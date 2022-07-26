Уничтожен российский дрон-камикадзе "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию на Николаевщине, - Воздушные силы ВСУ. ФОТО
26 июля воинами Воздушного командования "Південь" сбит вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км.
Топ комментарии
+8 Oleg Mamont
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+8 Maxim Ak-Murza
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+7 Йцу Кенг #461207
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ось цікавий мушкет
«Колос» - советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносной зенитный ракетный комплекс , разработанный во время войны во Вьетнаме для вооружения партизан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Вьетконга . Конструктивно представлял собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 безоткатное орудие с блоком неуправляемых ракетных снарядов. Идейным предшественником являлся германский проект «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D1%84%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82 Люфтфауст »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-simv-1 [1
ПЗРК - безоткатное орудие с блоком из семи реактивных снарядов, выпускаемых одним залпом.
Высокую эффективность системы - каждый из семи снарядов, после залпа расходящихся веером, по эффективности равнялся снаряду 37-мм зенитной пушки, при этом достигалось пробитие брони толщиной 10 мм под углами от 0 до 60 градусов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-%D0%9F%D0%92%D0%9E-2 [2] Испытания показали, что «Колос» можно использовать для поражения небронированных и бронированных целей на расстоянии до 2 километров, при этом отдача была меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 .