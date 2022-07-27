Безпілотник окупантів "Форпост" ліквідовано на Миколаївщині, - ПК "Південь"
27 липня на Миколаївщині воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Форпост".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.
Так, 27 липня, воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Старый пионэр
показати весь коментар27.07.2022 20:45
+3 stavr
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+3 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар27.07.2022 20:50
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Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".
Станція керування на автомобільному шассі, та три дрони.
Так що, якщо і виготовляють, ставлять китайські заміни.
Звичайно, на характеристики це впливає.
там бензобак из бутылки тоже скотчем примотан, интересно?
Ізраільський Searcher II, що кацапи клепають по ліцензії.
Прізємлілся только хвост
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