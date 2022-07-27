Родственники уничтоженных в Украине россиян, распознанных искусственным интеллектом, угрожали также "прийти и убивать" украинцев. СКРИНШОТЫ
Во время активных боев в Киевской и Черниговской областях в Минцифры начали использовать сервисы для распознавания лиц.
Об этом в интервью УП рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"За все время мы получили около 300 фото убитых оккупантов. Нашли аккаунты большинства солдат в соцсетях и 14 тысяч аккаунтов их друзей, близких, знакомых - в Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках. Сначала была задача находить родственников россиян, которые погибли, чтобы оповестить их об этом и чтобы они могли забрать тело убитого", - отметил Федоров.
Коммуникаторы писали: "Здравствуйте, вы родственник такого-то человека? Он погиб на войне в Украине. Если хотите забрать тело, вот контакт военных".
По словам министра, абсолютное большинство россиян писали "мы также придем и будем вас убивать".
"Когда после Бучи появились фотографии, видео всех ужасов, мы начали находить людей, совершавших эти преступления. И писали: "Смотрите, этих людей скорее всего убил ваш брат". Нам отвечали: "Если он это сделал, значит, так было нужно".
Статистика по тем ответам, которые мы получили от россиян во время общения: 68% – поддерживают войну, 21% – против войны, однако не готовы действовать, потому что "это ничего не дает" и "за нас все решили", 11% – против войны, готовые действовать и уговаривают родных не идти на войну в Украине", – рассказал министр.
Пожалуйста, подождите...
по-друге, гробових їм вистачить на водку до кінця "спецоперації" і нікуди вони не підуть поки не випьють останній стакан
треба писати - вашего кацапского родственника было утилизовано...і ніяких спецоперацій..
а на крики- сам приеду - просити взяти із собою сміттєвий або будівельний мішок, бо в нас скінчились. І зробити тату - ПІБ, адреса, телефони родичів.
Не треба порівнювати німців (установлену націю) та московитів, які ще у 17 столітті за рівнем розвитку.
Разоренная рабски-ленивая, дикая,
В хвосте у культурных Америк, Европ, Гроб.
Рабский труд - и грабительское дармоедство,
Лень была для народа защитное средство,
Лень с нищетой, нищета с мотовством,
Мотовство с хвастовством.
Неуменье держать соседства…»-- Демьян Бедный, пролетарский поэт (1883 - 1945 гг.)
Это просто работа. Опасная, трудная, но необходимая.
Все це "путінізм" останні три десятки років "рафінував" і виростив покоління "бидла", що ненавидить усіх, хто відрізняється від них! От і відповідь! Спроба їх "переубєдіть" ні до чого не приведе! У них менталітет інший Єдиний спосіб зберегти себе від їх дикої немотивованої агресивності - загнать їх до їхнього "бантустану" і змусить нас бояться - це єдине відчуття, яке може їх змусить не лізти до чужого А всередині бантустану їх агресія буде виливаться один а одного В результаті вони навчаться жить як люди, або зжеруть один другого!
все остальное - чурбанские понты
От тільки ******* в соцмережах та поїхати у м'ясорубку - це не одне і те ж.
Були вже відео, де на словах всі готові, а після слів "То я Вас запишу?" тікали, що скажені.
Дивуюсь тому, що за наші з вами гроші хтось в Україні займається подібними задачами, та ще й так убого. "Здравствуйте", "извините пожалуйста"... повна херня. Виглядає так, наче нам дуже шкода і ми вибачаємось. Ганьба! Яке ще "ізвінітє" по відношенню до родичів наволочі яка припхалася до нас у країну грабити, вбивати, гвалтувати? Шановні, я все розумію, але такий рівень гуманізму - це вже психічне порушення! Лікуватися треба!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Велика честь для оккупанта-террориста
Кому надо, пусть сам ищет.
Максимум - это сайт с фамилиями и фото. И то это много будет для них.
Інакше вони продовжуватимуть лізти до всіх та вбивати, вбивати і вбивати. Це зло буде умиротворене лиш коли останній викидиш росіянин буде утилізований.