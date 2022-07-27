Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300
Окупанти піддали обстрілу Індустріальний район міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріл відбувся о 4:25, було два "прильоти".
"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їх словами, жертв нема, але це поки лише попередня інформація", - написав Терехов.
"Суспільне Харків" повідомляє, що в місті пролунали три потужних вибухи, ще щонайменше три вибухи пролунали за межами міста.
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ненавиділи путіна, кремль, і засуджували всі війни кремля і як вони любили Україну.
Це ж кацапи, для них головне вижити за будь яку ціну.
Перший в черзі - завод "Новатор" (єкатеринбург) - там виготовляють ракети "калібр"
Далі - завод "Авангард" (Москва) - там виготовляють ракети С300 та С400
Дуже дотепно, з високотехнологічної зенітної ракети, зробити якийсь допотопний ФАУ.
Я так зрозумів, що Іскандери вже досміялись...
кілометрів, що немає у випадку іскандерів і різних Х, тим паче ураганів і смерчів. Чи то
Роганський ж/м, чи то Горизонт, незрозуміло.