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Новости Война
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обстрел (25761) Харьков (7286) Терехов Игорь (255)

Россияне ударили по Харькову ракетами С-300

обстріл

Оккупанты обстреляли Индустриальный район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел произошел в 4:25, было два "прилета".

"Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация", - написал Терехов.

"Суспільне Харків" сообщает, что в городе прогремели три мощных взрыва, еще по меньшей мере три взрыва прогремели за пределами города.

Смотрите: Последствия ракетного удара по Харькову: повреждено предприятие, многоэтажка и автосалон.. ФОТОрепортаж
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Рашистские твари, когда вас будут мочить всем миром, мы вам припомним, где вы были последние 30 лет - от Ичкерии и Грузии до Сирии и Украины.
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27.07.2022 06:56 Ответить
Вони не тупі - вийдуть всі расєянці і почнуть кричати один гучніше іншого як вони
ненавиділи путіна, кремль, і засуджували всі війни кремля і як вони любили Україну.
Це ж кацапи, для них головне вижити за будь яку ціну.
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27.07.2022 12:19 Ответить
скажу больше , ты не представляешь сколько сирийцев, грузин, чеченцев , молдован, прибалтов , имеют желание вступить в всу , десятки тысяч заяв поданы , пока резерв.
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27.07.2022 13:07 Ответить
Совсем орки с ума сошли,зенитные ракеты кончатся чем они отбиваться будут от китайцев или натовцев.
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27.07.2022 07:37 Ответить
Поки не будуть знищені ВСІ російські заводи, які виготовляють ракети - обстріли Українських міст з території рф триватимуть довічно!

Перший в черзі - завод "Новатор" (єкатеринбург) - там виготовляють ракети "калібр"

Далі - завод "Авангард" (Москва) - там виготовляють ракети С300 та С400
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27.07.2022 07:56 Ответить
Тобто РФія не вбачає, навіть гіпотетично, загрози з боку України з повітря, якщо зенітні ракети "допилює" до рівня "Точки-У".
Дуже дотепно, з високотехнологічної зенітної ракети, зробити якийсь допотопний ФАУ.
Я так зрозумів, що Іскандери вже досміялись...
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27.07.2022 08:49 Ответить
К сожалению у них есть С-400 еще
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27.07.2022 10:47 Ответить
Все кращі ніж асфальт і відосики
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27.07.2022 11:02 Ответить
Та да гучно було, головне що вибухова хвиля від цих ракет розповсюджується на багато
кілометрів, що немає у випадку іскандерів і різних Х, тим паче ураганів і смерчів. Чи то
Роганський ж/м, чи то Горизонт, незрозуміло.
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27.07.2022 12:22 Ответить
 
 