Тувинець показав літак, переповнений ліквідованими окупантами: "Все 200". ВIДЕО
Тувинець зняв на відео літак, переповнений ліквідованими російськими окупантами, що прямує в Туву.
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Топ коментарі
+115 Порохобандерівець
показати весь коментар27.07.2022 23:05
+105 DemianBond #460737
показати весь коментар27.07.2022 23:03
+71 mrSmith
показати весь коментар27.07.2022 23:04
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Герої повертаються додому.
Епічна зйомка.