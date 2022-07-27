Вибухи, які чути в Коростені, пов'язані з проведенням навчань, - РВА

У Коростені чути звуки вибухів. За уточненою інформацією від Коростенської РВА, вибухи пов'язані з проведенням військових навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про вибухи Суспільному підтвердив голова Коростеньскої районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Пізніше в телеграм-каналі Коростеньської районної військової адміністрації цю інформацію спростували, зазначивши, що вибухи, які лунали, були не ворожою атакою, а проведенням навчання військових, яке збіглося з повітряною тривогою.

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