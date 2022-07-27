Рада назначила "слугу народа" Совгирю на должность судьи Конституционного суда

Верховная Рада назначила "слугу народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент назначил Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда. За – 293 депутата. (И на рейтинговом голосовании она набрала 292)", – говорится в сообщении.

Результаты голосования:

СН- 220;

ЄС- 0;

Батьківщина - 0;

Платформа за життя та мир - 15;

За майбутнє - 14;

Голос - 0;

Довіра - 18;

Відновлення України - 14;

Внефракционные -12.

Отметим, Ольга Совгиря была представителем Верховной Рады в КС и нардепом "Слуги народа".

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