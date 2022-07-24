Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Утром войска РФ ударили по Николаеву, зафиксировано попадание в частный состав и территорию предприятий города.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 04:00 утра российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Предварительно известно о попадании в частное складское помещение и территории нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар", - рассказал глава города.

Также Сенкевич рассказал о последствиях вчерашних обстрелов Корабельного района.

"Практически полностью уничтожена еще одна школа в Николаеве - в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы. От ударной волны и обломков в 9 многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков. Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж", - отметил городской голова.

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По словам Сенкевича, сейчас известно о 5 раненых, в том числе подросток.

По информации ОК "Південь", вечером 23 июля город был обстрелян четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр".







