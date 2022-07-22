Рашисты обстреляли Бахмут. Горело здание индустриального колледжа, - ГСЧС. ФОТО
Российские оккупационные войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Горело здание учебного заведения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.
"Сегодня на рассвете после очередного обстрела Бахмутские спасатели прибыли на место вызова. По прибытию на место установили, что в результате попадания ВОП повреждена кровля и возник пожар в двух учебных аудиториях Бахмутского индустриального колледжа на площади 100 м.кв. Пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Погибших и травмированных на месте происшествия нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль