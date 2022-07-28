Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 230 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1742 танка и 3979 бронированных машин. ІНФОГРАФІКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 июля потери личного состава противника составляют около 40 230 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 40230 (+160) человек ликвидировано,

танков - 1742 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3979 (+8) ед,

артиллерийских систем - 894 (+11) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средств ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатых ракет - 174 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,

специальной техники – 75 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.