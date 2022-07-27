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армия РФ (18030) россия (93003) Федоров Михаил (492)

Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также "прийти и убивать" украинцев. СКРИНШОТЫ

буча

Во время активных боев в Киевской и Черниговской областях в Минцифры начали использовать сервисы для распознавания лиц.

Об этом в интервью УП рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За все время мы получили около 300 фото убитых оккупантов. Нашли аккаунты большинства солдат в соцсетях и 14 тысяч аккаунтов их друзей, близких, знакомых - в Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках. Сначала была задача находить родственников россиян, которые погибли, чтобы оповестить их об этом и чтобы они могли забрать тело убитого", - отметил Федоров.

Коммуникаторы писали: "Здравствуйте, вы родственник такого-то человека? Он погиб на войне в Украине. Если хотите забрать тело, вот контакт военных".

По словам министра, абсолютное большинство россиян писали "мы также придем и будем вас убивать".

"Когда после Бучи появились фотографии, видео всех ужасов, мы начали находить людей, совершавших эти преступления. И писали: "Смотрите, этих людей скорее всего убил ваш брат". Нам отвечали: "Если он это сделал, значит, так было нужно".

Статистика по тем ответам, которые мы получили от россиян во время общения: 68% – поддерживают войну, 21% – против войны, однако не готовы действовать, потому что "это ничего не дает" и "за нас все решили", 11% – против войны, готовые действовать и уговаривают родных не идти на войну в Украине", – рассказал министр.

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Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 01
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 02
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 03
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 04
Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также прийти и убивать украинцев 05
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Топ комментарии
+84
Здравствуйте...подалуйста..прошу ... Тошнит от наших слюнтяев. Переписываются со зверьём как с людьми. А те в ответ кроют на чём свет стоит. "Слышь ты,падло кацапское..твой родич подох в Украине. Земля бетоном. Припрешься ты -и тебя прикопают". ВОТ КАК С НИМИ НАДО.
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27.07.2022 15:50
+56
Гарний москаль,дохлий москаль.
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27.07.2022 15:46
+47
Если кому-то совесть мешает убить русского, вспомните о том, что большинство из них не задумываясь перережет горло украинскому ребенку.
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27.07.2022 15:50
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Правила форума Совет форумчан
А зараз и коли приперлися на нашу землю чим ці падлюки займались?
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27.07.2022 15:46 Ответить
по-перше, ви що хотіли почути "красненько дякуємо за інформацію про труп нашого дитятки" ?
по-друге, гробових їм вистачить на водку до кінця "спецоперації" і нікуди вони не підуть поки не випьють останній стакан
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27.07.2022 15:51 Ответить
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27.07.2022 16:03 Ответить
Так через те що вони одержавши гробові п'ють і здихають ,пуйло перестає їм платити,бо не буде свіжого м'яса для убою! Хитрющий же цей карликовий поц!!!
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27.07.2022 17:57 Ответить
Гарний москаль,дохлий москаль.
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27.07.2022 15:46 Ответить
зомбі
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27.07.2022 15:46 Ответить
Не Путлера, который их туда послал, а хохлов. Воистину конченное стадо.
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27.07.2022 15:47 Ответить
Шо тут казати?... Більш ніж за 20 років *********** телевізор зробив їх хворими + ще кацапські гени...
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27.07.2022 15:47 Ответить
А мізків немає, чи вони не homo sapiens ? Тоді їх треба посадити в клітку.
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27.07.2022 16:03 Ответить
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27.07.2022 16:41 Ответить
А вони були колись іншими ? В нас теж дебілів вистачає - тих , хто кацапські канали дивився або ґ+ґ каломойського . Але , думаю , якби їх посилали в чужу країну вбивати , вони б просто послали тих в ж.пу . А кацапи - це найогидніші створіння на Землі , гірші за гієн шакалів та щурів . А по телевізору або в інтернеті кожен шукає те , що хоче . Просто їм видають те що вони потребують .
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27.07.2022 16:32 Ответить
не вигадуйте. Вони такими були завжди. Недорозвинуті мавпи. Схрещуюючись з людьми, народжують мавп
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27.07.2022 16:50 Ответить
Вони замовники цієї пропаганди.
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27.07.2022 21:13 Ответить
Ще одне підтвердження того що хороший кацап мертвий кацап
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27.07.2022 15:49 Ответить
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27.07.2022 16:11 Ответить
Здравствуйте...подалуйста..прошу ... Тошнит от наших слюнтяев. Переписываются со зверьём как с людьми. А те в ответ кроют на чём свет стоит. "Слышь ты,падло кацапское..твой родич подох в Украине. Земля бетоном. Припрешься ты -и тебя прикопают". ВОТ КАК С НИМИ НАДО.
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27.07.2022 15:50 Ответить
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27.07.2022 16:29 Ответить
згодна..тексти могли б написати заздалегідь..а то схожі на соцопитування ще й з помилками...на Украине..аж вивертає..

