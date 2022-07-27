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Зеленский (19042) Костин (180)

Главная задача Генпрокуратуры – привлечение России к ответственности за войну, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди главных задач Генеральной прокуратуры привлечение России к ответственности за войну.

"Сегодня Верховная Рада Украины согласовала назначение нового генерального прокурора, им стал Андрей Костин. Человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно. Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, "это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, помогающими устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника".

"Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, работающих для того, чтобы все российские убийцы и палачи отвечали за совершенные преступления", - сказал президент.

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Топ комментарии
+29
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27.07.2022 23:33
+24
хочеш вiдповiдальностi - почни з себе. тобi давно вже пора на нарах вiдпочивати.
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27.07.2022 23:21
+22
Може, Але починати треба з дєрьмака, а той всіх потягне, якщо не здрисне в ростов
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27.07.2022 23:17
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Може, Але починати треба з дєрьмака, а той всіх потягне, якщо не здрисне в ростов
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27.07.2022 23:17 Ответить
Ніхто не дасть в обиду того еЛДАКА...
Зараз орки в пріоритеті, потім зрадники.
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27.07.2022 23:43 Ответить
Дерьмак, той же орк, тільки в тилу ще й наділений повноваженнями президента, кабміна і ВР.
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27.07.2022 23:52 Ответить
НАЧИНАТЬ нужно всегда С СЕБЯ !!!
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28.07.2022 01:52 Ответить
то слуга єрьмака...
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27.07.2022 23:24 Ответить
Ермака отправляют под следствие ФБР - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc
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28.07.2022 00:11 Ответить
Хто його відпровить?
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28.07.2022 06:34 Ответить
Окупаційна олігархія...
Все що маємо - наслідки... Саме про це говорили всі патріоти даже той же Сашко Білий...
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27.07.2022 23:39 Ответить
Знов вилізло піаритись.
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27.07.2022 23:17 Ответить
Клоун.
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27.07.2022 23:19 Ответить
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27.07.2022 23:33 Ответить
Причому Луценко воює після перенесеного онкологічного захворювання, а ця свиня з 95 кварталу вже скоро в екрані телевізора не поміщатиметься.
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27.07.2022 23:46 Ответить


До чого там Садовий,Саакашвілі і Сакварелідзе? Де ви взяли цю картинку? На рос.ресурсах?
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28.07.2022 00:21 Ответить
хочеш вiдповiдальностi - почни з себе. тобi давно вже пора на нарах вiдпочивати.
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27.07.2022 23:21 Ответить
Порошенко !
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27.07.2022 23:21 Ответить
я угораю з текстів..й ворогів не треба - спічрайтер так підсере - що просто алярма...

Людина порядна, професійна, - він на що натякає??

