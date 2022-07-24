Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Вранці війська РФ вдарили по Миколаєву, зафіксовано влучання у приватний склад та територію підприємств міста.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 04:00 ранку російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Попередньо відомо про влучання у приватне складське приміщення та територію кількох приватних підприємств. Від влучання боєприпасів зруйновані будівлі підприємств, на одному виникла пожежа", - розповів очільник міста.

Також Сєнкевич розповів про наслідки вчорашнього обстрілу Корабельного району.

"Практично вщент знищена ще одна школа у Миколаєві - у закладі зруйновані перекриття між першим і другим поверхами, пошкоджені навчальні класи. Від ударної хвилі та уламків у 9 багатоповерхівках вилетіли вікна. Ще у двох приватних будинках сталися пожежі від влучання боєприпасів та уламків. Пошкоджень зазнали також господарчі споруди, автомобілі та гараж", - зазначив міський голова.

За словами Сєнкевича, наразі відомо про 5 поранених, зокрема підлітка.

За інформацією ОК "Південь", увечері 23 липня місто обстріляли чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".

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