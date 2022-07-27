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Наслідки обстрілів Миколаївщини окупантами: розпочаті кримінальні провадження. ФОТО

Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Наслідки обстрілів Миколаївщини окупантами: розпочаті кримінальні провадження 01

"Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району. Наразі відомо про руйнування житлових будинків, пошкодження автомобілів та влучання снарядів на територію ремонтного підприємства й промислову зону. Остаточна інформація щодо постраждалих та пошкоджені об'єкти уточнюється.

Вчора, 26 липня, обстрілів зазнав обласний центр та населенні пункти - Лепетиха, Кавказ, Широке, Шевченкове, Шевченківської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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За зібраними матеріалами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).


Наслідки обстрілів Миколаївщини окупантами: розпочаті кримінальні провадження 02
Наслідки обстрілів Миколаївщини окупантами: розпочаті кримінальні провадження 03

Миколаїв (1808) Миколаївська область (2280) обстріл (28648) Нацполіція (15196)


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