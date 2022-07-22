Рашисты обстреляли Бахмут. Горело здание индустриального колледжа, - ГСЧС. ФОТО

Российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Горело здание учебного заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Сегодня на рассвете после очередного обстрела Бахмутские спасатели прибыли на место вызова. По прибытию на место установили, что в результате попадания ВОП повреждена кровля и возник пожар в двух учебных аудиториях Бахмутского индустриального колледжа на площади 100 м.кв. Пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Погибших и травмированных на месте происшествия нет.







