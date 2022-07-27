УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4417 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 072 33
Миколаїв (1757) Миколаївська область (2206) обстріл (27070) Марченко Дмитро (37) Кім Віталій (468)

Ситуація на Миколаївщині контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу, - Кім

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області. Проте окупанти для стримування продовжують бити по цивільних об'єктах.

Про це сьогодні на брифінгу зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучаннях по Антонівському мосту", - зазначив він.

За словами Кіма, окупанти минулої доби завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Внаслідок цього двоє людей постраждали.

Російські снаряди влучили у об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства, знищили частину електропостачання. Проте Кім заявив, що до кінця дня світло відновлять.

Читайте також: За добу війська РФ майже пів сотні разів вдарили по Миколаївщині, - Кім

Також він додав, що у Миколаїв повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він буде курувати роботу партизанів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
ЗСУ готуються до контрнаступу.....а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
показати весь коментар
27.07.2022 12:50
+15
Кстати генерала Марченко вернули в Николаев, не просто так походу.
показати весь коментар
27.07.2022 12:57
+12
Ты посмотри какой эксперт в чате, набери Генштаб, такой талант не должен пропадать.
показати весь коментар
27.07.2022 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ готуються до контрнаступу.....а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
показати весь коментар
27.07.2022 12:50 Відповісти
знают....., просто у них диаметрально противоположные цели.....
показати весь коментар
27.07.2022 12:54 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍💥💥💥
показати весь коментар
27.07.2022 13:24 Відповісти
Повернення Дмитра Марченка на Миколаївщину , як для мене , це просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
27.07.2022 14:39 Відповісти
Ситуація на Миколаївщині контрольована - фраза напрягає))
показати весь коментар
27.07.2022 12:55 Відповісти
интересная точка зрения:
почему кремляди разосрались с Израилем......
https://youtu.be/49_y1gNw-BI
показати весь коментар
27.07.2022 12:56 Відповісти
нехай ще розповість де і коли, придурок
показати весь коментар
27.07.2022 12:57 Відповісти
Кстати генерала Марченко вернули в Николаев, не просто так походу.
показати весь коментар
27.07.2022 12:57 Відповісти
А чого забирали?
Привласнювали собі його здобутки і чіпляли медальки на груди.
показати весь коментар
27.07.2022 13:00 Відповісти
Может он нужен был на других направлениях?
показати весь коментар
27.07.2022 13:35 Відповісти
Не нужен. Сидів у Києві, очікував подальшого наказу
показати весь коментар
27.07.2022 23:56 Відповісти
Кім брехло 80лвла. Що там контрольоване? 10ки обстрілів щодоби з рсзв??? Хоч би про Марченка правда була....
показати весь коментар
27.07.2022 12:58 Відповісти
И что тебе Ким сделает, лично пойдет и уничтожит с300?
показати весь коментар
27.07.2022 13:04 Відповісти
та ні пане Дмитро, сьогодні Україна це 73% умовних "Кім", бо наріду цього захотілося і сьогодні кажуть "а що Кім може зробити?" чекають на 35% і Марченко, щоб навели порядок і вибили ворога зі Снігурівки і Херсона, куди його запустили такі як Кім, тільки в Херсонській області. а вони і далі будуть клепати відоси і хлватися по Польщаї і бункерах. Кому страшно під час обсрілів ідіть на ринок, купіть подушечки із зображенням Кіма і Боневтіка і прикладайте до голови. Помагає нєфік дєлать, особливо коли прилітає поруч.
показати весь коментар
27.07.2022 13:47 Відповісти
Ще один пророк...
За ЗСУ буде говорити Залужний, а не якісь шавки
показати весь коментар
27.07.2022 12:58 Відповісти
Наступление конечно будет. Зеленский его уже анонсировал на ближайшие недели и не сможет откатить назад. Крайнее его контрнаступление в Северодонецке закончилось потерей Лисичанска. Под Херсоном тоже ничего хорошего не жду. Наступать по степям под авиа- и артударами превосходящего в этих вооружениях противника?
показати весь коментар
27.07.2022 13:08 Відповісти
Ты посмотри какой эксперт в чате, набери Генштаб, такой талант не должен пропадать.
показати весь коментар
27.07.2022 13:11 Відповісти
Кроме трезвого военного расчёта есть ещё политика. В Мариуполе и Северодонецке была именно она.
показати весь коментар
27.07.2022 13:26 Відповісти
Яркий мозок пропадаЭ на продавленому диванi..Ще б мухи не турбували..
показати весь коментар
27.07.2022 13:47 Відповісти
Сьомка Коваль,теоретик ти наш ЗЕленобокий, як думаєш,стратег, наступати 24.02.22 степами,під ударами авіації,РСЗО та артилерії ЗЕ-армії русні було легко??
показати весь коментар
27.07.2022 16:09 Відповісти
Ще один "речник" контрнаступу...
показати весь коментар
27.07.2022 13:16 Відповісти
первый раз вижу контрнаступ который анонсируют в сми. может ещё уведомление пошлете по вайберу и смс
показати весь коментар
27.07.2022 13:20 Відповісти
походу, власть держит украинцев ща лохов
показати весь коментар
27.07.2022 13:23 Відповісти
и когда под Киевом артой кацапов 17 марта утюжили тоже говорили за 1 до контрнаступления и под Харьковом то же,и чем єто помогло русне? да ничем)
показати весь коментар
27.07.2022 13:26 Відповісти
клоуны зеленожопые 🥳🥳🥳 не забудте уточнить день и час начала наступления 👎👎👎 и пригласите к открытию женский духовой оркестр и хор мальчиков из ватикана
---
в любой другой стране уже бы поставили раком чиновников, которые во время войны публично заявляет о готовящемся контрнаступлении
показати весь коментар
27.07.2022 13:22 Відповісти
навіщо "зеленим" мальчікі із Ватікана, у них є мальчікі із Кривого Рогу і Луганська. Ще є тамбовський вовк і хор імені Верьовки, з яким любить співати Лисий, "горіла дупа палала".
показати весь коментар
27.07.2022 13:51 Відповісти
Готовиться ЗСУ, а рашисти у владі озвучують плани ЗСУ щоб їх таварисчі змогли підтягнути озброєння завчасно
показати весь коментар
28.07.2022 00:01 Відповісти
ХВАТИТ МАЗОЛИТЬ ПОНЯТИЯ - КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ , пиарщики хреновы , вы хоть понимаете что это такое и каких усилий требуется !!!!!! идиоты зеленые .
показати весь коментар
27.07.2022 13:50 Відповісти
Таке враження,що юдо-корейці не попередили про контрнаступ тільки ескімосів...Всі інші,і в 1-шу черну русня,вже давно в курсі....
показати весь коментар
27.07.2022 16:05 Відповісти
 
 