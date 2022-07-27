Зеленський призначив Борисюка начальником Гостомельської селищної військової адміністрації
Президент України змінив керівника Гостомельської військової адміністрації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженнях глави української держави №137/2022-рп та №138/2022-рп.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Думенка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та призначив на цю посаду Сергія Борисюка.
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