Беспилотник оккупантов "Форпост" ликвидирован в Николаевской области, - ВК "Південь"
27 июля в Николаевской области воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Форпост".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".
"На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Південь" точно их уничтожать.
Так, 27 июля, воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост", говорится в сообщении.
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+5 Старый пионэр
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Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
Станція керування на автомобільному шассі, та три дрони.
Так що, якщо і виготовляють, ставлять китайські заміни.
Звичайно, на характеристики це впливає.
там бензобак из бутылки тоже скотчем примотан, интересно?
Ізраільський Searcher II, що кацапи клепають по ліцензії.
Прізємлілся только хвост
Слава ЗСУ!