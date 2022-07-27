УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10433 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 202 16
безпілотник (3669) Миколаївська область (2207) ППО (2923)

Безпілотник окупантів "Форпост" ліквідовано на Миколаївщині, - ПК "Південь"

форпост

27 липня на Миколаївщині воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Форпост".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.

Так, 27 липня, воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост", - йдеться у повідомленні.

Безпілотник окупантів Форпост ліквідовано на Миколаївщині, - ПК Південь 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Мінус 7 млн$. Як два танки...
показати весь коментар
27.07.2022 20:45
+3
знищуйте кацапську погань
показати весь коментар
27.07.2022 20:42
+3
Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
показати весь коментар
27.07.2022 20:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знищуйте кацапську погань
показати весь коментар
27.07.2022 20:42 Відповісти
Мінус 7 млн$. Як два танки...
показати весь коментар
27.07.2022 20:45 Відповісти
та ладно! шо, серьезно?
показати весь коментар
27.07.2022 20:47 Відповісти
Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
показати весь коментар
27.07.2022 20:50 Відповісти
дякую, друже!
показати весь коментар
27.07.2022 21:14 Відповісти
Це комплекс стільки коштує.
Станція керування на автомобільному шассі, та три дрони.
показати весь коментар
27.07.2022 21:03 Відповісти
кацапам вони зараз набагатр дорожче виходять із-за необхідністі запчастини чєлноками через інші країни завозити
показати весь коментар
27.07.2022 22:13 Відповісти
Вони не виготовляють їх у тому вигляді, в якому він створювався : Ізраіль не продає кацапам модулі MOSP (це власне "очі" безпілотника).
Так що, якщо і виготовляють, ставлять китайські заміни.
Звичайно, на характеристики це впливає.
показати весь коментар
27.07.2022 22:24 Відповісти
А это тогда что? https://postimg.cc/mcFTKgvL Forpost reconnaissance UAV: (1, destroyed)
показати весь коментар
27.07.2022 22:42 Відповісти
очередная анало-говнетная вундервафля отлеталась......
там бензобак из бутылки тоже скотчем примотан, интересно?
показати весь коментар
27.07.2022 20:45 Відповісти
Це не кацапська літалка.
Ізраільський Searcher II, що кацапи клепають по ліцензії.
показати весь коментар
27.07.2022 21:06 Відповісти
очі і вуха рашки -- Ізраіль в долі
показати весь коментар
27.07.2022 21:04 Відповісти
дизайн летающего рештака это что-то
показати весь коментар
27.07.2022 21:14 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
27.07.2022 21:16 Відповісти
Отлєтался іх Форпост
Прізємлілся только хвост

Слава ЗСУ!
показати весь коментар
27.07.2022 21:41 Відповісти
 
 