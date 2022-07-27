Ситуация в Николаевской области контролируется, ВСУ готовятся к контрнаступлению, - Ким

Украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области. Однако оккупанты для сдерживания продолжают бить по гражданским объектам.

Об этом сегодня на брифинге отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огненное поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновскому мосту", - отметил он.

По словам Кима, оккупанты в прошлые сутки нанесли 21 ракетный удар и 28 артиллерийских обстрелов в Николаевской области. В результате этого два человека пострадали.

Российские снаряды попали в объекты инфраструктуры, автомобильные предприятия, уничтожили часть электроснабжения. Однако Ким заявил, что к концу дня свет восстановят.

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Также он добавил, что в Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко. Он будет курировать работу партизан.