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вибух (4364) Миколаїв (1756) обстріл (27045) Сєнкевич (229)

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

вибух,попасна

Під час повітряної тривоги на світанку 26 липня у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!" – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Щонайменше 10 гучних вибухів пролунало в Миколаєві, - ЗМІ

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Мэр Николаева работает попугаем. Каждое утро рассказывает, что "у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи" Можно подумать, что жители города глухие. А вот на вопрос где ПВО-ПРО города, что у Сенкевича, что у Кима языки в заднице
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26.07.2022 06:30 Відповісти
Вопрос по ППО к мэру и к ОВГ - а вер.го.ком. как бы и не приделах - ну снимали по его приказу вакуумные лампы с украинского ППО, ну и шо - виноваты мэры.
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26.07.2022 07:53 Відповісти
Тримайтеся, миколаєвці. Все одно переможемо падлюку!
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26.07.2022 06:31 Відповісти
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрит и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрит и видим, что вышла ошибка
И мы - ни к чему!
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26.07.2022 08:24 Відповісти
Одессу тоже обстреляли , было громко
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26.07.2022 06:37 Відповісти
Допоки не будуть знищені російські заводи, що виготовляють ракети та далекобійні снаряди - обстріли українських міст з території рф триватимуть вічно!

Це в першу чергу:
1) завод "Новатор" (єкатиринбург) - ракети "калібр", снаряди для далекобійної артилерії;
2) завод "Авангард" (москва) - ракети для "Іскандер", С300 тощо
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26.07.2022 06:50 Відповісти
Може почати з кротів у владі? Що за х..ня коли переговори по зерну від України веде абрамович?
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26.07.2022 06:54 Відповісти
арахамию поставил абрамович, зеленского - коломойский , маланцы ставят маланцев , а на фронте гибнут украинцы.
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26.07.2022 07:24 Відповісти
 
 