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Новини Війна
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обстріл (27070) Харків (5428) Терехов Ігор (311)

Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300

обстріл

Окупанти піддали обстрілу Індустріальний район міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріл відбувся о 4:25, було два "прильоти".

"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їх словами, жертв нема, але це поки лише попередня інформація", - написав Терехов.

"Суспільне Харків" повідомляє, що в місті пролунали три потужних вибухи, ще щонайменше три вибухи пролунали за межами міста.

Також дивіться: У Харкові біля зупинок громадського транспорту встановлять укриття. ФОТО

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Рашистские твари, когда вас будут мочить всем миром, мы вам припомним, где вы были последние 30 лет - от Ичкерии и Грузии до Сирии и Украины.
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27.07.2022 06:56 Відповісти
Вони не тупі - вийдуть всі расєянці і почнуть кричати один гучніше іншого як вони
ненавиділи путіна, кремль, і засуджували всі війни кремля і як вони любили Україну.
Це ж кацапи, для них головне вижити за будь яку ціну.
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27.07.2022 12:19 Відповісти
скажу больше , ты не представляешь сколько сирийцев, грузин, чеченцев , молдован, прибалтов , имеют желание вступить в всу , десятки тысяч заяв поданы , пока резерв.
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27.07.2022 13:07 Відповісти
Совсем орки с ума сошли,зенитные ракеты кончатся чем они отбиваться будут от китайцев или натовцев.
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27.07.2022 07:37 Відповісти
Поки не будуть знищені ВСІ російські заводи, які виготовляють ракети - обстріли Українських міст з території рф триватимуть довічно!

Перший в черзі - завод "Новатор" (єкатеринбург) - там виготовляють ракети "калібр"

Далі - завод "Авангард" (Москва) - там виготовляють ракети С300 та С400
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27.07.2022 07:56 Відповісти
Тобто РФія не вбачає, навіть гіпотетично, загрози з боку України з повітря, якщо зенітні ракети "допилює" до рівня "Точки-У".
Дуже дотепно, з високотехнологічної зенітної ракети, зробити якийсь допотопний ФАУ.
Я так зрозумів, що Іскандери вже досміялись...
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27.07.2022 08:49 Відповісти
К сожалению у них есть С-400 еще
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27.07.2022 10:47 Відповісти
Все кращі ніж асфальт і відосики
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27.07.2022 11:02 Відповісти
Та да гучно було, головне що вибухова хвиля від цих ракет розповсюджується на багато
кілометрів, що немає у випадку іскандерів і різних Х, тим паче ураганів і смерчів. Чи то
Роганський ж/м, чи то Горизонт, незрозуміло.
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27.07.2022 12:22 Відповісти
 
 