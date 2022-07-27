Тувинец показал самолет, переполненный ликвидированными оккупантами: "Все 200". ВИДЕО
Тувинец снял на видео самолет, переполненный ликвидированными российскими оккупантами, направляющийся в Туву.
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+115 Порохобандерівець
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+105 DemianBond #460737
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+71 mrSmith
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Герої повертаються додому.
Епічна зйомка.