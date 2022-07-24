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Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Утром войска РФ ударили по Николаеву, зафиксировано попадание в частный состав и территорию предприятий города.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 04:00 утра российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Предварительно известно о попадании в частное складское помещение и территории нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар", - рассказал глава города.

Также Сенкевич рассказал о последствиях вчерашних обстрелов Корабельного района.

"Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве - в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы. От ударной волны и обломков в 9 многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков. Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж", - отметил городской голова.

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По словам Сенкевича, сейчас известно о 5 раненых, в том числе подросток.

По информации ОК "Південь", вечером 23 июля город был обстрелян четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр".

Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами 01
Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами 02
Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами 03
Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами 04

Автор: 

Николаев (2155) обстрел (27366) Сенкевич Александр (188)


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24.07.2022 12:30 Ответить
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24.07.2022 13:07 Ответить
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