Рада призначила "слугу народу" Совгирю на посаду судді Конституційного Суду
Верховна Рада призначила "слугу народу" Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент призначив Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного Суду. За - 293 депутата. (І на рейтинговому голосуванні вона набрала 292)", - йдеться в повідомленні.
Результати голосування:
СН- 220;
ЄС- 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 15;
За майбутнє - 14;
Голос - 0;
Довіра - 18;
Відновлення України - 14;
Позафракційні -12.
Зазначимо, Ольга Совгиря була представником Верховної Ради у КС та нардепом "Слуги народу".
Топ коментарі
+25 Микола Мазуренко
показати весь коментар27.07.2022 14:25
+23 18c49ed2
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+18 Ан Мур
показати весь коментар27.07.2022 14:24
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Будь ласка, зачекайте...
З посади політика суддю КС призначати забороненою. Нардеп - це політична посада.
З посади політика (а нардеп - це політична посада) суддею КС обирати/призначати заборонено.
"73%", ви хоча б задоволені?
Ви також співучасники цього всього бєспрєдєла, від витирання ніг об закони до мародерства каломойши та зелених.
Их политика не интересует!!!
Тому я і беру в лапки 73%.
Але від того не легше, зараз ситуація не змінюється на краще.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0s38tH31hRzUHZRF3ghRGprvH9gvMrtgKuHC2y6iTftEcQJyjpStrb8ps9E1iHtxil?__cft__[0]=AZX2h2Q-9***********************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·
Сегодня Банковая наконец-то взяла под полный контроль Конституционный Суд.
Подозреваю, что планируют перекроить Конституцию так, что вряд ли мы ее узнаем…
Принаймні, у дружбі з Єрмаком не замєчєна. Дані з вікіпедії:
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 юридичний факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського національного університету імені Тараса Шевченка . Доктор юридичних наук, професор.
Вона працює професором кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Совгиря є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.
На час виборів: викладачка кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa.
Краще б воно втікло, втікло, курва, разом зі своїми друзями на Марс.