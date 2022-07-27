Россияне ударили по Харькову ракетами С-300

Оккупанты обстреляли Индустриальный район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел произошел в 4:25, было два "прилета".

"Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация", - написал Терехов.

"Суспільне Харків" сообщает, что в городе прогремели три мощных взрыва, еще по меньшей мере три взрыва прогремели за пределами города.

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