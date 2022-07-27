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Зеленський (22429) Гостомель (137)

Зеленський призначив Борисюка начальником Гостомельської селищної військової адміністрації

гостомель

Президент України змінив керівника Гостомельської військової адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженнях глави української держави №137/2022-рп та №138/2022-рп.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Думенка з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та призначив на цю посаду Сергія Борисюка.

Також читайте: Зеленський утворив Гостомельську військову адміністрацію, - указ

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Топ коментарі
+9
Скоро почне постових назначать і секретарок селищних рад!
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27.07.2022 20:38
+8
Оманському чуваку самий раз драпати, поки плівки з омену не прийшли, а він ще когось призначає
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27.07.2022 20:47
+5
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27.07.2022 20:58
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Зеленський призначив Борисюка
******
Тю, - я вже подумав про Бориса Джонсонюка...
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27.07.2022 20:34 Відповісти
Оманському чуваку самий раз драпати, поки плівки з омену не прийшли, а він ще когось призначає
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27.07.2022 20:47 Відповісти
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27.07.2022 20:58 Відповісти
Ху из Ху, мистер Борисьюкь 🤔🧐😁
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27.07.2022 20:38 Відповісти
Скоро почне постових назначать і секретарок селищних рад!
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27.07.2022 20:38 Відповісти
І що це воно таке?
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27.07.2022 20:39 Відповісти
Той Борисюк теж з шапіто?
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27.07.2022 20:42 Відповісти
Борисюк це зовсім другии уровень
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27.07.2022 21:09 Відповісти
Де зЕрмак там завжди бардак...,😝
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27.07.2022 21:16 Відповісти
Є хтось в темі, що це за важливі перестановки? І чому Цензор про це пише?
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27.07.2022 21:19 Відповісти
Перестройка Кучмістов...по Горюачовски...скоро Август...ГКЧП...
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27.07.2022 21:28 Відповісти
правильно сделал зеля потому как предыдущий начальник воинской администрации был полный писец... практически сепар .... там все просто офигели от той кандидатуры.... плюс жалоба была на него ее рассматривали три месяца....
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27.07.2022 23:38 Відповісти
Тупые зебилы. А благодаря вам там орки жуть творили,устроили им зелёный коридор за доллары *****. И ,*******,Гостомель это пгт.
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27.07.2022 21:34 Відповісти
може щось зміниться, бо у моєї знайомої з Гостомеля досі у багатоквартирному будинку немає частини даху і в дощ вода тече по стіні
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27.07.2022 21:38 Відповісти
З призначенням військового адміністратора кількість чиновників Гостомеля перевищило кількість мешканців.
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27.07.2022 21:49 Відповісти
...це вірно
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27.07.2022 22:49 Відповісти
Думенку був,здається коллаборантом. Тому що за 4 місяці в деокупованому Гостомелі і всій громаді не зробив практично нічого.,не підтримував ТРО. Ми дуже були незадоволені його роботою. До відома,голови тимчасових військових адміністрацій призначаються президентом. Це закон. В нас було вбито голову ОТГ. А його заступник тікав в лютому аж шкарпетки загубив.
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28.07.2022 00:31 Відповісти
 
 