РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9049 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 401 0

Последствия обстрелов Николаевщины оккупантами: начаты уголовные производства. ФОТО

Сегодня, 27 июля, утром российские войска нанесли очередные удары по Николаеву и селу Весеннее Николаевского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Последствия обстрелов Николаевщины оккупантами: начаты уголовные производства 01

"Сегодня, 27 июля, утром российские войска нанесли очередные удары по Николаеву и селу Весеннее Николаевского района. Сейчас известно о разрушении жилых домов, повреждении автомобилей и попадании снарядов на территорию ремонтного предприятия и промышленную зону. Окончательная информация о пострадавших и поврежденных объектах уточняется.

Вчера, 26 июля, обстрелам подвергся областной центр и населенные пункты - Лепетиха, Кавказ, Широкое, Шевченково, Шевченковской, Широковской и Березнеговатской громад. Повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Смотрите: 230 га пшеницы уничтожены вчера в результате обстрелов в Николаевской области, - ГСЧС. ФОТО

По собранным материалам начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).


Последствия обстрелов Николаевщины оккупантами: начаты уголовные производства 02
Последствия обстрелов Николаевщины оккупантами: начаты уголовные производства 03

Николаев (2154) Николаевская область (2130) обстрел (27327) Нацполиция (16490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 