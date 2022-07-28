Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 230 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1742 танка и 3979 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 июля потери личного состава противника составляют около 40 230 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 40230 (+160) человек ликвидировано,
танков - 1742 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3979 (+8) ед,
артиллерийских систем - 894 (+11) ед,
РСЗО - 258 (+0) ед,
средств ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов - 222 (+0) ед,
вертолетов - 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
крылатых ракет - 174 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,
специальной техники – 75 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Когда я в 2018 писал,что трупорезка ВСУ способна перемолоть наступающую вторую армию ТРЕТЬЕГО мира,не верили (большинство),а на расее смеялись. Теперь ~200.000 + расеян еще смеються?
https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых русских.
Так і тут 18.000 -19.000 чи 40.000 ? А 60.000+ може бути? Може!
На раше,у ЗС, можуть підрахувати загиблих + зниклих + вмерлих недобитків. Навіть втіків(дезертирів) можуть!
Але це після Дебальцево 2015 року засекречено! Уявленя немаю чому. Ги!
А от інші НВФ,як їх рахувати? Одинакі - добровільно (кудись) пішли і просто зникли!
Навіть ГШ ЗСУ просто НЕ ВЗМОЗІ підрахувати ВСІ втрати расеян!
Висновок. 40.000 дуже скромна підтверджена цифра.
Але у США хай так вважають,бо реальні цифри їх можуть шокувати до "мир за будь-яку ціну,заради людяності!".