Клименко назначен новым главой САП, - Ермак
Александр Клименко назначен новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - отметил глава ОП.
Ермак подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для Украины, поскольку от ее успеваемости "зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса".
Топ комментарии
+86 A San
показать весь комментарий28.07.2022 10:48
+60 Yakov Yakov
показать весь комментарий28.07.2022 10:48
+53 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.07.2022 11:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
К семейному доктору!
Просто так получилось.
А ведь мог и на Лубянку поехать.
Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95!
Эти люди защитят Украину?
Не верю , точка 😠