Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 230 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1742 танки та 3979 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 40 230 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 40230 (+160) осіб ліквідовано,
танків - 1742 (+4) од,
бойових броньованих машин - 3979 (+8) од,
артилерійських систем - 894 (+11) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засоби ППО - 117 (+0) од,
літаків - 222 (+0) од,
гелікоптерів - 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3),
крилаті ракети - 174 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7) од,
спеціальна техніка - 75 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Когда я в 2018 писал,что трупорезка ВСУ способна перемолоть наступающую вторую армию ТРЕТЬЕГО мира,не верили (большинство),а на расее смеялись. Теперь ~200.000 + расеян еще смеються?
https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых русских.
Так і тут 18.000 -19.000 чи 40.000 ? А 60.000+ може бути? Може!
На раше,у ЗС, можуть підрахувати загиблих + зниклих + вмерлих недобитків. Навіть втіків(дезертирів) можуть!
Але це після Дебальцево 2015 року засекречено! Уявленя немаю чому. Ги!
А от інші НВФ,як їх рахувати? Одинакі - добровільно (кудись) пішли і просто зникли!
Навіть ГШ ЗСУ просто НЕ ВЗМОЗІ підрахувати ВСІ втрати расеян!
Висновок. 40.000 дуже скромна підтверджена цифра.
Але у США хай так вважають,бо реальні цифри їх можуть шокувати до "мир за будь-яку ціну,заради людяності!".