Уряд Німеччини погодився продати Україні 100 САУ PzH 2000
Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердив лише зараз. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.
Представник KMW заявив, що загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро - це в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).
Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький виробник. Він вказує, що процес розпочнеться негайно і, хоча буде залежати від постачань необхідних матеріалів, усі його нюанси вже були погоджені з українською стороною.
Будь ласка, зачекайте...
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Воно треба вже зараз. Для контрнаступу знадобиться мінімум 300 танків не
раховуючи ті що є, та ще мабуть 100 САУ не будуть зайві.
Нормально так німці на два стільця присіли хоча десь через 3-4 покоління їх можна буде вже називати турками.
Німці 1-2 дитини, турки 5-7
Не вимагай неможливого, використовуй доступне.
Тем более - все знают какие бабки Штаты дают Украине ...
А зеля , вместо того,чтобы думать как купить , думает как эти бабки заначить и выпросить шару , как хромой Паниковский на углу Крещатика и Прорезной, а не как родину защищать...Впрочем - бабло его родина.
Ну и юмора тут немало... "Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле."
Внимание - вопрос... Если весь прошлый год зеленуху весь мир предупреждал о войне - отгадайте в апреле какого года Украина направила ?
так когда это они наклепают столько....
сколько времени пройдет
хоть 30 штук уже есть?
почему нельзя отправить 100 штук что есть в наличии у германии
чем ждать постойку новых?
то пожалуйста
но если они будут 100 штук делать и постепенно передовать
то это явно долго
До того часу коли Україна їх отримає (зверніть увагу що йдеться навіть не про допомогу, а саме продажу) ішак здохне, або емір помре.
Тож думаю що це ще не кінець історії.
Потім скаже - нагадайте мені, що я Вам ще обіцяв?