Рада назначила "слугу народа" Совгирю на должность судьи Конституционного суда
Верховная Рада назначила "слугу народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент назначил Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда. За – 293 депутата. (И на рейтинговом голосовании она набрала 292)", – говорится в сообщении.
Результаты голосования:
СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Внефракционные -12.
Отметим, Ольга Совгиря была представителем Верховной Рады в КС и нардепом "Слуги народа".
Топ комментарии
+25 Микола Мазуренко
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+18 Ан Мур
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Пожалуйста, подождите...
З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
З посади політика (а нардеп - це політична посада) суддею КС обирати/призначати заборонено.
"73%", ви хоча б задоволені?
Ви також співучасники цього всього бєспрєдєла, від витирання ніг об закони до мародерства каломойши та зелених.
Их политика не интересует!!!
Тому я і беру в лапки 73%.
Але від того не легше, зараз ситуація не змінюється на краще.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0s38tH31hRzUHZRF3ghRGprvH9gvMrtgKuHC2y6iTftEcQJyjpStrb8ps9E1iHtxil?__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·
Сегодня Банковая наконец-то взяла под полный контроль Конституционный Суд.
Подозреваю, что планируют перекроить Конституцию так, что вряд ли мы ее узнаем…
Принаймні, у дружбі з Єрмаком не замєчєна. Дані з вікіпедії:
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 юридичний факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Доктор юридичних наук, професор.
Вона працює професором кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Совгиря є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.
На час виборів: викладачка кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa.
Краще б воно втікло, втікло, курва, разом зі своїми друзями на Марс.