Наслідки обстрілів Миколаївщини окупантами: розпочаті кримінальні провадження. ФОТО
Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району. Наразі відомо про руйнування житлових будинків, пошкодження автомобілів та влучання снарядів на територію ремонтного підприємства й промислову зону. Остаточна інформація щодо постраждалих та пошкоджені об'єкти уточнюється.
Вчора, 26 липня, обстрілів зазнав обласний центр та населенні пункти - Лепетиха, Кавказ, Широке, Шевченкове, Шевченківської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За зібраними матеріалами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
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