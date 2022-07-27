РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10977 посетителей онлайн
Новости Война
4 202 16
беспилотник (3145) Николаевская область (2061) ПВО (2490)

Беспилотник оккупантов "Форпост" ликвидирован в Николаевской области, - ВК "Південь"

форпост

27 июля в Николаевской области воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Форпост".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Південь" точно их уничтожать.

Так, 27 июля, воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост", говорится в сообщении.

Беспилотник оккупантов Форпост ликвидирован в Николаевской области, - ВК Південь 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники с помощью беспилотника уничтожили БТР-82 оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Мінус 7 млн$. Як два танки...
показать весь комментарий
27.07.2022 20:45
+3
знищуйте кацапську погань
показать весь комментарий
27.07.2022 20:42
+3
Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
показать весь комментарий
27.07.2022 20:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знищуйте кацапську погань
показать весь комментарий
27.07.2022 20:42 Ответить
Мінус 7 млн$. Як два танки...
показать весь комментарий
27.07.2022 20:45 Ответить
та ладно! шо, серьезно?
показать весь комментарий
27.07.2022 20:47 Ответить
Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
показать весь комментарий
27.07.2022 20:50 Ответить
дякую, друже!
показать весь комментарий
27.07.2022 21:14 Ответить
Це комплекс стільки коштує.
Станція керування на автомобільному шассі, та три дрони.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:03 Ответить
кацапам вони зараз набагатр дорожче виходять із-за необхідністі запчастини чєлноками через інші країни завозити
показать весь комментарий
27.07.2022 22:13 Ответить
Вони не виготовляють їх у тому вигляді, в якому він створювався : Ізраіль не продає кацапам модулі MOSP (це власне "очі" безпілотника).
Так що, якщо і виготовляють, ставлять китайські заміни.
Звичайно, на характеристики це впливає.
показать весь комментарий
27.07.2022 22:24 Ответить
А это тогда что? https://postimg.cc/mcFTKgvL Forpost reconnaissance UAV: (1, destroyed)
показать весь комментарий
27.07.2022 22:42 Ответить
очередная анало-говнетная вундервафля отлеталась......
там бензобак из бутылки тоже скотчем примотан, интересно?
показать весь комментарий
27.07.2022 20:45 Ответить
Це не кацапська літалка.
Ізраільський Searcher II, що кацапи клепають по ліцензії.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:06 Ответить
очі і вуха рашки -- Ізраіль в долі
показать весь комментарий
27.07.2022 21:04 Ответить
дизайн летающего рештака это что-то
показать весь комментарий
27.07.2022 21:14 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
27.07.2022 21:16 Ответить
Отлєтался іх Форпост
Прізємлілся только хвост

Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
27.07.2022 21:41 Ответить
 
 