Зеленский назначил Борисюка начальником Гостомельской поселковой военной администрации
Президент Украины сменил руководителя Гостомельской военной администрации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжениях главы Украины №137/2022-рп и №138/2022-рп.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тараса Думенко с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области и назначил на эту должность Сергея Борисюка.
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Тю, - я вже подумав про Бориса Джонсонюка...