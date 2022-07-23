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ВСУ с хирургической точностью попали в Дарьевский мост через Ингулец на Херсонщине, - Хлань. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Защитники Украины утром 23 июля нанесли удар по Дарьевскому мосту через Ингулец.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Антоновский мост был ключевым элементом поставки группировки российских войск в Херсон через Левобережье. Одновременно ВСУ усложняет пути поставки и Правобережью. Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это - продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения", - отмечает он.

Хлань напоминает, что каждый мост – это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему.

ВСУ с хирургической точностью попали в Дарьевский мост через Ингулец на Херсонщине, - Хлань 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы, - Хлань

мост (1028) обстрел (27312) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4797)


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Топ комментарии
+32
Нужно было акции ЮжМаша покупать всей страной и делать "Украинскую Сатану"...
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23.07.2022 12:02
+28
Стоять можуть - "бики" Може зберегтися навіть частина полотна - навіть легкові автомобілі зможуть їздить - на швидкості 3-5 км/год Але колона важкої автотехніки пройти не зможе Тим більше - по пристріляних координатах! Один влучно покладений снаряд - і на мосту - "пробка" І що буде далі?
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23.07.2022 12:08
+21
хіба що в сраку
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23.07.2022 12:10
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Там пока спокойно машины ездят.
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23.07.2022 11:53 Ответить
Авто - не танк, и не бензовоз. Еще один такой удар и проезд будет только в режиме камикадзе.
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23.07.2022 11:58 Ответить
Пам'ятаєте безліч кадрів із танками в річках? Це було через те що росіяни намагались ними перетнути мости які для цього були не придатні.

Ці мости теж тепер можуть під вагою танка легко вийти з ладу. І виходить що в росіян є шанс відступити, але ось нормально живити угрупування ні.
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23.07.2022 12:51 Ответить
Какие-то слабенькие снаряды попались, хотя легли очень точно и кучно. Надо по мосту так чем-нибудь долбануть чтобы от моста остались одни опоры, какой-нибудь полутонной управляемой бомбой, что-ли..
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23.07.2022 15:36 Ответить
Русский Ваня, сдавайся!
Каждый получит новые носки, унитаз и ящик "бояры"!
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23.07.2022 11:53 Ответить
А как же палку колбасы по 2.20?
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23.07.2022 12:08 Ответить
хіба що в сраку
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23.07.2022 12:10 Ответить
ФУ таким быть, извращенец - это знаменитая колбаса с крысятинкой, мне в 90-м попался крысиный хвост, пусть жуют в плену )))) Мерзкая колбаса была
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23.07.2022 12:37 Ответить
Так , а я про що?
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17.09.2022 01:04 Ответить
Тільки от проблема - міст стоїть як стояв, як і Антонівський.
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23.07.2022 11:54 Ответить
Стоять можуть - "бики" Може зберегтися навіть частина полотна - навіть легкові автомобілі зможуть їздить - на швидкості 3-5 км/год Але колона важкої автотехніки пройти не зможе Тим більше - по пристріляних координатах! Один влучно покладений снаряд - і на мосту - "пробка" І що буде далі?
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23.07.2022 12:08 Ответить
Нарешті згадали і про нього. Тепер так само потрібно продирявити і іншу полосу
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23.07.2022 11:56 Ответить
А вот и видео....

https://twitter.com/i/status/1550734655787352064


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23.07.2022 11:56 Ответить
слабенько нада шось помошнєй хімаря
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23.07.2022 11:59 Ответить
Нужно было акции ЮжМаша покупать всей страной и делать "Украинскую Сатану"...
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23.07.2022 12:02 Ответить
Краще акції кварталу95. Оцеб ржали всі зараз дружно.
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23.07.2022 12:08 Ответить
У нас немає фондового ринку та біржі,які акції пакупать?
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23.07.2022 12:09 Ответить
Фігурально висловився чоловік!
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23.07.2022 12:17 Ответить
Це швидше було про зміну законодавства.

У нас дуже багато чого немає що треба було зробити.

Наприклад завод Байрактарів у нас так і не відкрили тому що зброю у нас може виготовляти виключно тільки держава, а так як держава в принципі самий не ефективний менеджер то крутих виробників зброї у нас немає. А ті хто щось робить маскується під виготовлення спортивного інвентаря та інше. Ну маразм, а не закони. За них би стріляти треба.
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23.07.2022 12:54 Ответить
Ну так Притула 600млн. собрал может вложить и в южмаш он сроду таких денег не видел. Вот только незадача как он со своеком , главой партии регионов , разрешение просить будет. Значит , не на часі...
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23.07.2022 12:10 Ответить
Та то від снаряду дірка.
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23.07.2022 12:06 Ответить
Дірка явно не від хімери . .
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23.07.2022 12:07 Ответить
Еще видео....

https://twitter.com/i/status/1550750115127869441 https://twitter.com/i/status/1550750115127869441

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23.07.2022 12:12 Ответить
треба руйнувати проліт, а не дирок снарядами наробить у мосту
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23.07.2022 12:19 Ответить
Я дам вам парабеллум (с)
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23.07.2022 12:32 Ответить
О, тут красивше. Теперь по этой полосе надо добавить, ну и потом посредине. На горбу пусть мины носят, как диды.
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23.07.2022 12:26 Ответить
Кучность снарядов судя по видео - офигенная! Но жалко использовать высокоточные снаряды Хаймерс для таких целей, они довольно дорогие и очень хорошо подходят для уничтожения определенной техники, баз, складов врага, но для уничтожения железобетонных строений, конструкций не очень годятся..
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23.07.2022 15:55 Ответить
Важно, что мост под огневым контролем. Поэтому можно просто подождать, пока не поедет КАМАЗ с боеприпасами.
А ракеты ХИМАРСа совсем не для разрушения мостов и зданий. Но вот снести все, что будет на мосту, в ад к чертям - это похоже как москалю себе в руку насцать после второй бутылки паленки...
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23.07.2022 12:01 Ответить
Как вы это себе представляете, а? Ракете 50км лететь минимум минуту, грузовик за это время полкилометра проедет.

