран їх виробляє в обхід санкцій, після цього їм можна забути про послаблення санкцій на продаж газонафти... Навіщо їм так підставлятися заради якогось *****? Його й так посадили в Тегерані під кондиціонер, пишуть що захворів тепер
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22.07.2022 17:53 Ответить
Орков разнесло в хлам, заявил Хлань
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22.07.2022 15:43 Ответить
Гімновозка вибухнула?
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22.07.2022 16:48 Ответить
очередную партию бавовны подвезли?
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22.07.2022 15:54 Ответить
А я хочу напомнить, что такого уровня территориальных и человеческих потерь как при каденции Зеленского, при Порошенко не было. И с этим обязательно нужно будет разобраться. После победы.
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22.07.2022 17:31 Ответить
"Лупайте сю скалу, нехай ні жар , ні холод не спинять Вас!" І. Франко.
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22.07.2022 17:34 Ответить
 
 