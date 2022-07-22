Рашисти обстріляли Бахмут. Горіла будівля індустріального коледжу, - ДСНС. ФОТО

Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області. Горіла будівля навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Сьогодні на світанку після чергового обстрілу Бахмутські рятувальники прибули на місце виклику. По прибуттю на місце встановили, що внаслідок влучання ВНП зазнала пошкодження покрівля та виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях Бахмутського індустріального коледжу на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.

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Загиблих та травмованих на місці події немає.







