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ВР (14824) КС (1425) призначення (2241) Совгиря (52)

Рада призначила "слугу народу" Совгирю на посаду судді Конституційного Суду

совгиря

Верховна Рада призначила "слугу народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент призначив Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду. За - 293 депутата. (І на рейтинговому голосуванні вона набрала 292)", - йдеться в повідомленні.

Результати голосування: 

СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Позафракційні -12.

Зазначимо, Ольга Совгиря була представником Верховної Ради у КС та нардепом "Слуги народу".

Читайте: Судді відклали обрання нових членів КС, - Совгиря

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Судячи з того,що батьківщина, голос, ЕС дали "0", то отстой повний. Тягне на держпереворот.
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27.07.2022 14:25
+23
Боневтик готовится окончательно подмять под себя остатки Конституции? Лавры Овоща спать не дают? Закончит также.
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27.07.2022 14:22
+18
Порушення Закону про КС.
З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
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27.07.2022 14:24
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отакої... заживем
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27.07.2022 14:19 Відповісти
Судячи з того,що батьківщина, голос, ЕС дали "0", то отстой повний. Тягне на держпереворот.
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27.07.2022 14:25 Відповісти
ОНА профессор , НО без судебной практики , Янукович то же был проффесором ...... .КТО и почему ЕЕ продвигает ??? .А почему НЕ Марьяну ???
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27.07.2022 19:33 Відповісти
Воно хоч юридичну освіту має?🤦
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27.07.2022 14:20 Відповісти
Воно хоч яку освіту має?
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27.07.2022 14:22 Відповісти
Інтернет каже, що освіта нормальна, але що то за фрукт - хз. Принаймні, розумна людина з ідейних мотивів у зелене гівно в 2019-му точно б не лізла...
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Боневтик готовится окончательно подмять под себя остатки Конституции? Лавры Овоща спать не дают? Закончит также.
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27.07.2022 14:22 Відповісти
Звичайний держзрадник на підтанцьовках у путіна.
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27.07.2022 14:26 Відповісти
Знайоме призвіще... Дяка, що вчив грамоти Шевченка не Совгирем звали?
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Нет, тут другое...
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27.07.2022 18:37 Відповісти
Порушення Закону про КС.
З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Тю. Заднім числом з партії вийшла і мандат склала. Ви шо, не в Україні живете?)
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27.07.2022 14:26 Відповісти
блін, в мене перший раз не висвітлився комент. Набирав вдруге
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27.07.2022 14:27 Відповісти
Вышла из "слуг" за 10 минут до голосования?
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27.07.2022 14:30 Відповісти
Коли це плісняву зупиняло? А зараз, тим більше не зупинить. Перепишуть 5 статтю, і вся влада в країні буде належати дерьмаку, ну і його найвеличніВшивому чтеЦу. Конституцію можна змінювати без згоди «мудрого» наріТу. Узурпація влади- дозволена.
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04.01.2023 19:43 Відповісти
кадр норм. контора нікчемна, як нафтогаз.
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27.07.2022 14:24 Відповісти
Чергове порушення Закону. На цей раз - Закону про КС.
З посади політика (а нардеп - це політична посада) суддею КС обирати/призначати заборонено.
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27.07.2022 14:26 Відповісти
Татаров єхидно посміхається.
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27.07.2022 14:32 Відповісти
"зелений прорашистський переворот в Україні" іде повним ходом.
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27.07.2022 14:34 Відповісти
Зелені, риги та каломойшині роблять разом.

"73%", ви хоча б задоволені?
Ви також співучасники цього всього бєспрєдєла, від витирання ніг об закони до мародерства каломойши та зелених.
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27.07.2022 14:38 Відповісти
Самое страшное что все 73% и не догадуються о происходящем.
Их политика не интересует!!!
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27.07.2022 14:49 Відповісти
Зомбуються на раз-два зомбоящиком, як і расєянє.
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27.07.2022 15:13 Відповісти
Не думаю що там були ті 73% адже що Коломок, що Ахмєт задіяли адмін ресурс для того щоб Голабародька став гідрантом, а пацани поділили Україну та її жителів по "братські", так би мовити кріпаків по вкладу кожного.
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27.07.2022 15:12 Відповісти
Насправді їх було 46% від занесених до реєстру виборців.
Тому я і беру в лапки 73%.
Але від того не легше, зараз ситуація не змінюється на краще.
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27.07.2022 15:15 Відповісти
Мене завжди "бісить" оце " ну що задоволені 73%, що клоуна - запроданця обрали ", хлопці, не товчіть воду в ступі, згадайте(якщо є чим) на тих виборах більшість вибирала не за умом та серцем, а "вопреки существующего беспредела Порпоха!!"
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13.12.2022 12:11 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0s38tH31hRzUHZRF3ghRGprvH9gvMrtgKuHC2y6iTftEcQJyjpStrb8ps9E1iHtxil?__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·

Сегодня Банковая наконец-то взяла под полный контроль Конституционный Суд.

Подозреваю, что планируют перекроить Конституцию так, что вряд ли мы ее узнаем…
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27.07.2022 14:51 Відповісти
Думаю, не найгірший варіянт на відміну від инших призначень.
Принаймні, у дружбі з Єрмаком не замєчєна. Дані з вікіпедії:
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 юридичний факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Доктор юридичних наук, професор.
Вона працює професором кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Совгиря є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.
На час виборів: викладачка кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa.
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27.07.2022 15:06 Відповісти
А суддя Конституційного суду, яка призначена на посаду із порушенням тої самої Конституції то так, то нічого?
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27.07.2022 17:18 Відповісти
Ось тут дійсно є запитання: коли? коли, б...ь, їх почнуть стріляти?
Краще б воно втікло, втікло, курва, разом зі своїми друзями на Марс.
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27.07.2022 15:09 Відповісти
якщо немає ніякої реакції від кацапів- цей театр абсурду у зе-владі їх цілком задовольняє
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27.07.2022 15:25 Відповісти
Відповідь дерьмака-татарова-вазеленського на заклики Спартц побороти кацапських пацюків та корупцію.
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Судячи з того,що батьківщина,писк,єс не дали жодного голосу кандидатура така як потрібно для держави!
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27.07.2022 17:40 Відповісти
Еще одно бесхребетное зеленое "чегоизволите"....
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27.07.2022 17:59 Відповісти
💯 гниды 🤢🤡💩🎪
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27.07.2022 18:44 Відповісти
це слуги урода.
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27.07.2022 18:20 Відповісти
 
 