треба писати - вашего кацапского родственника было утилизовано...і ніяких спецоперацій..

а на крики- сам приеду - просити взяти із собою сміттєвий або будівельний мішок, бо в нас скінчились. І зробити тату - ПІБ, адреса, телефони родичів.
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27.07.2022 16:33 Ответить
Потому что только такой язык они понимают. Это опущенное криминальное быдло, с которым именно так и нужно говорить - на их языке. Человеческий они не способны понять.
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27.07.2022 16:33 Ответить
Какое крименвльное, обыкновенное быдло, которое за газовые деньги возобвили себя Вяликими пидаросами.
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27.07.2022 17:06 Ответить
Как говорится "Два дебила это сила, мозгов нет зато красиво".
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27.07.2022 17:08 Ответить
Ні, якщо ми так будемо розмовляти, то ніхто не помітить різницю між нами. Ми не маємо права опускатися до їх рівня. Саме це їх бісить найбільше.
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27.07.2022 21:16 Ответить
Если кому-то совесть мешает убить русского, вспомните о том, что большинство из них не задумываясь перережет горло украинскому ребенку.
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27.07.2022 15:50 Ответить
Нехай звалят на мацкву і спитають з пуйла, де їхні рідні, і що вони робити в Україні?
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27.07.2022 15:51 Ответить
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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27.07.2022 15:52 Ответить
Пропаганда на россии перевела своих граждан в статус "хуже животных", и эти свинособаки не заслуживают уже никакого сочувствия.
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27.07.2022 15:52 Ответить
Это не пропаганда, "хуже животных" - это глубинная суть.
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27.07.2022 16:19 Ответить
Чомусь я не здивований ... Звичайне біосміття отруєне злобою до всього людського. Так виглядають жертви (зомбі) інформаційної війни.
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27.07.2022 15:52 Ответить
Вони не жертви. Жертва це коли проти волі. А коли з задоволенням це щось інше. Тим більше, що інтернет у них є, було би бажання. Але хочеться величі й руки ********* когось вбити. Це біосміття, яке треба утилізувати.
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27.07.2022 16:13 Ответить
Ну вот, еще одно подтверждение, парашенцы не люди. Эта орда зомби-уродов. Если не уничтожить их - они уничтожат нас. Конечно, это невозможно, но нужно отгородится от этой нечисти железным занавесом на многие десятилетия. Может смениться несколько поколений и появятся нормальные люди.
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27.07.2022 15:53 Ответить
кацап не може бути нармальною людиною, різать цих гнид треба
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27.07.2022 16:12 Ответить
кацапы-тупорылые, вы значительно упрощаете, вот реАльно сложную задачу для многих Украинцев, которые любят всех беззащитных животных и всех "тварей Божих", чтобы "вот так просто их убивать?"(с), в окончательности принятия решения по поводу вашей никчемной судьбы... спасибо, дебилы-самоубийцы, вы нам очень помогли
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27.07.2022 15:59 Ответить
Бий москаля! Бий москаля! Складайте трупи! Ще й кулемет беріть у руки! Бий москаля! Бий москаля!
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27.07.2022 16:00 Ответить
большинство одноклеточных у#бков радуются смерти своих близких им же денежная компенсация от ***** предусмотрена ...
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27.07.2022 16:02 Ответить
Welcome To Hell!!!!
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27.07.2022 16:04 Ответить
Дебилы, мля, - это не фразеологизм какой-нибудь и не крылатое выражение, это - нация кацапов.
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27.07.2022 16:04 Ответить
мстители, главное пакетов прихватите с собой
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27.07.2022 16:04 Ответить
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27.07.2022 16:07 Ответить
Кацапи- не люди,а біологічне сміття. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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27.07.2022 16:08 Ответить
А уж как украинцам хочется.."за брата-свата-соседа-друга..".. Кто-то из "обиженных россиян" пришёл,попробовал,"устал от Украины" и поехал домой в рефрежераторе...Там весь народ такой.Их нужно болью кровью и плачем лечить,как лечили других нацистов- немецкий народ.Уж очень они за своего Гитлера поголовно выступали,особенно при первых победах.Но пришёл 45 год и поставил всё на свои места-нациков унизил и опустил до нищеты,они были презираемы..Только через поколения немцы смогли стать нормальным народом и правильно,что в комтном мозге у них ещё есть страх получить опять такое.теперь это будет у россиян,подхвативших вирус нацизма...
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27.07.2022 16:09 Ответить
дуже сумніваюсь, що здичавілі винесуть якісь уроки. якщо зараз відгребуть, то вже через 20 років знову будуть стрибати на когось.

