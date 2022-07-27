Главная задача Генпрокуратуры – привлечение России к ответственности за войну, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди главных задач Генеральной прокуратуры привлечение России к ответственности за войну.
"Сегодня Верховная Рада Украины согласовала назначение нового генерального прокурора, им стал Андрей Костин. Человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно. Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну", - сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ
По словам Зеленского, "это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, помогающими устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника".
"Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, работающих для того, чтобы все российские убийцы и палачи отвечали за совершенные преступления", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Зараз орки в пріоритеті, потім зрадники.
Все що маємо - наслідки... Саме про це говорили всі патріоти даже той же Сашко Білий...
До чого там Садовий,Саакашвілі і Сакварелідзе? Де ви взяли цю картинку? На рос.ресурсах?
Людина порядна, професійна, - він на що натякає??
Тобто при ньому всі інші прокурори, кандидати непорядні??
Шо, знову не Порошенко? А що залишилося?
Свинарчуки-крута спецаперація,
деркач-агент ФСБ,
склади-ру(ня,
Шеремета, також ФСБ.
Напевно піввареника і лампочка у під'ізді.
https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&t=11s
А ми дурні думали, що прокуратура є частиною правоохоронної системи, в задачі котрої входить, в тому числі, боротьба з організованою преступністю на корупцією (Єрмаку привіт).
Доречі, що там з російськими активами в Україні? Єрмак їх вже освоїв?
Бо шось ЗЕлені призначенці не поспішають конфісковувати ці активи та передавати у власність держави.
От цікаво: якщо цю наволоч озброїти та відправити на передову - скільки часу вони витратять щоб добігти до орків та здатись в полон?
Падли, це ж скільки життів українців ви суки загубили !
Вова *****! Яке ще суспільство? Ти і твій рускій корєш по половим ігрішам дєрьмак - це не суспільство!