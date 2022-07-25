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Щонайменше 10 гучних вибухів пролунало в Миколаєві, - ЗМІ

обстріл,миколаїв

Вночі 25 липня в Миколаєві пролунало щонайменше десять гучних вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини N.

"Вибухи почали лунати приблизно о 2:40. Протягом 10-15 хвилин їх прозвучало щонайменше десять.

О 02:44 по всій Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

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вибух (4461) Миколаїв (1806) обстріл (28486)


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https://youtu.be/-8gDEvmPEQk Что переживают каждый день жители Николаева
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25.07.2022 09:36 Відповісти
Це на початку війни було, десь місяців зо два так. Зараз по іншому; зараз навалюють ракетами і в ночі. Інколи серед дня. Тривога починається через два прильоти.
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25.07.2022 10:48 Відповісти
Не понятны в такой ситуации обещания об освобождении Херсона если оттуда каждый день обстреливаютНиколаев
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25.07.2022 10:10 Відповісти
Валять ракетами, модернізованими С-300. Наші вже почали відповідати, та тушити ті пускові, але їх же ж забагато, вони готувались. Наступати завжди важко і нам ще не вистачає необхідної кількості важкого озброєння.
До речі, сьогодні навалили в село - пригород Миколаєва. Ракети ті підступні і дальність у них доволі, що б діставати з безпечних місць Херсонщини по усьому Миколаєву з плюсом.
Віримо в ЗСУ! Усе буде Україна.
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25.07.2022 10:53 Відповісти
 
 