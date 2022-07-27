Россияне ударили по Харькову ракетами С-300
Оккупанты обстреляли Индустриальный район города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Обстрел произошел в 4:25, было два "прилета".
"Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация", - написал Терехов.
"Суспільне Харків" сообщает, что в городе прогремели три мощных взрыва, еще по меньшей мере три взрыва прогремели за пределами города.
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ненавиділи путіна, кремль, і засуджували всі війни кремля і як вони любили Україну.
Це ж кацапи, для них головне вижити за будь яку ціну.
Перший в черзі - завод "Новатор" (єкатеринбург) - там виготовляють ракети "калібр"
Далі - завод "Авангард" (Москва) - там виготовляють ракети С300 та С400
Дуже дотепно, з високотехнологічної зенітної ракети, зробити якийсь допотопний ФАУ.
Я так зрозумів, що Іскандери вже досміялись...
кілометрів, що немає у випадку іскандерів і різних Х, тим паче ураганів і смерчів. Чи то
Роганський ж/м, чи то Горизонт, незрозуміло.