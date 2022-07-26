В Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич
Во время воздушной тревоги на рассвете 26 июля в городе Николаеве прогремели мощные взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях!" – говорится в сообщении.
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В снежном дыму.
Смотрит и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрит и видим, что вышла ошибка
И мы - ни к чему!
Це в першу чергу:
1) завод "Новатор" (єкатиринбург) - ракети "калібр", снаряди для далекобійної артилерії;
2) завод "Авангард" (москва) - ракети для "Іскандер", С300 тощо