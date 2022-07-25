РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6208 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 575 5

По меньшей мере 10 громких взрывов раздалось в Николаеве, - СМИ

обстріл,миколаїв

Ночью 25 июля в Николаеве раздалось по меньшей мере десять громких взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N.

"Взрывы начали раздаваться примерно в 2:40. В течение 10-15 минут их прозвучало минимум десять.

В 02:44 по всей Николаевской области была объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

взрыв (6749) Николаев (2152) обстрел (27165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://youtu.be/-8gDEvmPEQk Что переживают каждый день жители Николаева
показать весь комментарий
25.07.2022 09:36 Ответить
Це на початку війни було, десь місяців зо два так. Зараз по іншому; зараз навалюють ракетами і в ночі. Інколи серед дня. Тривога починається через два прильоти.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:48 Ответить
Не понятны в такой ситуации обещания об освобождении Херсона если оттуда каждый день обстреливаютНиколаев
показать весь комментарий
25.07.2022 10:10 Ответить
Валять ракетами, модернізованими С-300. Наші вже почали відповідати, та тушити ті пускові, але їх же ж забагато, вони готувались. Наступати завжди важко і нам ще не вистачає необхідної кількості важкого озброєння.
До речі, сьогодні навалили в село - пригород Миколаєва. Ракети ті підступні і дальність у них доволі, що б діставати з безпечних місць Херсонщини по усьому Миколаєву з плюсом.
Віримо в ЗСУ! Усе буде Україна.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:53 Ответить
 
 