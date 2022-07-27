Наслідки обстрілів Миколаївщини окупантами: розпочаті кримінальні провадження. ФОТО

Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району. Наразі відомо про руйнування житлових будинків, пошкодження автомобілів та влучання снарядів на територію ремонтного підприємства й промислову зону. Остаточна інформація щодо постраждалих та пошкоджені об'єкти уточнюється.

Вчора, 26 липня, обстрілів зазнав обласний центр та населенні пункти - Лепетиха, Кавказ, Широке, Шевченкове, Шевченківської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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За зібраними матеріалами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).





