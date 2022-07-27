Взрывы, прозвучавшие в Коростене, связаны с проведением учений, - РВА

В Коростене слышны звуки взрывов. По уточненной информации от Коростенского РВА, взрывы связаны с проведением военных учений.

Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о взрывах Суспільному подтвердил председатель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Позже в телеграм-канале Коростеньской районной военной администрации эту информацию опровергли, отметив, что раздававшиеся взрывы были не враждебной атакой, а проведением обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой.

Читайте: В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич