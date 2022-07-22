Рашисти обстріляли Бахмут. Горіла будівля індустріального коледжу, - ДСНС. ФОТО
Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області. Горіла будівля навчального закладу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Сьогодні на світанку після чергового обстрілу Бахмутські рятувальники прибули на місце виклику. По прибуттю на місце встановили, що внаслідок влучання ВНП зазнала пошкодження покрівля та виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях Бахмутського індустріального коледжу на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.
Загиблих та травмованих на місці події немає.
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