Взрывы, прозвучавшие в Коростене, связаны с проведением учений, - РВА
В Коростене слышны звуки взрывов. По уточненной информации от Коростенского РВА, взрывы связаны с проведением военных учений.
Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о взрывах Суспільному подтвердил председатель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Позже в телеграм-канале Коростеньской районной военной администрации эту информацию опровергли, отметив, что раздававшиеся взрывы были не враждебной атакой, а проведением обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой.
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