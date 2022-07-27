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Новости Видео Война
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Тувинец показал самолет, переполненный ликвидированными оккупантами: "Все 200". ВИДЕО

Тувинец снял на видео самолет, переполненный ликвидированными российскими оккупантами, направляющийся в Туву.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 070 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1738 танков и 3971 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19365) потери (4398)


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Топ комментарии
+115
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27.07.2022 23:05
+105
Хорошая работа. Слава ЗСУ!
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27.07.2022 23:03
+71
В чєрном тюльпанє, с водкай в стаканє...
Горіть у пеклі виродки кацапськи!
Хоча така мразота, може вже й у пеклі не потрібна.
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27.07.2022 23:04
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"...ані хатєлі стать руSSкімі....."- вони ними і стали....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 09:06 Ответить
Які ж вони всі хороші!
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28.07.2022 09:20 Ответить
Вспомнил одну из отмазок по сбитому боингу, а именно, что в нем были одни трупы
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28.07.2022 10:08 Ответить
Рейс 200.
Герої повертаються додому.
Епічна зйомка.
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28.07.2022 11:54 Ответить
І превратілісь в белих жигулеей ! )) ( Пойот )))
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20.11.2022 18:31 Ответить
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