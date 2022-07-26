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Уничтожен российский дрон-камикадзе "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию на Николаевщине, - Воздушные силы ВСУ. ФОТО

26 июля воинами Воздушного командования "Південь" сбит вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Уничтожен российский дрон-камикадзе Ланцет, пытавшийся атаковать радиолокационную станцию на Николаевщине, - Воздушные силы ВСУ 01

Отмечается, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км.

Смотрите также: Бойцы "Холодного Яра" сбили вражеский беспилотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Автор: 

беспилотник (3631) Николаевская область (2128) ПВО (2768)


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Топ комментарии
+8
Дрон-пососака "минет"
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26.07.2022 18:00
+8
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26.07.2022 18:20
+7
слава тебе Господи!
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26.07.2022 18:08
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Дрон-пососака "минет"
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26.07.2022 18:00 Ответить
100% бородатые мужики из двухстволки сбили.
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26.07.2022 18:01 Ответить
Може буть! Картеч- "в"язанка" з сорока метрів козі голову відрізає А там - пластиковий фюзеляж і крила
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26.07.2022 18:16 Ответить
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26.07.2022 18:20 Ответить
Хороша штука для відкритого простору В кущах - малокорисна На гілля намотується!
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26.07.2022 18:23 Ответить
Угу. Это для гражданских, в магазинах продается. У военных немного другие игрушки, посерьезнее.
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26.07.2022 18:26 Ответить
Ну і пох, відповіла піхота . Ми не РЕБ, ми піхота. І завалили ще одного аналоговнета.
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26.07.2022 18:41 Ответить
Селям, Максе!

ось цікавий мушкет

«Колос» - советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносной зенитный ракетный комплекс , разработанный во время войны во Вьетнаме для вооружения партизан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 Вьетконга . Конструктивно представлял собой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 безоткатное орудие с блоком неуправляемых ракетных снарядов. Идейным предшественником являлся германский проект «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D1%84%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82 Люфтфауст »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-simv-1 [1
ПЗРК - безоткатное орудие с блоком из семи реактивных снарядов, выпускаемых одним залпом.
Высокую эффективность системы - каждый из семи снарядов, после залпа расходящихся веером, по эффективности равнялся снаряду 37-мм зенитной пушки, при этом достигалось пробитие брони толщиной 10 мм под углами от 0 до 60 градусов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-%D0%9F%D0%92%D0%9E-2 [2] Испытания показали, что «Колос» можно использовать для поражения небронированных и бронированных целей на расстоянии до 2 километров, при этом отдача была меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 .
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26.07.2022 23:21 Ответить
Кроме того, система оказалась очень дешёвой в производстве - ПЗРК стоил 36 рублей, а блок снарядов - 31 рубль
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26.07.2022 23:24 Ответить
Ланцет оказался обычным солитёром
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26.07.2022 18:02 Ответить
ибо нехер шастать !!!
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26.07.2022 18:02 Ответить
Кацапам надо сделать алаверды - отправить на их позиции американский дрон !
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26.07.2022 18:08 Ответить
слава тебе Господи!
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26.07.2022 18:08 Ответить
хоч в космосі не будуть смердіти своїм "русским миром".
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26.07.2022 18:15 Ответить
Аби вони тільки, "уходя", не "хряпнули дверима"! Вони і на таке можуть рішиться!
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26.07.2022 18:18 Ответить
А як вам заява ердогана про бажання параші прийняти участь у розробці і виробництві байрактарів?
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26.07.2022 18:17 Ответить
"Байкар" - приватна фірма Їй Ердоган - не указ! Та й від "заяви" та "бажання" кацапів до реалізації їх "хотєлок" - дуже велика відстань! ТО Ердоган "пулю запустив" - вирішв собі "ціну набить" і поторгуваться з НАТО
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26.07.2022 18:21 Ответить
Власник фірми, - зять Ердогана. Одружився з його молодшою донькою в 2016 році.

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26.07.2022 19:01 Ответить
Приватна фірма, але зятя Ердогана
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26.07.2022 19:21 Ответить
По фото он кажется таки взорвался
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26.07.2022 18:20 Ответить
Самоліквідація. Так буває.
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26.07.2022 18:27 Ответить
 
 