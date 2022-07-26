В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

Во время воздушной тревоги на рассвете 26 июля в городе Николаеве прогремели мощные взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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