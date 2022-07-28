Руководство РФ все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Блинкен
Правительство США располагет информацией, что руководство РФ не отказалось от планов провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Москва готовит почву для аннексии других украинских территорий. Из рассекреченных данных американской разведки, а также по информации из открытых источников, мы можем увидеть, что они используют тот же сценарий, что и в 2014 году", - сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что Кремль поставил на оккупированных территориях своих марионеток, которые готовят фиктивные референдумы,чтобы заявить, мол, местные жители хотят присоединиться к РФ. Захватчики ограничивают телевидение, интернет, заставляют украинцев получать российские паспорта. Кроме того, россияне создали фильтрационные лагеря, куда бросили тысячи украинцев.
"Потом россияне используют эти фейковые голосования (на так называемых референдумах – Ред.), чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", - отметил глава Госдепартамента США.
В этой связи он призвал мировое сообщество немедленно отреагировать, чтобы Россия четко поняла, что эта тактика не сработает. Блинкен подчеркнул, что силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН.
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"Сонце все ще планує з'являтися на небі щоранку!"
або
"Німеччина все ще планує не давати Україні обіцяну зброю!"
або
"Українські політики все ще планують ********* всі бюджети, до яких зможуть дотягнутися!"
Профессіоналізм видно неозброєним оком. Ох і часи настали, бляха...
Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, двигай вперед, в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены под угрозой длительных тюремных заключений..
глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас поддерживает напряженность на фоне сообщений о том, что в начале осени на оккупированных территориях Украины могут быть проведены референдумы о присоединении к России.
Об этом постоянно говорят местные власти, а СМИ выдвигали предложение о том, что "референдумы" состоятся 11 сентября - это единый день голосования в России. Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Клишас же пишет в своем телеграм-канале: "Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации".