Зеленский назначил Борисюка начальником Гостомельской поселковой военной администрации

Президент Украины сменил руководителя Гостомельской военной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжениях главы Украины №137/2022-рп и №138/2022-рп.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тараса Думенко с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области и назначил на эту должность Сергея Борисюка.

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