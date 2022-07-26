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Новини Фото Війна
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Знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

26 липня воїнами Повітряного командування "Південь" збито ворожий ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

Знищено російський дрон-камікадзе Ланцет, який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, - Повітряні Сили ЗСУ 01

Зазначається, що максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Автор: 

безпілотник (4195) Миколаївська область (2278) ППО (3208)


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Топ коментарі
+8
Дрон-пососака "минет"
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26.07.2022 18:00
+8
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26.07.2022 18:20
+7
слава тебе Господи!
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26.07.2022 18:08
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Дрон-пососака "минет"
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26.07.2022 18:00 Відповісти
100% бородатые мужики из двухстволки сбили.
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26.07.2022 18:01 Відповісти
Може буть! Картеч- "в"язанка" з сорока метрів козі голову відрізає А там - пластиковий фюзеляж і крила
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26.07.2022 18:16 Відповісти
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26.07.2022 18:20 Відповісти
Хороша штука для відкритого простору В кущах - малокорисна На гілля намотується!
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26.07.2022 18:23 Відповісти
Угу. Это для гражданских, в магазинах продается. У военных немного другие игрушки, посерьезнее.
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26.07.2022 18:26 Відповісти
Ну і пох, відповіла піхота . Ми не РЕБ, ми піхота. І завалили ще одного аналоговнета.
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26.07.2022 18:41 Відповісти
Селям, Максе!

ось цікавий мушкет

«Колос» - советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносной зенитный ракетный комплекс , разработанный во время войны во Вьетнаме для вооружения партизан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Вьетконга . Конструктивно представлял собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 безоткатное орудие с блоком неуправляемых ракетных снарядов. Идейным предшественником являлся германский проект «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D1%84%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82 Люфтфауст »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-simv-1 [1
ПЗРК - безоткатное орудие с блоком из семи реактивных снарядов, выпускаемых одним залпом.
Высокую эффективность системы - каждый из семи снарядов, после залпа расходящихся веером, по эффективности равнялся снаряду 37-мм зенитной пушки, при этом достигалось пробитие брони толщиной 10 мм под углами от 0 до 60 градусов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-%D0%9F%D0%92%D0%9E-2 [2] Испытания показали, что «Колос» можно использовать для поражения небронированных и бронированных целей на расстоянии до 2 километров, при этом отдача была меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 .
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26.07.2022 23:21 Відповісти
Кроме того, система оказалась очень дешёвой в производстве - ПЗРК стоил 36 рублей, а блок снарядов - 31 рубль
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26.07.2022 23:24 Відповісти
Ланцет оказался обычным солитёром
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26.07.2022 18:02 Відповісти
ибо нехер шастать !!!
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26.07.2022 18:02 Відповісти
Кацапам надо сделать алаверды - отправить на их позиции американский дрон !
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26.07.2022 18:08 Відповісти
слава тебе Господи!
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26.07.2022 18:08 Відповісти
хоч в космосі не будуть смердіти своїм "русским миром".
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26.07.2022 18:15 Відповісти
Аби вони тільки, "уходя", не "хряпнули дверима"! Вони і на таке можуть рішиться!
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26.07.2022 18:18 Відповісти
А як вам заява ердогана про бажання параші прийняти участь у розробці і виробництві байрактарів?
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26.07.2022 18:17 Відповісти
"Байкар" - приватна фірма Їй Ердоган - не указ! Та й від "заяви" та "бажання" кацапів до реалізації їх "хотєлок" - дуже велика відстань! ТО Ердоган "пулю запустив" - вирішв собі "ціну набить" і поторгуваться з НАТО
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26.07.2022 18:21 Відповісти
Власник фірми, - зять Ердогана. Одружився з його молодшою донькою в 2016 році.

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26.07.2022 19:01 Відповісти
Приватна фірма, але зятя Ердогана
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26.07.2022 19:21 Відповісти
По фото он кажется таки взорвался
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26.07.2022 18:20 Відповісти
Самоліквідація. Так буває.
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26.07.2022 18:27 Відповісти
 
 