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обстрел (25761) ранение (3357) Харьков (7286) Терехов Игорь (255)

6 человек ранены во время обстрела Индустриального района Харькова, - мэр Терехов

обстріл,харків

Во время обстрела Индустриального района Харькова ранены шесть человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Об обстреле Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", - информирует глава города.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты утром 27 июля нанесли удары по Индустриальному и Новобаварскому районам Харькова.

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Запомнить над на веки это. Именно по Харькову, с 24 ф, ежедневно с 4 утра, + - 10 мин, лупят категорически! Как в 41 году бомбили 22 июня киев---,...так началась война.... . Тварье--- помним теперь всегда и в учебники!
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27.07.2022 11:15 Ответить
Терехова за грати. Мразота .
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27.07.2022 12:46 Ответить
 
 