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Германия (6727) оружие (10028) САУ (191)

Правительство Германии согласилось продать Украине 100 САУ PzH 2000

сау,pzh

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердил только сейчас. Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле.

По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

Ожидается, что производство всех САУ будет продолжаться несколько лет, отмечает немецкий производитель. Он указывает, что процесс начнется немедленно, и хотя будет зависеть от поставок необходимых материалов, все его нюансы уже были согласованы с украинской стороной.

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Топ комментарии
+63
****** ЗЭЛЕНЫЕ 45МЛРД. ДОЛЛ. В АСФАСТЬ КАЦАПСКИЙ ЗАРЫЛИ
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27.07.2022 16:41
+47
після візиту Кличка...а скажуть..відосики від бубочки допомогли...
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27.07.2022 16:40
+27
У*бан подоляцкий, не вмішуйся коли дорослі дядьки розмовляють
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27.07.2022 17:12
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Страница 2 из 2
А могли бы и свои САУ Богдана иметь и не только... и ни у кого не выпрашивать, если бы "мыролюбный" боневтик не украл со своей дерьмаковской сворой 120 миллиардов баксов(данные от Блимкена и саакошвили) на "велыком крадивныцтви"...
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27.07.2022 17:46 Ответить
Нехай уряд Німеччини погляне кругом себе і спитає себе - і від кого йому,уряду Німеччини потрібно захищатись?Від Англіі?від Франціі?від Польщі?чи від якихось гондурасів-мозамбіків-лівій-сірій?Ні,на горизонті проглядується лишень один ведмежий оскал путінської рашки...Тоді якої холєри продаж зброї для нас показувати як велику ласку?Бо Україна платить гроші Німеччині за те,що Німеччину захищає,а сама Німеччина,чудово знаючи що подзвін по Україні буде поминальним дзвоном і по Німеччині ці гроші все таки бере...Якось негарно...
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27.07.2022 17:49 Ответить
Eti ******* lucyje,dengi toze bolsinstvo sami nemci i dast ili s ES
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27.07.2022 17:51 Ответить
Скорее американцы. Европейцы оказались немножко жлобами.
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27.07.2022 17:55 Ответить
На даний час для України будь-яка зброя підходить яка стріляє. А те що виготовляють то зброя майбутнього адже можуть і не встигнути швидко надати. Голвне щоб ленд-ліз запрацював
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27.07.2022 17:56 Ответить
В 2222 году.
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27.07.2022 18:35 Ответить
Gut, Valdemar! Тут без стеба
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27.07.2022 18:41 Ответить
GOOD
GOOD
GOOD
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27.07.2022 18:53 Ответить
Скоро ослошольц ляпнет что неизвесно в каком году они будут в УКРАИНЕ!
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27.07.2022 19:11 Ответить
Ось це діло. Тільки швидше.
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27.07.2022 19:12 Ответить
отлично
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27.07.2022 19:15 Ответить
надіюсь що ЗСУ не будуть хрести замальовувати на фюзеляжі,нехай будуть,будем як наші діди страх на кацапів наводити
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27.07.2022 19:19 Ответить
Кілька років ?
Воно треба вже зараз. Для контрнаступу знадобиться мінімум 300 танків не
раховуючи ті що є, та ще мабуть 100 САУ не будуть зайві.
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27.07.2022 19:20 Ответить
Шото мне подсказывает что как минимум треть от сотни уже готова к погрузке..
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27.07.2022 19:59 Ответить
Ну так продати можуть і ще у Пуйла взяти грошей щоб затягнути виробництво.
Нормально так німці на два стільця присіли хоча десь через 3-4 покоління їх можна буде вже називати турками.
Німці 1-2 дитини, турки 5-7
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27.07.2022 19:30 Ответить
не продати а подарити, курвы ненецкие, вы нам суки за вторую мировую войну должны еще питорасты, а то токо перед ************* ноги раздвигаете, гандоны!!!
