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ВР (27373) КС (2079) назначение (2143) Совгиря (51)

Рада назначила "слугу народа" Совгирю на должность судьи Конституционного суда

совгиря

Верховная Рада назначила "слугу народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент назначил Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного Суда. За – 293 депутата. (И на рейтинговом голосовании она набрала 292)", – говорится в сообщении.

Результаты голосования:

СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Внефракционные -12.

Отметим, Ольга Совгиря была представителем Верховной Рады в КС и нардепом "Слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВР начали сбор подписей за назначение нардепа "Слуги народа" Костина генпрокурором, - Юрчишин
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Топ комментарии
+25
Судячи з того,що батьківщина, голос, ЕС дали "0", то отстой повний. Тягне на держпереворот.
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27.07.2022 14:25
+23
Боневтик готовится окончательно подмять под себя остатки Конституции? Лавры Овоща спать не дают? Закончит также.
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27.07.2022 14:22
+18
Порушення Закону про КС.
З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
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27.07.2022 14:24
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отакої... заживем
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27.07.2022 14:19 Ответить
Судячи з того,що батьківщина, голос, ЕС дали "0", то отстой повний. Тягне на держпереворот.
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27.07.2022 14:25 Ответить
ОНА профессор , НО без судебной практики , Янукович то же был проффесором ...... .КТО и почему ЕЕ продвигает ??? .А почему НЕ Марьяну ???
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27.07.2022 19:33 Ответить
Воно хоч юридичну освіту має?🤦
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27.07.2022 14:20 Ответить
Воно хоч яку освіту має?
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27.07.2022 14:22 Ответить
Інтернет каже, що освіта нормальна, але що то за фрукт - хз. Принаймні, розумна людина з ідейних мотивів у зелене гівно в 2019-му точно б не лізла...
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27.07.2022 14:24 Ответить
Боневтик готовится окончательно подмять под себя остатки Конституции? Лавры Овоща спать не дают? Закончит также.
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27.07.2022 14:22 Ответить
Звичайний держзрадник на підтанцьовках у путіна.
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27.07.2022 14:26 Ответить
Знайоме призвіще... Дяка, що вчив грамоти Шевченка не Совгирем звали?
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27.07.2022 14:24 Ответить
Нет, тут другое...
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27.07.2022 18:37 Ответить
Порушення Закону про КС.
З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
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27.07.2022 14:24 Ответить
Тю. Заднім числом з партії вийшла і мандат склала. Ви шо, не в Україні живете?)
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27.07.2022 14:26 Ответить
блін, в мене перший раз не висвітлився комент. Набирав вдруге
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27.07.2022 14:27 Ответить
Вышла из "слуг" за 10 минут до голосования?
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27.07.2022 14:30 Ответить
Коли це плісняву зупиняло? А зараз, тим більше не зупинить. Перепишуть 5 статтю, і вся влада в країні буде належати дерьмаку, ну і його найвеличніВшивому чтеЦу. Конституцію можна змінювати без згоди «мудрого» наріТу. Узурпація влади- дозволена.
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04.01.2023 19:43 Ответить
кадр норм. контора нікчемна, як нафтогаз.
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27.07.2022 14:24 Ответить
Чергове порушення Закону. На цей раз - Закону про КС.
З посади політика (а нардеп - це політична посада) суддею КС обирати/призначати заборонено.
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27.07.2022 14:26 Ответить
Татаров єхидно посміхається.
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27.07.2022 14:32 Ответить
"зелений прорашистський переворот в Україні" іде повним ходом.
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27.07.2022 14:34 Ответить
Зелені, риги та каломойшині роблять разом.

"73%", ви хоча б задоволені?
Ви також співучасники цього всього бєспрєдєла, від витирання ніг об закони до мародерства каломойши та зелених.
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27.07.2022 14:38 Ответить
Самое страшное что все 73% и не догадуються о происходящем.
Их политика не интересует!!!
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27.07.2022 14:49 Ответить
Зомбуються на раз-два зомбоящиком, як і расєянє.
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27.07.2022 15:13 Ответить
Не думаю що там були ті 73% адже що Коломок, що Ахмєт задіяли адмін ресурс для того щоб Голабародька став гідрантом, а пацани поділили Україну та її жителів по "братські", так би мовити кріпаків по вкладу кожного.
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27.07.2022 15:12 Ответить
Насправді їх було 46% від занесених до реєстру виборців.
Тому я і беру в лапки 73%.
Але від того не легше, зараз ситуація не змінюється на краще.
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27.07.2022 15:15 Ответить
Мене завжди "бісить" оце " ну що задоволені 73%, що клоуна - запроданця обрали ", хлопці, не товчіть воду в ступі, згадайте(якщо є чим) на тих виборах більшість вибирала не за умом та серцем, а "вопреки существующего беспредела Порпоха!!"
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13.12.2022 12:11 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0s38tH31hRzUHZRF3ghRGprvH9gvMrtgKuHC2y6iTftEcQJyjpStrb8ps9E1iHtxil?__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·

Сегодня Банковая наконец-то взяла под полный контроль Конституционный Суд.

Подозреваю, что планируют перекроить Конституцию так, что вряд ли мы ее узнаем…
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27.07.2022 14:51 Ответить
Думаю, не найгірший варіянт на відміну від инших призначень.
Принаймні, у дружбі з Єрмаком не замєчєна. Дані з вікіпедії:
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 юридичний факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Доктор юридичних наук, професор.
Вона працює професором кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Совгиря є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.
На час виборів: викладачка кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa.
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27.07.2022 15:06 Ответить
А суддя Конституційного суду, яка призначена на посаду із порушенням тої самої Конституції то так, то нічого?
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27.07.2022 17:18 Ответить
Ось тут дійсно є запитання: коли? коли, б...ь, їх почнуть стріляти?
Краще б воно втікло, втікло, курва, разом зі своїми друзями на Марс.
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27.07.2022 15:09 Ответить
якщо немає ніякої реакції від кацапів- цей театр абсурду у зе-владі їх цілком задовольняє
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27.07.2022 15:25 Ответить
Відповідь дерьмака-татарова-вазеленського на заклики Спартц побороти кацапських пацюків та корупцію.
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27.07.2022 17:39 Ответить
Судячи з того,що батьківщина,писк,єс не дали жодного голосу кандидатура така як потрібно для держави!
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27.07.2022 17:40 Ответить
Еще одно бесхребетное зеленое "чегоизволите"....
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27.07.2022 17:59 Ответить
💯 гниды 🤢🤡💩🎪
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27.07.2022 18:44 Ответить
це слуги урода.
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27.07.2022 18:20 Ответить
 
 