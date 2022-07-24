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Рашисты пытаются восстановить поврежденные мосты на оккупированной Херсонщине, - Соболевский. ФОТО

Российские захватчики на оккупированной Херсонщине пытаются быстро отремонтировать мосты.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути поставки боеприпасов и тяжелой техники", - отметил он.

По словам Соболевского, качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, поскольку все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов.

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Рашисты пытаются восстановить поврежденные мосты на оккупированной Херсонщине, - Соболевский 01
Рашисты пытаются восстановить поврежденные мосты на оккупированной Херсонщине, - Соболевский 02

Автор: 

мост (1028) оккупация (10167) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+54
Чекає на відновлення руху по мосту, щоб фейерверк яскравішим був
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24.07.2022 12:54
+26
Чому мовчить українська артилерія?
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24.07.2022 12:50
+20
Хорош истерить в коментах.. еще неделю назад мосты вообще целые стояли.. Дадут рукожопым "отремонтировать" и ***** опять. Такой ремонт на тяп ляп не восстановит целостность конструкций и рухнет при новых попаданиях. Так что - наблюдаем спокойно.. Все мосты под огневым контролем..
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24.07.2022 13:08
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Ще ТРЕ "насипати"
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25.07.2022 15:25 Ответить
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