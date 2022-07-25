Щонайменше 10 гучних вибухів пролунало в Миколаєві, - ЗМІ
Вночі 25 липня в Миколаєві пролунало щонайменше десять гучних вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини N.
"Вибухи почали лунати приблизно о 2:40. Протягом 10-15 хвилин їх прозвучало щонайменше десять.
О 02:44 по всій Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.
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До речі, сьогодні навалили в село - пригород Миколаєва. Ракети ті підступні і дальність у них доволі, що б діставати з безпечних місць Херсонщини по усьому Миколаєву з плюсом.
Віримо в ЗСУ! Усе буде Україна.