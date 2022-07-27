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Тувинець показав літак, переповнений ліквідованими окупантами: "Все 200". ВIДЕО

Тувинець зняв на відео літак, переповнений ліквідованими російськими окупантами, що прямує в Туву.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17516) втрати (4413)


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Топ коментарі
+115
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27.07.2022 23:05
+105
Хорошая работа. Слава ЗСУ!
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27.07.2022 23:03
+71
В чєрном тюльпанє, с водкай в стаканє...
Горіть у пеклі виродки кацапськи!
Хоча така мразота, може вже й у пеклі не потрібна.
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27.07.2022 23:04
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"...ані хатєлі стать руSSкімі....."- вони ними і стали....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 09:06 Відповісти
Які ж вони всі хороші!
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28.07.2022 09:20 Відповісти
Вспомнил одну из отмазок по сбитому боингу, а именно, что в нем были одни трупы
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28.07.2022 10:08 Відповісти
Рейс 200.
Герої повертаються додому.
Епічна зйомка.
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28.07.2022 11:54 Відповісти
І превратілісь в белих жигулеей ! )) ( Пойот )))
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20.11.2022 18:31 Відповісти
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