Тобто при ньому всі інші прокурори, кандидати непорядні??
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27.07.2022 23:22 Ответить
Такий прокурор сам затягне Україну у відповідальність россссії. Все що може наша прокуратура - то заочно судити зрадників, яких відпустило за парєбрік Зєшобло.
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27.07.2022 23:24 Ответить
вот как? только рашу к ответу, а тех кто виновен в халатности приведшей к массовым убийствам мирных жителей украинских городов: Ирпень Буча Бородянка Мариуполь и так дальше... кто на шашлык хотел вместо подготовки к войне? э не господин президент отвечать придётся рано или поздно... зря вы границы не откроете, так бы люди уехали и строили свою новую жизнь, а так у людей есть много вопросов и если войнушка затянется то их будет еще больше... привет ярмаку демчине татарову и ко
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27.07.2022 23:24 Ответить
Войнушка? Войнушка? Ти чмо ватне не охрініло часом? Войнушка в тебе була у дитячому садочку, а тут йде повномасштабна війна на винищення української нації, ЗСУ боронять державу на межі людських можливостей та ціною своїх життів, а ватному лайну (або довбанна кацапня) закриті кордони бач заважають "новую жизнь строить" у Європі...не має слів.
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28.07.2022 00:56 Ответить
а за кого я должен воевать? за теперешнюю власть или за тебя? а зачем мне это? ты погань меня оскорбляешь а я за тебя буду воевать? убогое ты существо. а что такое украинская нация? это случайно не те кто выбрал эту власть да и бывшую тоже? хотите увидеть цену страны откройте границы!!! Украина страна свободных а не рабов!!! все кто грабил тут десятками лет благополучно свалили от сюда, а те кто жил честно на фронт? да пошел ты вафельница вслед за москальским кораблем
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31.07.2022 02:36 Ответить
Главное задание прокурватуры - давить украинских гнид.
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27.07.2022 23:24 Ответить
А вони їх розводять
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28.07.2022 06:37 Ответить
Прокурватура и суды и есть в основные гниды. 90% ватники.
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01.08.2022 00:01 Ответить
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27.07.2022 23:26 Ответить
Стоп, а как же задание Куйла посадить Порошенко???
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27.07.2022 23:27 Ответить
olypet:
Шо, знову не Порошенко? А що залишилося?
Свинарчуки-крута спецаперація,
деркач-агент ФСБ,
склади-ру(ня,
Шеремета, також ФСБ.
Напевно піввареника і лампочка у під'ізді.
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27.07.2022 23:57 Ответить
Ще не на часі, чи вже на часі, садити верховного Зелоха за тиск на слідство і звинувачення невинних?
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28.07.2022 07:46 Ответить
Опять об себе забыл)
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27.07.2022 23:30 Ответить
Швец опять выложил видео про шестерку Ермака замминистра обороны Дениса Шарапова, что рулит оборонными закупками. Говорит, что Ермак пока не может свиснуть только Хаймарс, так как он слишком заметен.
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27.07.2022 23:34 Ответить
серйозно? а затвердити голову САП - це "не на часі"?
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27.07.2022 23:34 Ответить
Может лучше начать с дерьмака !!!! если осел этого не сделает, то это сделают люди и осел полетит вслед за дерьмаком !!!!
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27.07.2022 23:38 Ответить
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27.07.2022 23:39 Ответить
Вона тупа як валянок.
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27.07.2022 23:42 Ответить
Там таких богато
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27.07.2022 23:43 Ответить
там всі такі(((
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28.07.2022 05:43 Ответить
Вона тупа, як Бузугла!
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28.07.2022 00:11 Ответить
Это шЫкарно!
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28.07.2022 00:49 Ответить
Швец сообщил, что один американский подрядчик подал запрос в ФБР на Дениса Шарапова, нашего замминистра обороны. Подозревают, что Диня из того же ГРУ, что и Ермак, и поставлен торпедировать поставки западного оружия.
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27.07.2022 23:40 Ответить
Популізм 100500лвла! Кончене, іди і вивчи головні посадові обов'язки генпрокурора!!!!
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27.07.2022 23:41 Ответить
єрмак - це медведчук в якого получилось
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27.07.2022 23:47 Ответить
Отже боротьба з корупцією та російською агентурою не на часі, так пане zeПрезидент?!
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27.07.2022 23:50 Ответить
Якщо генпрокурор не притягне до кримінальної відповідальності зрадників у найвищих ешелонах української влади, то озброєний народ у військовій формі зобов'язаний примусити їх замовкнути назавжди навіть ціною власної свободи. Бо питання стоїть руба: виживає Україна або ***** з його "п'ятою колоною" в Україні. Для людей, які щодня ризикують своїм життям під ворожими обстрілами, навіть питання не може стояти про ціну життя якоїсь гниди.
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27.07.2022 23:55 Ответить
не притягне
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28.07.2022 06:40 Ответить
Мабуть вперше підтримаю наміри Президента, якщо він говорить правду. Бо головний ворог сьогодні кацапи і корупція.
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27.07.2022 23:56 Ответить
В чому ви його підтримаєте, в тому, що він три роки читає наріду з "папірця", чи в тому, що він три роки робить, разом з дерьмаком, бабломойськи та "слугами урода"?
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28.07.2022 00:02 Ответить
ні, пані. Я його підтримую тільки за цю заяву, якщо він знову не обманув і не збрехав. Звичайно йому довіри немає. Подивлюся, як він дотримається цієї заяви, а це буде видно по перших справах і діях генпрокурора.
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28.07.2022 00:14 Ответить
Звісно що обманув і збрехав, і вже укотре. Йому не звикати
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28.07.2022 07:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&t=11s
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28.07.2022 00:25 Ответить
Очень стесняюсь задать вопрос,но задам: " Когда генпрокурор заболеет,он опять поедет в Крым на прием к семейному врачу?"
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27.07.2022 23:56 Ответить
А що, він під час війни їзлив в Крим?
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28.07.2022 00:15 Ответить
так
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28.07.2022 01:18 Ответить
Так,з генпрокуратурою все ясно... А хто ж тоді буде чавити дєрьмаковське гнидне кубло?
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28.07.2022 00:10 Ответить
Ермака отправляют под следствие ФБР, а Бориса Джонсона прочят в генсеки НАТО// №279 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&t=11s
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28.07.2022 00:22 Ответить
Тю.
А ми дурні думали, що прокуратура є частиною правоохоронної системи, в задачі котрої входить, в тому числі, боротьба з організованою преступністю на корупцією (Єрмаку привіт).

