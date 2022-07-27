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Зеленский (19042) Гостомель (102)

Зеленский назначил Борисюка начальником Гостомельской поселковой военной администрации

гостомель

Президент Украины сменил руководителя Гостомельской военной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжениях главы Украины №137/2022-рп и №138/2022-рп.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тараса Думенко с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области и назначил на эту должность Сергея Борисюка.

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Топ комментарии
+9
Скоро почне постових назначать і секретарок селищних рад!
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27.07.2022 20:38
+8
Оманському чуваку самий раз драпати, поки плівки з омену не прийшли, а він ще когось призначає
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27.07.2022 20:47
+5
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27.07.2022 20:58
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Зеленський призначив Борисюка
******
Тю, - я вже подумав про Бориса Джонсонюка...
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27.07.2022 20:34 Ответить
Оманському чуваку самий раз драпати, поки плівки з омену не прийшли, а він ще когось призначає
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27.07.2022 20:47 Ответить
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27.07.2022 20:58 Ответить
Ху из Ху, мистер Борисьюкь 🤔🧐😁
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27.07.2022 20:38 Ответить
Скоро почне постових назначать і секретарок селищних рад!
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27.07.2022 20:38 Ответить
І що це воно таке?
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27.07.2022 20:39 Ответить
Той Борисюк теж з шапіто?
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27.07.2022 20:42 Ответить
Борисюк це зовсім другии уровень
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27.07.2022 21:09 Ответить
Де зЕрмак там завжди бардак...,😝
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27.07.2022 21:16 Ответить
Є хтось в темі, що це за важливі перестановки? І чому Цензор про це пише?
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27.07.2022 21:19 Ответить
Перестройка Кучмістов...по Горюачовски...скоро Август...ГКЧП...
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27.07.2022 21:28 Ответить
правильно сделал зеля потому как предыдущий начальник воинской администрации был полный писец... практически сепар .... там все просто офигели от той кандидатуры.... плюс жалоба была на него ее рассматривали три месяца....
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27.07.2022 23:38 Ответить
Тупые зебилы. А благодаря вам там орки жуть творили,устроили им зелёный коридор за доллары *****. И ,*******,Гостомель это пгт.
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27.07.2022 21:34 Ответить
може щось зміниться, бо у моєї знайомої з Гостомеля досі у багатоквартирному будинку немає частини даху і в дощ вода тече по стіні
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27.07.2022 21:38 Ответить
З призначенням військового адміністратора кількість чиновників Гостомеля перевищило кількість мешканців.
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27.07.2022 21:49 Ответить
...це вірно
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27.07.2022 22:49 Ответить
Думенку був,здається коллаборантом. Тому що за 4 місяці в деокупованому Гостомелі і всій громаді не зробив практично нічого.,не підтримував ТРО. Ми дуже були незадоволені його роботою. До відома,голови тимчасових військових адміністрацій призначаються президентом. Це закон. В нас було вбито голову ОТГ. А його заступник тікав в лютому аж шкарпетки загубив.
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28.07.2022 00:31 Ответить
 
 