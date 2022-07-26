У Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Під час повітряної тривоги на світанку 26 липня у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!" – йдеться в повідомленні.

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