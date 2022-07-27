Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300

Окупанти піддали обстрілу Індустріальний район міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріл відбувся о 4:25, було два "прильоти".

"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їх словами, жертв нема, але це поки лише попередня інформація", - написав Терехов.

"Суспільне Харків" повідомляє, що в місті пролунали три потужних вибухи, ще щонайменше три вибухи пролунали за межами міста.

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