Не треба порівнювати німців (установлену націю) та московитів, які ще у 17 столітті за рівнем розвитку.
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27.07.2022 16:19 Ответить
Ви також праві.
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27.07.2022 16:21 Ответить
Статистика річ вперта.....70 % москалів повинно бути продано у рабство до китайців на виручені від цього гроші будемо відбудовувати Україну.
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27.07.2022 16:11 Ответить
Рабсейские зомбированные дегенераты, куда вы пошли и пойдёте уже показали - нах.й. Сравниваете с ВОВ. Давайте, Правда такая, сейчас у вас победил тоталитарный строй фашиста путлера и вас *********, как под копирку развития фашизма, кинул покорять народы, для сохранения своей власти, недомерок с манией величия из палаты номер 6. Дальше, как уже видно, консолидация демократических народов и Ленд-Лиз, вас побьют как бешеных собак.
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27.07.2022 16:15 Ответить
ето пістец товарищі..... стадо дуууже довге....я б сказав безкінечний матеріал для арти ітд.
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27.07.2022 16:19 Ответить
Навіщо ці соплі "пробачте, будьтє любезні...". Треба сухим офіційним текстом ... "ЗСУ повідомляє, що під час скоєння військових злочинів - вбивств, гвалтувань і пограбувань був знищений Zондер-каратель Ванька... Якщо вам відомі його рідні чи знайомі, повідомте, що його розірвані на шматки смердючі рештки можна отримати за такими-то координатами". А пише, що приїде, так - "з нетерпінням чекаємо, твої координати у нас є, відслідкуємо і так само знищимо як скажену собаку..."
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27.07.2022 16:19 Ответить
Мне нравится как нам тут рассказывают некоторые арестовичи , что вот война закончится, или ***** сдохнет и начнем мы с рашистами опять дружить и подписывать договора. Да никогда с рашистами у нас небыло хороших отношений и не будет.Лучше всегда понимать что рашисты это наши враги испокон веков и всегда ими останутся чтобы мы не поворачивались к ним спиной
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27.07.2022 16:20 Ответить
Хороший русский дохлый русский
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27.07.2022 16:20 Ответить
Стиль написання цих повідомлень виглядає так, наче нам дуже шкода, що не є правдою! Треба писати ,це падло здохло і так буде з кожним, хто прийде на нашу землю,!
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27.07.2022 16:25 Ответить
цею ******* займаються прокацаплені хохли, для яких Україна - частина імперії зла. Вони так і пишуть "на Украине"
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27.07.2022 19:46 Ответить
****** занимались и страдали.................................................
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27.07.2022 16:32 Ответить
Всегда говорила, что нет среди рашистов людей! Это безмозглые, злобные зомби!
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27.07.2022 16:34 Ответить
каждая ватная свинособака которая пересекла границу государства-УКРАИНА должна быть уничтожена ***** *****..............................................................................................
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27.07.2022 16:35 Ответить
Рашисты - это бешеные собаки. Не нужно их переучивать. Их просто нужно уничтожать. Без эмоций. Это просто работа. Опасная, тяжелая, но необходимая.
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27.07.2022 16:36 Ответить
Страна неоглядно великая,
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, пролетарский поэт (1883 - 1945 гг.)
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27.07.2022 16:38 Ответить
Рашисты - это бешеные собаки. Не нужно их лечить. Их нужно просто уничтожать. Без эмоций.
Это просто работа. Опасная, трудная, но необходимая.
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27.07.2022 16:38 Ответить
С кацапами разговаривать по человечески? Серьезно? Ну вы даете! Это же деградировавшие до уровня парашных опарышей нелюди.
