Тувинець показав літак, переповнений ліквідованими окупантами: "Все 200". ВIДЕО

Тувинець зняв на відео літак, переповнений ліквідованими російськими окупантами, що прямує в Туву.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА