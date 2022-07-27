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Новости Война
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Николаев (2109) Николаевская область (2060) обстрел (25761) Марченко Дмитрий (38) Ким Виталий (241)

Ситуация в Николаевской области контролируется, ВСУ готовятся к контрнаступлению, - Ким

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области. Однако оккупанты для сдерживания продолжают бить по гражданским объектам.

Об этом сегодня на брифинге отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огненное поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновскому мосту", - отметил он.

По словам Кима, оккупанты в прошлые сутки нанесли 21 ракетный удар и 28 артиллерийских обстрелов в Николаевской области. В результате этого два человека пострадали.

Российские снаряды попали в объекты инфраструктуры, автомобильные предприятия, уничтожили часть электроснабжения. Однако Ким заявил, что к концу дня свет восстановят.

Смотрите: Последствия обстрелов Николаевщины оккупантами: начаты уголовные производства. ФОТО

Также он добавил, что в Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко. Он будет курировать работу партизан.
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Топ комментарии
+16
ЗСУ готуються до контрнаступу.....а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
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27.07.2022 12:50
+15
Кстати генерала Марченко вернули в Николаев, не просто так походу.
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27.07.2022 12:57
+12
Ты посмотри какой эксперт в чате, набери Генштаб, такой талант не должен пропадать.
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27.07.2022 13:11
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ЗСУ готуються до контрнаступу.....а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
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27.07.2022 12:50 Ответить
знают....., просто у них диаметрально противоположные цели.....
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27.07.2022 12:54 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍💥💥💥
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27.07.2022 13:24 Ответить
Повернення Дмитра Марченка на Миколаївщину , як для мене , це просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.07.2022 14:39 Ответить
Ситуація на Миколаївщині контрольована - фраза напрягає))
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27.07.2022 12:55 Ответить
интересная точка зрения:
почему кремляди разосрались с Израилем......
https://youtu.be/49_y1gNw-BI
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27.07.2022 12:56 Ответить
нехай ще розповість де і коли, придурок
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27.07.2022 12:57 Ответить
Кстати генерала Марченко вернули в Николаев, не просто так походу.
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27.07.2022 12:57 Ответить
А чого забирали?
Привласнювали собі його здобутки і чіпляли медальки на груди.
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27.07.2022 13:00 Ответить
Может он нужен был на других направлениях?
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27.07.2022 13:35 Ответить
Не нужен. Сидів у Києві, очікував подальшого наказу
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27.07.2022 23:56 Ответить
Кім брехло 80лвла. Що там контрольоване? 10ки обстрілів щодоби з рсзв??? Хоч би про Марченка правда була....
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27.07.2022 12:58 Ответить
И что тебе Ким сделает, лично пойдет и уничтожит с300?
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27.07.2022 13:04 Ответить
та ні пане Дмитро, сьогодні Україна це 73% умовних "Кім", бо наріду цього захотілося і сьогодні кажуть "а що Кім може зробити?" чекають на 35% і Марченко, щоб навели порядок і вибили ворога зі Снігурівки і Херсона, куди його запустили такі як Кім, тільки в Херсонській області. а вони і далі будуть клепати відоси і хлватися по Польщаї і бункерах. Кому страшно під час обсрілів ідіть на ринок, купіть подушечки із зображенням Кіма і Боневтіка і прикладайте до голови. Помагає нєфік дєлать, особливо коли прилітає поруч.
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27.07.2022 13:47 Ответить
Ще один пророк...
За ЗСУ буде говорити Залужний, а не якісь шавки
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27.07.2022 12:58 Ответить
Наступление конечно будет. Зеленский его уже анонсировал на ближайшие недели и не сможет откатить назад. Крайнее его контрнаступление в Северодонецке закончилось потерей Лисичанска. Под Херсоном тоже ничего хорошего не жду. Наступать по степям под авиа- и артударами превосходящего в этих вооружениях противника?
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27.07.2022 13:08 Ответить
Ты посмотри какой эксперт в чате, набери Генштаб, такой талант не должен пропадать.
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27.07.2022 13:11 Ответить
Кроме трезвого военного расчёта есть ещё политика. В Мариуполе и Северодонецке была именно она.
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27.07.2022 13:26 Ответить
Яркий мозок пропадаЭ на продавленому диванi..Ще б мухи не турбували..
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27.07.2022 13:47 Ответить
Сьомка Коваль,теоретик ти наш ЗЕленобокий, як думаєш,стратег, наступати 24.02.22 степами,під ударами авіації,РСЗО та артилерії ЗЕ-армії русні було легко??
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27.07.2022 16:09 Ответить
Ще один "речник" контрнаступу...
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27.07.2022 13:16 Ответить
первый раз вижу контрнаступ который анонсируют в сми. может ещё уведомление пошлете по вайберу и смс
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27.07.2022 13:20 Ответить
походу, власть держит украинцев ща лохов
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27.07.2022 13:23 Ответить
и когда под Киевом артой кацапов 17 марта утюжили тоже говорили за 1 до контрнаступления и под Харьковом то же,и чем єто помогло русне? да ничем)
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27.07.2022 13:26 Ответить
клоуны зеленожопые 🥳🥳🥳 не забудте уточнить день и час начала наступления 👎👎👎 и пригласите к открытию женский духовой оркестр и хор мальчиков из ватикана
---
в любой другой стране уже бы поставили раком чиновников, которые во время войны публично заявляет о готовящемся контрнаступлении
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27.07.2022 13:22 Ответить
навіщо "зеленим" мальчікі із Ватікана, у них є мальчікі із Кривого Рогу і Луганська. Ще є тамбовський вовк і хор імені Верьовки, з яким любить співати Лисий, "горіла дупа палала".
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27.07.2022 13:51 Ответить
Готовиться ЗСУ, а рашисти у владі озвучують плани ЗСУ щоб їх таварисчі змогли підтягнути озброєння завчасно
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28.07.2022 00:01 Ответить
ХВАТИТ МАЗОЛИТЬ ПОНЯТИЯ - КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ , пиарщики хреновы , вы хоть понимаете что это такое и каких усилий требуется !!!!!! идиоты зеленые .
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27.07.2022 13:50 Ответить
Таке враження,що юдо-корейці не попередили про контрнаступ тільки ескімосів...Всі інші,і в 1-шу черну русня,вже давно в курсі....
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27.07.2022 16:05 Ответить
 
 