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Италия планирует стать независимой от российского газа в 2024 году
Италия рассчитывает иметь возможность полностью отказаться от российского газа с 2024 года.
Об этом заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Добавив меры сбережения и новых поставщиков, со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил министр.
Он рассказал, что ближайшая цель – пройти холодный сезон 2022-2023 годов, задействовав меры сбережения и диверсификации.
Итальянская компания Eni получила от "Газпрома" предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн кубометров по сравнению с 34 млн в последние дни.
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