Правительство Германии согласилось продать Украине 100 САУ PzH 2000
Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердил только сейчас. Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле.
По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).
Ожидается, что производство всех САУ будет продолжаться несколько лет, отмечает немецкий производитель. Он указывает, что процесс начнется немедленно, и хотя будет зависеть от поставок необходимых материалов, все его нюансы уже были согласованы с украинской стороной.
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Воно треба вже зараз. Для контрнаступу знадобиться мінімум 300 танків не
раховуючи ті що є, та ще мабуть 100 САУ не будуть зайві.
Нормально так німці на два стільця присіли хоча десь через 3-4 покоління їх можна буде вже називати турками.
Німці 1-2 дитини, турки 5-7
Не вимагай неможливого, використовуй доступне.
Тем более - все знают какие бабки Штаты дают Украине ...
А зеля , вместо того,чтобы думать как купить , думает как эти бабки заначить и выпросить шару , как хромой Паниковский на углу Крещатика и Прорезной, а не как родину защищать...Впрочем - бабло его родина.
Ну и юмора тут немало... "Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле."
Внимание - вопрос... Если весь прошлый год зеленуху весь мир предупреждал о войне - отгадайте в апреле какого года Украина направила ?
так когда это они наклепают столько....
сколько времени пройдет
хоть 30 штук уже есть?
почему нельзя отправить 100 штук что есть в наличии у германии
чем ждать постойку новых?
то пожалуйста
но если они будут 100 штук делать и постепенно передовать
то это явно долго
До того часу коли Україна їх отримає (зверніть увагу що йдеться навіть не про допомогу, а саме продажу) ішак здохне, або емір помре.
Тож думаю що це ще не кінець історії.
Потім скаже - нагадайте мені, що я Вам ще обіцяв?