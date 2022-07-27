Ситуація на Миколаївщині контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу, - Кім
Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області. Проте окупанти для стримування продовжують бити по цивільних об'єктах.
Про це сьогодні на брифінгу зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучаннях по Антонівському мосту", - зазначив він.
За словами Кіма, окупанти минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.
Російські снаряди влучили у об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Проте Кім заявив, що до кінця дня світло відновлять.
Також він додав, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він буде курувати роботу партизанів.
Будь ласка, зачекайте...
почему кремляди разосрались с Израилем......
https://youtu.be/49_y1gNw-BI
Привласнювали собі його здобутки і чіпляли медальки на груди.
За ЗСУ буде говорити Залужний, а не якісь шавки
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в любой другой стране уже бы поставили раком чиновников, которые во время войны публично заявляет о готовящемся контрнаступлении