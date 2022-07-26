Уничтожен российский дрон-камикадзе "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию на Николаевщине, - Воздушные силы ВСУ. ФОТО

26 июля воинами Воздушного командования "Південь" сбит вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км.

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