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27.07.2022 16:38 Ответить
Хтось ще чомусь дивується? Я - ні! Кілька століть жителів Московії виховували в тому, що вони - "особливі" Будь-який "зачухмар", що "не знал грамоте" і шкіряну взуванку бачив лише тоді, коли його в армію забирали, жив у впевненості у своїй "зверхності" порівняно з "чурками", "хачами", "азерами", "хахлами", "бульбашами", "чухонцями", "ходями" Вони визнавали "відносно рівними собі" представників оточуючих народів лише в одному випадку - коли ті відрікалися від свого національного і ставали "безликою сірою русскаязичною масою" І потім ці "Иваны, родства не помнящие", допомагали москалям русифікувать своїх земляків
Все це "путінізм" останні три десятки років "рафінував" і виростив покоління "бидла", що ненавидить усіх, хто відрізняється від них! От і відповідь! Спроба їх "переубєдіть" ні до чого не приведе! У них менталітет інший Єдиний спосіб зберегти себе від їх дикої немотивованої агресивності - загнать їх до їхнього "бантустану" і змусить нас бояться - це єдине відчуття, яке може їх змусить не лізти до чужого А всередині бантустану їх агресія буде виливаться один а одного В результаті вони навчаться жить як люди, або зжеруть один другого!
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27.07.2022 16:38 Ответить
слово и дело вещи разные
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27.07.2022 16:41 Ответить
Сатанизм - это истинная религия путинского государство. Она зиждется на том, что величие государства достигается путем лжи, насилия, страха, готовности убивать.
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27.07.2022 16:42 Ответить
С этой недорассой все понятно , больные имперцы , с путиным головного мозга. Те кто пришел к нам будут в земле , кормить червей . Остальные за поребриком идут на@уй.
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27.07.2022 16:43 Ответить
О! Так вот оно -- новое пушечное мясо для *****!
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27.07.2022 16:52 Ответить
Гібридна нація , без коріння ! Історію ,частково , вкрали у Руси- України , а , часткково , придумали самі! До слов"янських племен не мають ніякого відношення , хоча вважають себе слов"янами ! Московія більше 300 років була звичайним улусом Золотої Орди . За цей час , монголо-татарські хлопці добряче " попрацювали " з їх жінками , тому і маєсмо жорстоку , підлу , брехливу , підступну , гібридну націю, без коріння і роду-племені ! За всю свою , не дуже довгу історію , московити воювали , загарбували землі , знищували сусідні народи! Вся ця гидота , закладена у них на рівні генів! Москалі розуміють тільки силу! Доки не отримують по морді , нічого з ними вирішувать не можливо!
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27.07.2022 16:53 Ответить
Накуй з макаками розмовляти?
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27.07.2022 16:56 Ответить
Потом будут говорить. что мы вас туда не посылали. Лично читал мемуары офицеров афганской войны, там один советский военный деятель писал, что если бы не мы, с афганских гор стреляли бы ракетами солдаты НАТО. Не прикол, серьезно так писал.
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27.07.2022 16:56 Ответить
Прийдуть до нас помститися? Ой, сумна новина. Гей, москалі, трошки почекайте, бо ще час для внесення добрив не настав. Оце в осені, або на прикінці зими, то саме той час. Тоді усе, що залишилось от ваших родичів, перегніє. Саме той компост підходить.
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27.07.2022 17:00 Ответить
Схоже придеться проводити дерашизацію на Рашці
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27.07.2022 17:21 Ответить
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27.07.2022 17:24 Ответить
чем больше жареного кацапского мяса, тем меньше желающих им стать
все остальное - чурбанские понты
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27.07.2022 17:25 Ответить
Ага.
От тільки ******* в соцмережах та поїхати у м'ясорубку - це не одне і те ж.

