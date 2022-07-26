У Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич
Під час повітряної тривоги на світанку 26 липня у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях!" – йдеться в повідомленні.
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В снежном дыму.
Смотрит и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрит и видим, что вышла ошибка
И мы - ни к чему!
Це в першу чергу:
1) завод "Новатор" (єкатиринбург) - ракети "калібр", снаряди для далекобійної артилерії;
2) завод "Авангард" (москва) - ракети для "Іскандер", С300 тощо