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вибух (4364) Коростень (11)

Вибухи, які чути в Коростені, пов'язані з проведенням навчань, - РВА

коростень

У Коростені чути звуки вибухів. За уточненою інформацією від Коростенської РВА, вибухи пов'язані з проведенням військових навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ,  інформацію про вибухи Суспільному підтвердив голова Коростеньскої районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Пізніше в телеграм-каналі Коростеньської районної військової адміністрації  цю інформацію спростували, зазначивши, що вибухи, які лунали, були не ворожою атакою, а проведенням навчання військових, яке збіглося з повітряною тривогою.

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Може місцеві громади можна заздалегідь попереджати про навчання (в нас в ОТГ так і роблять)?
Чи ми хочемо, щоб наші жінки посивіли раніше свого часу?
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27.07.2022 11:02 Відповісти
 
 