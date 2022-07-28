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Новости Война
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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249) техника (1711) потери (4270)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 230 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1742 танка и 3979 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 июля потери личного состава противника составляют около 40 230 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 40230 (+160) человек ликвидировано,

танков - 1742 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3979 (+8) ед,

артиллерийских систем - 894 (+11) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатых ракет - 174 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,

специальной техники – 75 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 230 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1742 танка и 3979 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
Добре арта вродила.
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28.07.2022 09:36
+5
"ані хатєлі стать харошимі руZZкімі....."- вони ними і стали....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 09:47
+3
мочите браты орду с богом
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28.07.2022 10:00
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Добре арта вродила.
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28.07.2022 09:36 Ответить
"ані хатєлі стать харошимі руZZкімі....."- вони ними і стали....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 09:47 Ответить
Это данные без учёта хмырей Пригожина...типа Ихтамнетов вагнерцев...они в сводках никогда не фигурируют...в феврале-апреле их легло не меньше... чем десантура Псковской и Костромской дивизий ВДВ рабZeи...
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28.07.2022 09:51 Ответить
Так Америка уже порахувала,що десь 80 тисяч виведено з обігу. А це половина більша армії орків на початку війни і критичні 36% на сьогодні.
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28.07.2022 10:01 Ответить
Ну,значит будут воевать до последнего расеянина.
Когда я в 2018 писал,что трупорезка ВСУ способна перемолоть наступающую вторую армию ТРЕТЬЕГО мира,не верили (большинство),а на расее смеялись. Теперь ~200.000 + расеян еще смеються?
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28.07.2022 10:26 Ответить
Станом на 2021 рік, ЗС РФ мали у строю 3330 танків, артилерійсбких систем (від 82 мм-мінометів до "Піонів") - 3830. Дивись втрати, рахуй, роби висновки - це критично, чи некритично. Причому, артилерія достатньо масово пішла лише останнім часом, як союзники надали 155 мм і Хаймерси. А толку з того, що в них м'яса більше? Перемелеться - чорнозем буде.
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28.07.2022 10:30 Ответить
Вы уж будьте добры, отличайте мобилизацию от демобилизации.
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28.07.2022 13:37 Ответить
У цьому випадку це все-таки демобілізація - утилізація
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29.07.2022 02:02 Ответить
і м'яса з ордло не враховує
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28.07.2022 10:24 Ответить
мочите браты орду с богом
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28.07.2022 10:00 Ответить
Дуже добре насправді. ЗСУ красавчики. Путіну і кацапам смерть
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28.07.2022 10:12 Ответить
Лапотний ресурс, але це його передрук з достовірних західних (ВВС, зокрема):

https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых русских.
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28.07.2022 10:22 Ответить
Як оцінити кількість згиблих цивільних у Маріуполі? В 20.000 чи 120.000? А може більше?
Так і тут 18.000 -19.000 чи 40.000 ? А 60.000+ може бути? Може!
На раше,у ЗС, можуть підрахувати загиблих + зниклих + вмерлих недобитків. Навіть втіків(дезертирів) можуть!
Але це після Дебальцево 2015 року засекречено! Уявленя немаю чому. Ги!
А от інші НВФ,як їх рахувати? Одинакі - добровільно (кудись) пішли і просто зникли!
Навіть ГШ ЗСУ просто НЕ ВЗМОЗІ підрахувати ВСІ втрати расеян!
Висновок. 40.000 дуже скромна підтверджена цифра.
Але у США хай так вважають,бо реальні цифри їх можуть шокувати до "мир за будь-яку ціну,заради людяності!".
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28.07.2022 10:55 Ответить
З ювілеєм, цапня!!!
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28.07.2022 10:37 Ответить
Після 40 все тільки починається!
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28.07.2022 10:56 Ответить
Все, да и я думал что эти цифры влияют на восприятие глубинного оркостана, но нет. Там похер. Если глянуть историю и войну между Ираном и Ираком то та потери вообще мало кого волновали и их как-то до сих пор не могут подщитать по разным оценкам стороны потеряли от 300 000 до 1 000 000. Единственное что их утихомирили это уничтожение техники и невозможность наступать волнами без прикрытия. Так что тут решает кол-во уничтоженных танков чем орков. На орков единственной стране кому не похер- это как не странно нам.
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28.07.2022 11:26 Ответить
 
 