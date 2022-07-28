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россия (93011) Блинкен (930)

Руководство РФ все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Блинкен

блінкен

Правительство США располагет информацией, что руководство РФ не отказалось от планов провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Москва готовит почву для аннексии других украинских территорий. Из рассекреченных данных американской разведки, а также по информации из открытых источников, мы можем увидеть, что они используют тот же сценарий, что и в 2014 году", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Кремль поставил на оккупированных территориях своих марионеток, которые готовят фиктивные референдумы,чтобы заявить, мол, местные жители хотят присоединиться к РФ. Захватчики ограничивают телевидение, интернет, заставляют украинцев получать российские паспорта. Кроме того, россияне создали фильтрационные лагеря, куда бросили тысячи украинцев.

"Потом россияне используют эти фейковые голосования (на так называемых референдумах – Ред.), чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", - отметил глава Госдепартамента США.

В этой связи он призвал мировое сообщество немедленно отреагировать, чтобы Россия четко поняла, что эта тактика не сработает. Блинкен подчеркнул, что силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН.

Также смотрите: Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности: Снова – ракетный террор. Нас не запугать! ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
все як в житті - є сильні чуваки, є лохи, є *******, ******* щемить лоха, за лоха може вступитись сильний чувак, але не просто так, лох повинен бути якимось чином корисний, а коли лох, це бувший друг того гопніка який його *******, то не дуже й хочеться його захищати, бо лох він такий, мутний, може й повернутись до дружби з гопніком, ще й в поліцію заявити що це гопнік його захищав, а той сильний хлопець нападав, так вже було в житті
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28.07.2022 09:18
+4
А чому "все ще планують анексію"?
Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
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28.07.2022 09:17
+3
а вы всё жуёте сопли не даёте дальних ракет и ПВО.
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28.07.2022 09:10
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Правила форума Совет форумчан
а вы всё жуёте сопли не даёте дальних ракет и ПВО.
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28.07.2022 09:10 Ответить
все як в житті - є сильні чуваки, є лохи, є *******, ******* щемить лоха, за лоха може вступитись сильний чувак, але не просто так, лох повинен бути якимось чином корисний, а коли лох, це бувший друг того гопніка який його *******, то не дуже й хочеться його захищати, бо лох він такий, мутний, може й повернутись до дружби з гопніком, ще й в поліцію заявити що це гопнік його захищав, а той сильний хлопець нападав, так вже було в житті
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28.07.2022 09:18 Ответить
Дерьмак брати не хоче
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28.07.2022 09:28 Ответить
А воно їм треба коли д'Ермак зараз всюди по безпрєдєлу своїх людей назначає?
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28.07.2022 10:11 Ответить
Ой да ладно эту новость мы слышим начиная с Бухаресткого самита 2008 года когда ***** ***** ЗАЯВИЛ--- МОЛ УКРАИНА ЭТО ОШИБОЧНОЕ И НЕДОГОСУДАРСТВО ПОТОМ ПОРЖАЛ И ТИПА ШЮТКА ЭТО ШЮТКА и вся Европа обосралась вкупе с США.... и Грузию и Украину после слов ***** прокатили с ПДЧ в НАТО.... а с 2014 года чего мы только не наслушались ЗАЧЕМ НАХ ТИРАЖИРОВАТЬ НОВОСТИ ИЗ *********** КОЕЙ ЕСТЬ **********????? и ее лидер недолугое *****...?????
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28.07.2022 11:22 Ответить
Оце так експерт! Я так теж можу!

"Сонце все ще планує з'являтися на небі щоранку!"
або
"Німеччина все ще планує не давати Україні обіцяну зброю!"
або
"Українські політики все ще планують ********* всі бюджети, до яких зможуть дотягнутися!"

Профессіоналізм видно неозброєним оком. Ох і часи настали, бляха...
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28.07.2022 09:16 Ответить
Дивно,але ви праві. Експерти на експертах і експертами поганяють. Іноді читаєш і дивуєшся
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28.07.2022 09:31 Ответить
А чому "все ще планують анексію"?
Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
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28.07.2022 09:17 Ответить
Аннексия чужих территорий не имеет Юридической силы...так что Ю.Осетию,Абхазию,Приднестровье,Крыми по факту Белорусь ...мавзолейные дебилы могут повесить себе на воротник...вместо Песца...
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28.07.2022 09:56 Ответить
"..руководство РФ не отказалось от планов провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины".
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, двигай вперед, в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены под угрозой длительных тюремных заключений..
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28.07.2022 10:26 Ответить
https://focus.ua/politics/523603-v-sovfede-rf-anonsirovali-prisoedinenie-okkupirovannyh-regionov-na-osen В госдуре намекают на "интеграцию новых территорий" в Россию этой осенью

глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас поддерживает напряженность на фоне сообщений о том, что в начале осени на оккупированных территориях Украины могут быть проведены референдумы о присоединении к России.
Об этом постоянно говорят местные власти, а СМИ выдвигали предложение о том, что "референдумы" состоятся 11 сентября - это единый день голосования в России. Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Клишас же пишет в своем телеграм-канале: "Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации".
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28.07.2022 10:35 Ответить
то вже запроваджувати додаткові санкції а не знову чекати у моря погоди
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28.07.2022 14:39 Ответить
 
 