Рашисты пытаются восстановить поврежденные мосты на оккупированной Херсонщине, - Соболевский. ФОТО
Российские захватчики на оккупированной Херсонщине пытаются быстро отремонтировать мосты.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути поставки боеприпасов и тяжелой техники", - отметил он.
По словам Соболевского, качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, поскольку все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов.
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