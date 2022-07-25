По меньшей мере 10 громких взрывов раздалось в Николаеве, - СМИ
Ночью 25 июля в Николаеве раздалось по меньшей мере десять громких взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N.
"Взрывы начали раздаваться примерно в 2:40. В течение 10-15 минут их прозвучало минимум десять.
В 02:44 по всей Николаевской области была объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
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До речі, сьогодні навалили в село - пригород Миколаєва. Ракети ті підступні і дальність у них доволі, що б діставати з безпечних місць Херсонщини по усьому Миколаєву з плюсом.
Віримо в ЗСУ! Усе буде Україна.