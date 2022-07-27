Італія планує стати незалежною від російського газу у 2024 році

Італія розраховує мати можливість повністю відмовитись від російського газу з 2024 року.

Про це заявив міністр екологічного переходу Роберто Чінголані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Додавши заходи заощадження і нових постачальників, з другої половини 2024 року ми будемо повністю незалежні від постачання газу з Росії", - заявив міністр.

Він розповів, що найближча мета - пройти холодний сезон 2022-2023 років, задіявши заходи заощадження та диверсифікації.

Італійська компанія Eni отримала від "Газпрому" попередження, що обсяги газу будуть скорочені до 27 млн кубометрів, порівняно з 34 млн останніми днями.

Також читайте: ЄС не піддасться на газовий шантаж Росії: ми хочемо отримати 100-відсоткову незалежність, - Бербок