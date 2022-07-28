Руководство РФ все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Блинкен

Правительство США располагет информацией, что руководство РФ не отказалось от планов провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Москва готовит почву для аннексии других украинских территорий. Из рассекреченных данных американской разведки, а также по информации из открытых источников, мы можем увидеть, что они используют тот же сценарий, что и в 2014 году", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Кремль поставил на оккупированных территориях своих марионеток, которые готовят фиктивные референдумы,чтобы заявить, мол, местные жители хотят присоединиться к РФ. Захватчики ограничивают телевидение, интернет, заставляют украинцев получать российские паспорта. Кроме того, россияне создали фильтрационные лагеря, куда бросили тысячи украинцев.

"Потом россияне используют эти фейковые голосования (на так называемых референдумах – Ред.), чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", - отметил глава Госдепартамента США.

В этой связи он призвал мировое сообщество немедленно отреагировать, чтобы Россия четко поняла, что эта тактика не сработает. Блинкен подчеркнул, что силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН.

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