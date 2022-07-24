Рашисты пытаются восстановить поврежденные мосты на оккупированной Херсонщине, - Соболевский. ФОТО

Российские захватчики на оккупированной Херсонщине пытаются быстро отремонтировать мосты.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути поставки боеприпасов и тяжелой техники", - отметил он.

По словам Соболевского, качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, поскольку все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов.

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