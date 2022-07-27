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Німеччина (7094) зброя (7279) САУ (206)

Уряд Німеччини погодився продати Україні 100 САУ PzH 2000

сау,pzh

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердив лише зараз. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.

Представник KMW заявив, що загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро - це в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).

Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький виробник. Він вказує, що процес розпочнеться негайно і, хоча буде залежати від постачань необхідних матеріалів, усі його нюанси вже були погоджені з українською стороною.

Також читайте: Словенія готує новий пакет допомоги для України, - глава МЗС країни Файон

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Топ коментарі
+63
****** ЗЭЛЕНЫЕ 45МЛРД. ДОЛЛ. В АСФАСТЬ КАЦАПСКИЙ ЗАРЫЛИ
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27.07.2022 16:41
+47
після візиту Кличка...а скажуть..відосики від бубочки допомогли...
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27.07.2022 16:40
+27
У*бан подоляцкий, не вмішуйся коли дорослі дядьки розмовляють
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27.07.2022 17:12
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А могли бы и свои САУ Богдана иметь и не только... и ни у кого не выпрашивать, если бы "мыролюбный" боневтик не украл со своей дерьмаковской сворой 120 миллиардов баксов(данные от Блимкена и саакошвили) на "велыком крадивныцтви"...
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27.07.2022 17:46 Відповісти
Нехай уряд Німеччини погляне кругом себе і спитає себе - і від кого йому,уряду Німеччини потрібно захищатись?Від Англіі?від Франціі?від Польщі?чи від якихось гондурасів-мозамбіків-лівій-сірій?Ні,на горизонті проглядується лишень один ведмежий оскал путінської рашки...Тоді якої холєри продаж зброї для нас показувати як велику ласку?Бо Україна платить гроші Німеччині за те,що Німеччину захищає,а сама Німеччина,чудово знаючи що подзвін по Україні буде поминальним дзвоном і по Німеччині ці гроші все таки бере...Якось негарно...
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27.07.2022 17:49 Відповісти
Eti ******* lucyje,dengi toze bolsinstvo sami nemci i dast ili s ES
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27.07.2022 17:51 Відповісти
Скорее американцы. Европейцы оказались немножко жлобами.
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27.07.2022 17:55 Відповісти
На даний час для України будь-яка зброя підходить яка стріляє. А те що виготовляють то зброя майбутнього адже можуть і не встигнути швидко надати. Голвне щоб ленд-ліз запрацював
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27.07.2022 17:56 Відповісти
В 2222 году.
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27.07.2022 18:35 Відповісти
Gut, Valdemar! Тут без стеба
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27.07.2022 18:41 Відповісти
GOOD
GOOD
GOOD
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27.07.2022 18:53 Відповісти
Скоро ослошольц ляпнет что неизвесно в каком году они будут в УКРАИНЕ!
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27.07.2022 19:11 Відповісти
Ось це діло. Тільки швидше.
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27.07.2022 19:12 Відповісти
отлично
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27.07.2022 19:15 Відповісти
надіюсь що ЗСУ не будуть хрести замальовувати на фюзеляжі,нехай будуть,будем як наші діди страх на кацапів наводити
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27.07.2022 19:19 Відповісти
Кілька років ?
Воно треба вже зараз. Для контрнаступу знадобиться мінімум 300 танків не
раховуючи ті що є, та ще мабуть 100 САУ не будуть зайві.
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27.07.2022 19:20 Відповісти
Шото мне подсказывает что как минимум треть от сотни уже готова к погрузке..
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27.07.2022 19:59 Відповісти
Ну так продати можуть і ще у Пуйла взяти грошей щоб затягнути виробництво.
Нормально так німці на два стільця присіли хоча десь через 3-4 покоління їх можна буде вже називати турками.
Німці 1-2 дитини, турки 5-7
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27.07.2022 19:30 Відповісти
