Зеленський призначив Борисюка начальником Гостомельської селищної військової адміністрації

Президент України змінив керівника Гостомельської військової адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженнях глави української держави №137/2022-рп та №138/2022-рп.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Думенка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та призначив на цю посаду Сергія Борисюка.

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