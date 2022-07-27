Последствия обстрелов Николаевщины оккупантами: начаты уголовные производства. ФОТО

Сегодня, 27 июля, утром российские войска нанесли очередные удары по Николаеву и селу Весеннее Николаевского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Сегодня, 27 июля, утром российские войска нанесли очередные удары по Николаеву и селу Весеннее Николаевского района. Сейчас известно о разрушении жилых домов, повреждении автомобилей и попадании снарядов на территорию ремонтного предприятия и промышленную зону. Окончательная информация о пострадавших и поврежденных объектах уточняется.

Вчера, 26 июля, обстрелам подвергся областной центр и населенные пункты - Лепетиха, Кавказ, Широкое, Шевченково, Шевченковской, Широковской и Березнеговатской громад. Повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

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По собранным материалам начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).





