Головне завдання Генпрокуратури - притягнення Росії до відповідальності за війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед головних завдань Генеральної прокуратури - притягнення Росії до відповідальності за війну.
"Сьогодні Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, вміє працювати системно. Серед його головних завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ
За словами Зеленського, "це співпраця з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; це фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця".
"Офіс генерального прокурора є одним із ключових інститутів, які працюють для того, щоб усі російські вбивці та кати відповідали за скоєні злочини", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз орки в пріоритеті, потім зрадники.
Все що маємо - наслідки... Саме про це говорили всі патріоти даже той же Сашко Білий...
До чого там Садовий,Саакашвілі і Сакварелідзе? Де ви взяли цю картинку? На рос.ресурсах?
Людина порядна, професійна, - він на що натякає??
Тобто при ньому всі інші прокурори, кандидати непорядні??
Шо, знову не Порошенко? А що залишилося?
Свинарчуки-крута спецаперація,
деркач-агент ФСБ,
склади-ру(ня,
Шеремета, також ФСБ.
Напевно піввареника і лампочка у під'ізді.
https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&t=11s
А ми дурні думали, що прокуратура є частиною правоохоронної системи, в задачі котрої входить, в тому числі, боротьба з організованою преступністю на корупцією (Єрмаку привіт).
Доречі, що там з російськими активами в Україні? Єрмак їх вже освоїв?
Бо шось ЗЕлені призначенці не поспішають конфісковувати ці активи та передавати у власність держави.
От цікаво: якщо цю наволоч озброїти та відправити на передову - скільки часу вони витратять щоб добігти до орків та здатись в полон?
Падли, це ж скільки життів українців ви суки загубили !
Вова *****! Яке ще суспільство? Ти і твій рускій корєш по половим ігрішам дєрьмак - це не суспільство!