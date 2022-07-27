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Газ (9404) Италия (1586)

Италия планирует стать независимой от российского газа в 2024 году

газпром

Италия рассчитывает иметь возможность полностью отказаться от российского газа с 2024 года.

Об этом заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Добавив меры сбережения и новых поставщиков, со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил министр.

Он рассказал, что ближайшая цель – пройти холодный сезон 2022-2023 годов, задействовав меры сбережения и диверсификации.

Итальянская компания Eni получила от "Газпрома" предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн ​​кубометров по сравнению с 34 млн в последние дни.

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...а до 24-го року буде смоктати.
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27.07.2022 22:14 Ответить
Это мысли текущего министра, поменяется министр поменяются и сроки) Пустые слова...
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27.07.2022 22:26 Ответить
Не будет. ***** сам против себя вводит санкции и отключает газ
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27.07.2022 22:27 Ответить
ну..до 24 еще и сама рашка может перестать поставлять...из вредности...
так что...уже этой зимой ждите шантажа!!!
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27.07.2022 22:38 Ответить
всім треба постійно нагадувати який «надійний» партнер параша
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28.07.2022 00:04 Ответить
Покінчимо з РФ (імперією) до 2023 року, не стане Росії, а будуть незалежні країни з вільними людьми і всі одразу відчують незалежність від російського газу і нафти, і пропаде страх ядерної атаки країни - терориста. Тому не чекаємо осторонь, а приєднуємось до прискорення Перемоги.
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28.07.2022 02:34 Ответить
Мючи під дупою Африку навіщо залежати від расєйських енергоносіїв, європейські ватажки або продажні або дебіли, ліпше дати заробити кольоровим як фінансувати впк расєї...
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28.07.2022 08:59 Ответить
 
 