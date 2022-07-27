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газ (10269) Італія (1515)

Італія планує стати незалежною від російського газу у 2024 році

газпром

Італія розраховує мати можливість повністю відмовитись від російського газу з 2024 року.

Про це заявив міністр екологічного переходу Роберто Чінголані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Додавши заходи заощадження і нових постачальників, з другої половини 2024 року ми будемо повністю незалежні від постачання газу з Росії", - заявив міністр.

Він розповів, що найближча мета - пройти холодний сезон 2022-2023 років, задіявши заходи заощадження та диверсифікації.

Італійська компанія Eni отримала від "Газпрому" попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів, порівняно з 34 млн останніми днями.

Також читайте: ЄС не піддасться на газовий шантаж Росії: ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність, - Бербок

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...а до 24-го року буде смоктати.
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27.07.2022 22:14 Відповісти
Это мысли текущего министра, поменяется министр поменяются и сроки) Пустые слова...
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27.07.2022 22:26 Відповісти
Не будет. ***** сам против себя вводит санкции и отключает газ
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27.07.2022 22:27 Відповісти
ну..до 24 еще и сама рашка может перестать поставлять...из вредности...
так что...уже этой зимой ждите шантажа!!!
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27.07.2022 22:38 Відповісти
всім треба постійно нагадувати який «надійний» партнер параша
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28.07.2022 00:04 Відповісти
Покінчимо з РФ (імперією) до 2023 року, не стане Росії, а будуть незалежні країни з вільними людьми і всі одразу відчують незалежність від російського газу і нафти, і пропаде страх ядерної атаки країни - терориста. Тому не чекаємо осторонь, а приєднуємось до прискорення Перемоги.
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28.07.2022 02:34 Відповісти
Мючи під дупою Африку навіщо залежати від расєйських енергоносіїв, європейські ватажки або продажні або дебіли, ліпше дати заробити кольоровим як фінансувати впк расєї...
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28.07.2022 08:59 Відповісти
 
 