не продати а подарити, курвы ненецкие, вы нам суки за вторую мировую войну должны еще питорасты, а то токо перед ************* ноги раздвигаете, гандоны!!!
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27.07.2022 19:45 Відповісти
Німецькі танки йдуть на Київ - звучить по-новому.
Не вимагай неможливого, використовуй доступне.
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27.07.2022 20:13 Відповісти
А то, бл* , с самого начала было не понятно, что купленное будут давать быстрее и охотнее чем попрошайкам шару.
Тем более - все знают какие бабки Штаты дают Украине ...
А зеля , вместо того,чтобы думать как купить , думает как эти бабки заначить и выпросить шару , как хромой Паниковский на углу Крещатика и Прорезной, а не как родину защищать...Впрочем - бабло его родина.
Ну и юмора тут немало... "Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле."
Внимание - вопрос... Если весь прошлый год зеленуху весь мир предупреждал о войне - отгадайте в апреле какого года Украина направила ?
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27.07.2022 20:12 Відповісти
А чого в договорі не було прописано що половину зразу, в них не зберігання їх більше 200 по перше, 17 міл. Це пізд..ец як дорого якщо ціна 5, на Цезарі , Панцері, та Арчері ціна однакова це 5 млн. ойро, (а так кажуть європейські експерти)все що більше це питання до СБУ
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27.07.2022 20:25 Відповісти
Так, не дешево, можливо щось прилипло. Але, судячи з характеристик, складається враження що це монументальна річ і зносу їй не буде ще довго. Тобто не плутай *** з трамвайною ручкою.
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28.07.2022 19:47 Відповісти
Сша купують останню версію Паладіна зі зброєю обслугою , короче повний пакет, ціна, 7.5, наші купили Краб вийшов 11, а Панцер 17, враження що ціна конракту знають одиниці, а тут кажуть з прокладкою яка прососалась,, Арчер шведський вважаєть сама крута Сау в світі сама скорострільна та мобільна, Швейцарія заказала, є питання і ціна не 17 і не 11, якщо ти розумієшь залізо не дороге а начиння коштує бабла., Ту на тонни заліза не требе звертати))))
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29.07.2022 09:04 Відповісти
эти сто они произведут и передадут?
так когда это они наклепают столько....
сколько времени пройдет
хоть 30 штук уже есть?
почему нельзя отправить 100 штук что есть в наличии у германии
чем ждать постойку новых?
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27.07.2022 21:09 Відповісти
если он свои запасы хотя восполнить производством
то пожалуйста
но если они будут 100 штук делать и постепенно передовать
то это явно долго
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27.07.2022 21:21 Відповісти
Путлер не дав згоду.
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27.07.2022 21:36 Відповісти
"Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький виробник."
До того часу коли Україна їх отримає (зверніть увагу що йдеться навіть не про допомогу, а саме продажу) ішак здохне, або емір помре.
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27.07.2022 21:21 Відповісти
Шольц як та цнотлива пані яка то дає, то не дає.
Тож думаю що це ще не кінець історії.
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27.07.2022 21:35 Відповісти
Ага). Верим. Наверное как мы войну выиграем,так сразу и передадут.
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27.07.2022 21:44 Відповісти
... А на бортах ************** 2000 має бути козацький хрест (що є основою Хреста ЗСУ ), з міні-тюнінгом ) Три в одному ) - традиції німецької бронетехніки, наших козаків та ********* українського війська. А Бог як відомо трійцю любить )
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27.07.2022 22:38 Відповісти
Обіцяв пан дати кожуха - та тільки слово його тепле.
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27.07.2022 23:36 Відповісти
Обіцяти - ще не означає - дати.
Потім скаже - нагадайте мені, що я Вам ще обіцяв?
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27.07.2022 23:37 Відповісти
КОГДА !!!???
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28.07.2022 00:14 Відповісти
невже німці стають схожими на нормальних людей
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28.07.2022 00:22 Відповісти
Нормальні люди ціну в такий час в тричі не піднімають, ціна на них 5-6 млн евро а не 17
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29.07.2022 09:06 Відповісти
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