Доречі, що там з російськими активами в Україні? Єрмак їх вже освоїв?
Бо шось ЗЕлені призначенці не поспішають конфісковувати ці активи та передавати у власність держави.
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28.07.2022 01:49 Ответить
Дык, вава скурила букварь, когда учился (за сало) на юриста.
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28.07.2022 07:30 Ответить
ЗЕпадаль викликає відразу одним своїм видом і бородою від стиліста.
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28.07.2022 04:34 Ответить
Та дерьмака
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28.07.2022 04:38 Ответить
Вова - нехай тобі Подляк пише черечелівські промови , а прокуратуру не чіпай - там Єрмак рулить!
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28.07.2022 06:18 Ответить
Головне завдання прокуратури боротися зі злодійством оточення зільонського...
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28.07.2022 06:24 Ответить
Чи він ідіот чи просто придурюється . Базіка і брехун.
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28.07.2022 07:05 Ответить
Та ні дрожочєк Дєрьмака, почати варто з вашої кодли.

От цікаво: якщо цю наволоч озброїти та відправити на передову - скільки часу вони витратять щоб добігти до орків та здатись в полон?
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28.07.2022 07:24 Ответить
"...серед головних завдань Генеральної прокуратури - притягнення Росії до відповідальності..." - Тю, а в бельки пинi поглипати?
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28.07.2022 07:27 Ответить
А кто будет сажать казнокрадов,взяточников,путинских агентов и аферистов типа гетьмановича и его мамки?
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28.07.2022 08:01 Ответить
Головне завдання прокуратури, знищити ворожий клубок у владі який очолює ярмак, до якого входиш й ти , ворожий вилупок.
Падли, це ж скільки життів українців ви суки загубили !
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28.07.2022 08:14 Ответить
Головне завдання прокуратури на сьогодні - чистка влади від зрадників. А рашкою займаються ЗСУ
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28.07.2022 08:44 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед головних завдань Генеральної прокуратури - притягнення Росії до відповідальності за війну, в першу чергу "українських "зелених асвальтоукладчиків,та саперів,котрі розмінували Південь України, для швидкої окупації цих територій ,організаторів Маріупольської блокади і здачі в полон "Азову"
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28.07.2022 09:02 Ответить
"серед його головних завдань суспільство бачить..."

Вова *****! Яке ще суспільство? Ти і твій рускій корєш по половим ігрішам дєрьмак - це не суспільство!
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28.07.2022 09:11 Ответить
Хто буде привлікать? Прокурор, який їздить в Крим до кацапів (завербований 100% фсбешніками) та не пройшов конкурс на САП тому що рило в пуху?
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28.07.2022 09:12 Ответить
і все?А внутрішні вороги?
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28.07.2022 09:32 Ответить
 
 