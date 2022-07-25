По меньшей мере 10 громких взрывов раздалось в Николаеве, - СМИ

Ночью 25 июля в Николаеве раздалось по меньшей мере десять громких взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N.

"Взрывы начали раздаваться примерно в 2:40. В течение 10-15 минут их прозвучало минимум десять.

В 02:44 по всей Николаевской области была объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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