Знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО
26 липня воїнами Повітряного командування "Південь" збито ворожий ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.
Топ коментарі
+8 Oleg Mamont
показати весь коментар26.07.2022 18:00
+8 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар26.07.2022 18:20
+7 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар26.07.2022 18:08
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ось цікавий мушкет
«Колос» - советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносной зенитный ракетный комплекс , разработанный во время войны во Вьетнаме для вооружения партизан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Вьетконга . Конструктивно представлял собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 безоткатное орудие с блоком неуправляемых ракетных снарядов. Идейным предшественником являлся германский проект «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D1%84%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82 Люфтфауст »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-simv-1 [1
ПЗРК - безоткатное орудие с блоком из семи реактивных снарядов, выпускаемых одним залпом.
Высокую эффективность системы - каждый из семи снарядов, после залпа расходящихся веером, по эффективности равнялся снаряду 37-мм зенитной пушки, при этом достигалось пробитие брони толщиной 10 мм под углами от 0 до 60 градусов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-%D0%9F%D0%92%D0%9E-2 [2] Испытания показали, что «Колос» можно использовать для поражения небронированных и бронированных целей на расстоянии до 2 километров, при этом отдача была меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 .