Знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

26 липня воїнами Повітряного командування "Південь" збито ворожий ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.

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