Разве что крупную колонну подловить. Кстате а как?

И всё это время химарс должен на огневой позиции стоять с риском обнаружения беспилотником.
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23.07.2022 12:42 Ответить
Кинуть полутонную управляемую бомбу - и делов-то.. )
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23.07.2022 15:56 Ответить
у США тепер є унікальна можливість помножити на нуль російську "військову машину" на довгі роки, не зробивши жодного пострілу. Просто дати озброєння хоча б частково пропорційно тому, що вони давали афганцям.(зараз це 2 центи до долара афганцям,котрі злили все талібам) !!!)

І українці самі все зроблять...
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23.07.2022 12:02 Ответить
США этим как раз и занимаются сейчас. Чемоданный сруль де факто похоронил паРашу, когда влез в Украину, и сейчас его дрючат все желающие.
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23.07.2022 12:20 Ответить
Є ще залізничний міст через Інгулець біля Снігурівки. Якщо і його лупнуть, тоді вже для рашистів, що окопались в районах Чорнобаївка-Херсон іншої дороги не буде, як тікати пішки через недобитий Антонівський міст, або чекати поки їх не доб'ють ЗСУ у місті і околицях.
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23.07.2022 12:07 Ответить
Антоновских моста два. Второй - ЖД
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23.07.2022 12:13 Ответить
Залізничним орки поки що не користуються.
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23.07.2022 14:02 Ответить
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23.07.2022 12:11 Ответить
Ще є ж/д міст біля Херсону, вище Антонівського по Дніпру.
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23.07.2022 12:12 Ответить
Пишу вам з Ген.штабу- дякую Вам за те, що нагадали нам, де знаходиться цей мiст...А то ми нiяк не могли його знайти,у нас старi мапи початку ХХ столiття..Зара розглядаЭм можливiсть запрошення Вас на посадку головного консультанта МО,чекайте дзвiнка,не вiдходьте вiд телефона.
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23.07.2022 12:41 Ответить
самий час пригадати кацапським виродкам Іловайськ......
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23.07.2022 12:14 Ответить
НО ВСЕ РУКОВОДСТВО - БАКАНОВ -трус сбежавший в первый день войны и его подручные филиала фсб ТАТАРОВ ДЕМЧЕНКО ДЕРЬМАК ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НА РУССКИХ ФАШИСТОВ Эти мрази охраняли Портнова, после всех зверств в Буче и Ирпене ‼️Ze троянский шакаленыш
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23.07.2022 12:16 Ответить
Помните, что было под Северодонецком и Лисичанском. Там они перерезали ЗСУ коммуникации. Теперь ВНЕЗАПНО оказывается, что в эту игру можно играть вдвоём.

По стути, для херсонской группировки ситуация превращается в такую вот одну большую **********. Я воздерживался от комментариев, когда форумчане вопрошали: "Почему не рушат Антоновский мост", подозревая такую тактику - дать оркам навести как можно больше железа, а потом сделать его непригодным для использования, и заставить бросить. И вот тактика начинает воплощаться в жизнь.

Антонівський мост - это такой бетонный "Василий Бех". Дарь'ївський через Ингулец - та же тема. Им как бы говорят: "Нет, товарищи, и через Нову Каховку вы свою технику не вывезете. Но пока ещё есть возможность выйти без неё".

В общем, из Антоновского Моста делают такой себе мост "Дуржба" образца 1989.
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23.07.2022 12:27 Ответить
Оставляют возможность выйти пешком или пока выехать на легковой авто👍 Но лучше бы их в котёл и пленить. Позору бы для ***** было пипец
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23.07.2022 12:36 Ответить
Они держат в заложниках Херсон. Там, в том числе, находятся дорогие мне люди. Поэтому им пока предлагают "жест доброй воли".
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23.07.2022 13:21 Ответить
по Крымскому мосту лучше было бы
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23.07.2022 12:34 Ответить
И вот, что интересно, всегда найдётся "эксперт" который знает как лучше )))))
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23.07.2022 13:33 Ответить
Разрешаю. Давай.
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23.07.2022 17:07 Ответить
Тобто наші артилеристи своєю небаченою влучністю з одног боку дають можливість нашим людям користуватися мостом, а ******* кацапам показують , яка жалюгідна доля на них чекає
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23.07.2022 12:37 Ответить
Так українська "Сатана" і "Іскандери" є і називається "Грім-1" та "Грім-2" (до москви дістає!). Просто Г-2 було лише 2 діючі зразки і 1 поїхав до Сауд. Аравії...
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23.07.2022 12:44 Ответить
брехня, мост стоит и машины ездят
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23.07.2022 13:22 Ответить
Кто то утверждал обратное?
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23.07.2022 13:37 Ответить
лучше бы вы по кремлю *******
мне рассказывать, как?
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23.07.2022 13:52 Ответить
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23.07.2022 14:35 Ответить
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23.07.2022 14:57 Ответить
 
 