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27.07.2022 19:45 Ответить
Німецькі танки йдуть на Київ - звучить по-новому.
Не вимагай неможливого, використовуй доступне.
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27.07.2022 20:13 Ответить
А то, бл* , с самого начала было не понятно, что купленное будут давать быстрее и охотнее чем попрошайкам шару.
Тем более - все знают какие бабки Штаты дают Украине ...
А зеля , вместо того,чтобы думать как купить , думает как эти бабки заначить и выпросить шару , как хромой Паниковский на углу Крещатика и Прорезной, а не как родину защищать...Впрочем - бабло его родина.
Ну и юмора тут немало... "Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле."
Внимание - вопрос... Если весь прошлый год зеленуху весь мир предупреждал о войне - отгадайте в апреле какого года Украина направила ?
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27.07.2022 20:12 Ответить
А чого в договорі не було прописано що половину зразу, в них не зберігання їх більше 200 по перше, 17 міл. Це пізд..ец як дорого якщо ціна 5, на Цезарі , Панцері, та Арчері ціна однакова це 5 млн. ойро, (а так кажуть європейські експерти)все що більше це питання до СБУ
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27.07.2022 20:25 Ответить
Так, не дешево, можливо щось прилипло. Але, судячи з характеристик, складається враження що це монументальна річ і зносу їй не буде ще довго. Тобто не плутай *** з трамвайною ручкою.
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28.07.2022 19:47 Ответить
Сша купують останню версію Паладіна зі зброєю обслугою , короче повний пакет, ціна, 7.5, наші купили Краб вийшов 11, а Панцер 17, враження що ціна конракту знають одиниці, а тут кажуть з прокладкою яка прососалась,, Арчер шведський вважаєть сама крута Сау в світі сама скорострільна та мобільна, Швейцарія заказала, є питання і ціна не 17 і не 11, якщо ти розумієшь залізо не дороге а начиння коштує бабла., Ту на тонни заліза не требе звертати))))
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29.07.2022 09:04 Ответить
эти сто они произведут и передадут?
так когда это они наклепают столько....
сколько времени пройдет
хоть 30 штук уже есть?
почему нельзя отправить 100 штук что есть в наличии у германии
чем ждать постойку новых?
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27.07.2022 21:09 Ответить
если он свои запасы хотя восполнить производством
то пожалуйста
но если они будут 100 штук делать и постепенно передовать
то это явно долго
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27.07.2022 21:21 Ответить
Путлер не дав згоду.
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27.07.2022 21:36 Ответить
"Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький виробник."
До того часу коли Україна їх отримає (зверніть увагу що йдеться навіть не про допомогу, а саме продажу) ішак здохне, або емір помре.
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27.07.2022 21:21 Ответить
Шольц як та цнотлива пані яка то дає, то не дає.
Тож думаю що це ще не кінець історії.
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27.07.2022 21:35 Ответить
Ага). Верим. Наверное как мы войну выиграем,так сразу и передадут.
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27.07.2022 21:44 Ответить
... А на бортах ************** 2000 має бути козацький хрест (що є основою Хреста ЗСУ ), з міні-тюнінгом ) Три в одному ) - традиції німецької бронетехніки, наших козаків та ********* українського війська. А Бог як відомо трійцю любить )
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27.07.2022 22:38 Ответить
Обіцяв пан дати кожуха - та тільки слово його тепле.
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27.07.2022 23:36 Ответить
Обіцяти - ще не означає - дати.
Потім скаже - нагадайте мені, що я Вам ще обіцяв?
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27.07.2022 23:37 Ответить
КОГДА !!!???
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28.07.2022 00:14 Ответить
невже німці стають схожими на нормальних людей
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28.07.2022 00:22 Ответить
Нормальні люди ціну в такий час в тричі не піднімають, ціна на них 5-6 млн евро а не 17
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29.07.2022 09:06 Ответить
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