Були вже відео, де на словах всі готові, а після слів "То я Вас запишу?" тікали, що скажені.
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27.07.2022 17:37 Ответить
Навряд чи хтось там порозумнішає найближчим часом...
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27.07.2022 17:43 Ответить
Я дивуюсь.
Дивуюсь тому, що за наші з вами гроші хтось в Україні займається подібними задачами, та ще й так убого. "Здравствуйте", "извините пожалуйста"... повна херня. Виглядає так, наче нам дуже шкода і ми вибачаємось. Ганьба! Яке ще "ізвінітє" по відношенню до родичів наволочі яка припхалася до нас у країну грабити, вбивати, гвалтувати? Шановні, я все розумію, але такий рівень гуманізму - це вже психічне порушення! Лікуватися треба!
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27.07.2022 17:45 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.07.2022 17:46 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.07.2022 17:51 Ответить
Шо за херня оповещать кацапов что их родственники сдохли на войне?
Велика честь для оккупанта-террориста
Кому надо, пусть сам ищет.
Максимум - это сайт с фамилиями и фото. И то это много будет для них.
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27.07.2022 18:53 Ответить
Росіян треба всіх трупіфікувати, поголовно перетворювати всіх цих фашистів-рашистів у фарш.

Інакше вони продовжуватимуть лізти до всіх та вбивати, вбивати і вбивати. Це зло буде умиротворене лиш коли останній викидиш росіянин буде утилізований.
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27.07.2022 19:27 Ответить
здря старались комунікатори - всі заклики до миру провокують орків на додаткову агресію. Замість шукати хароших рускіх, краще б не займались би цею хєрньою
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27.07.2022 19:39 Ответить
Это они такие смелые пока не попали под обстрел. Потом штаны от гамна и крови не отстирают. ...
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27.07.2022 20:23 Ответить
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии. Отстрелите тварям 47 хромосомку
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27.07.2022 21:09 Ответить
Серед кацабидла НЕМАЄ людей!!! Не треба до них ставитись наче вони люди і мають з нами хоч щось спільне(окрім кордону - по їхньому парєбріка). До них треба ставитись як до людиноподібних скажених істот- що підлягають ТОТАЛЬНІЙ УТИЛІЗАЦІЇ!!! Це просто біосміття що між собою має себе за "розумних" істот!
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27.07.2022 22:02 Ответить
мордор має бути однозначно знищеним або як мінімум обгороджений бетоном
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27.07.2022 23:10 Ответить
Так по лоховски было в первые две недели. Просил побеспокоится о родных, и не отправлять их на войну. Потом когда не с одной свинособакой разговора не получилось, все 100% русни с которыми переписовались - за были войну, и радовались убийству украинцев! И мне не попался ни один, кто был бы проти войны и убийств. Теперь переписка совсем в другой манере. Зарание находятся все возможные страницы роственников, просматриваются все фото, комментарии. Делая как бы психоанализ, с целью узнать слабые и чувствительные темы для роственников, или 300 свина. Обсуждаются ранения, увечья их детей, даже детям писать приходится говорить какой их батя фаршик и что его больше никгда не увидят, отсылать фото фаршиков, насмехаться над материальным положением, приходится врать, фотошопить фотки матерей, жен, писать их работодателям - Вообщем всё, ради того что бы задеть, обидеть, заставить грустить.
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28.07.2022 03:36 Ответить
 
 