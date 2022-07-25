Щонайменше 10 гучних вибухів пролунало в Миколаєві, - ЗМІ

Вночі 25 липня в Миколаєві пролунало щонайменше десять гучних вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини N.

"Вибухи почали лунати приблизно о 2:40. Протягом 10-15 хвилин їх прозвучало щонайменше десять.

О 02:44 по всій Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.

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