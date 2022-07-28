Клименко назначен новым главой САП, - Ермак

Александр Клименко назначен новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - отметил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для Украины, поскольку от ее успеваемости "зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса".

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