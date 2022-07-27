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Новости Война
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взрыв (6500) Коростень (8)

Взрывы, прозвучавшие в Коростене, связаны с проведением учений, - РВА

коростень

В Коростене слышны звуки взрывов. По уточненной информации от Коростенского РВА, взрывы связаны с проведением военных учений.

Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о взрывах Суспільному подтвердил председатель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Позже в телеграм-канале Коростеньской районной военной администрации эту информацию опровергли, отметив, что раздававшиеся взрывы были не враждебной атакой, а проведением обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой.

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Може місцеві громади можна заздалегідь попереджати про навчання (в нас в ОТГ так і роблять)?
Чи ми хочемо, щоб наші жінки посивіли раніше свого часу?
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27.07.2022 11:02 Ответить
 
 