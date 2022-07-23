ВСУ с хирургической точностью попали в Дарьевский мост через Ингулец на Херсонщине, - Хлань. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Защитники Украины утром 23 июля нанесли удар по Дарьевскому мосту через Ингулец.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Антоновский мост был ключевым элементом поставки группировки российских войск в Херсон через Левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути поставки и Правобережью. Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это - продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения", - отмечает он.

Хлань напоминает, что каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему.

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