Керівництво РФ усе ще планує анексувати окуповані території України, - Блінкен
У Білому домі мають інформацію, що керівництво РФ все ще планує провести псевдореферендуми й анексувати захоплені території України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел видно, що готується сценарій 2014 року", - сказав Блінкен.
Він підкреслив, що Кремль поставив на окупованих територіях своїх маріонеток, які готують фіктивні референдуми, щоб заявити, мовляв, місцеві жителі хочуть приєднатися до Росії. Загарбники обмежують телебачення, інтернет, змушують українців отримувати російські паспорти. Окрім того, росіяни створили фільтраційні табори, куди кинули тисячі українців.
"Потім росіяни використовують ці фейкові голосування (на так званих референдумах. – Ред.), щоб стверджувати, що анексія цих регіонів є законною", - зазначив глава Держдепартаменту США.
У зв'язку з цим він закликав світову спільноту негайно відреагувати, щоб Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен наголосив, що силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.
Будь ласка, зачекайте...
"Сонце все ще планує з'являтися на небі щоранку!"
або
"Німеччина все ще планує не давати Україні обіцяну зброю!"
або
"Українські політики все ще планують ********* всі бюджети, до яких зможуть дотягнутися!"
Профессіоналізм видно неозброєним оком. Ох і часи настали, бляха...
Та касапи же, як імперія, з роду-віку починали всі свої війни заради колонізації навколішних земель і населяючих їх народів! Це їхня тисячолітня суть! В них по іншому не буває!
Блінкін, тобі, напевне, твою родинну історія предки погано викладали... Хоча... євреї (і київські в т.ч., з родини яких походить Блінкін) ту зпрокасаплену історію з ""рускім вялічієм"для неграмотних касапів і "рисували"...
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, двигай вперед, в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены под угрозой длительных тюремных заключений..
глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас поддерживает напряженность на фоне сообщений о том, что в начале осени на оккупированных территориях Украины могут быть проведены референдумы о присоединении к России.
Об этом постоянно говорят местные власти, а СМИ выдвигали предложение о том, что "референдумы" состоятся 11 сентября - это единый день голосования в России. Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины в середине сентября, сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Клишас же пишет в своем телеграм-канале: "Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации".