УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9191 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 991 12
росія (63614) Блінкен Ентоні (1150)

Керівництво РФ усе ще планує анексувати окуповані території України, - Блінкен

блінкен

У Білому домі мають інформацію, що керівництво РФ все ще планує провести псевдореферендуми й анексувати захоплені території України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел видно, що готується сценарій 2014 року", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що Кремль поставив на окупованих територіях своїх маріонеток, які готують фіктивні референдуми, щоб заявити, мовляв, місцеві жителі хочуть приєднатися до Росії. Загарбники обмежують телебачення, інтернет, змушують українців отримувати російські паспорти. Окрім того, росіяни створили фільтраційні табори, куди кинули тисячі українців.

"Потім росіяни використовують ці фейкові голосування (на так званих референдумах. – Ред.), щоб стверджувати, що анексія цих регіонів є законною", - зазначив глава Держдепартаменту США.

У зв'язку з цим він закликав світову спільноту негайно відреагувати, щоб Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен наголосив, що силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.

Також читайте: Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим про обмін засудженими громадянами, - ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
все як в житті - є сильні чуваки, є лохи, є *******, ******* щемить лоха, за лоха може вступитись сильний чувак, але не просто так, лох повинен бути якимось чином корисний, а коли лох, це бувший друг того гопніка який його *******, то не дуже й хочеться його захищати, бо лох він такий, мутний, може й повернутись до дружби з гопніком, ще й в поліцію заявити що це гопнік його захищав, а той сильний хлопець нападав, так вже було в житті
показати весь коментар
28.07.2022 09:18
+4
А чому "все ще планують анексію"?
Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
показати весь коментар
28.07.2022 09:17
+3
а вы всё жуёте сопли не даёте дальних ракет и ПВО.
показати весь коментар
28.07.2022 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вы всё жуёте сопли не даёте дальних ракет и ПВО.
показати весь коментар
28.07.2022 09:10 Відповісти
все як в житті - є сильні чуваки, є лохи, є *******, ******* щемить лоха, за лоха може вступитись сильний чувак, але не просто так, лох повинен бути якимось чином корисний, а коли лох, це бувший друг того гопніка який його *******, то не дуже й хочеться його захищати, бо лох він такий, мутний, може й повернутись до дружби з гопніком, ще й в поліцію заявити що це гопнік його захищав, а той сильний хлопець нападав, так вже було в житті
показати весь коментар
28.07.2022 09:18 Відповісти
Дерьмак брати не хоче
показати весь коментар
28.07.2022 09:28 Відповісти
А воно їм треба коли д'Ермак зараз всюди по безпрєдєлу своїх людей назначає?
показати весь коментар
28.07.2022 10:11 Відповісти
Ой да ладно эту новость мы слышим начиная с Бухаресткого самита 2008 года когда ***** ***** ЗАЯВИЛ--- МОЛ УКРАИНА ЭТО ОШИБОЧНОЕ И НЕДОГОСУДАРСТВО ПОТОМ ПОРЖАЛ И ТИПА ШЮТКА ЭТО ШЮТКА и вся Европа обосралась вкупе с США.... и Грузию и Украину после слов ***** прокатили с ПДЧ в НАТО.... а с 2014 года чего мы только не наслушались ЗАЧЕМ НАХ ТИРАЖИРОВАТЬ НОВОСТИ ИЗ *********** КОЕЙ ЕСТЬ **********????? и ее лидер недолугое *****...?????
показати весь коментар
28.07.2022 11:22 Відповісти
Оце так експерт! Я так теж можу!

"Сонце все ще планує з'являтися на небі щоранку!"
або
"Німеччина все ще планує не давати Україні обіцяну зброю!"
або
"Українські політики все ще планують ********* всі бюджети, до яких зможуть дотягнутися!"

Профессіоналізм видно неозброєним оком. Ох і часи настали, бляха...
показати весь коментар
28.07.2022 09:16 Відповісти
Дивно,але ви праві. Експерти на експертах і експертами поганяють. Іноді читаєш і дивуєшся
показати весь коментар
28.07.2022 09:31 Відповісти
А чому "все ще планують анексію"?
Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
показати весь коментар
28.07.2022 09:17 Відповісти
Аннексия чужих территорий не имеет Юридической силы...так что Ю.Осетию,Абхазию,Приднестровье,Крыми по факту Белорусь ...мавзолейные дебилы могут повесить себе на воротник...вместо Песца...
показати весь коментар
28.07.2022 09:56 Відповісти
"..руководство РФ не отказалось от планов провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины".
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, двигай вперед, в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены под угрозой длительных тюремных заключений..
показати весь коментар
28.07.2022 10:26 Відповісти
https://focus.ua/politics/523603-v-sovfede-rf-anonsirovali-prisoedinenie-okkupirovannyh-regionov-na-osen В госдуре намекают на "интеграцию новых территорий" в Россию этой осенью

глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас поддерживает напряженность на фоне сообщений о том, что в начале осени на оккупированных территориях Украины могут быть проведены референдумы о присоединении к России.
Об этом постоянно говорят местные власти, а СМИ выдвигали предложение о том, что "референдумы" состоятся 11 сентября - это единый день голосования в России. Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Клишас же пишет в своем телеграм-канале: "Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации".
показати весь коментар
28.07.2022 10:35 Відповісти
то вже запроваджувати додаткові санкції а не знову чекати у моря погоди
показати весь коментар
28.07.2022 14:39 Відповісти
 
 