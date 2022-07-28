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Клименко назначен новым главой САП, - Ермак

клименко,олександр,сап

Александр Клименко назначен новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - отметил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для Украины, поскольку от ее успеваемости "зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса".

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Клименко назначен новым главой САП, - Ермак 01

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Топ комментарии
+86
Першим повинні заарештувати брата Єрмака з його бандою ,який торгував посадами.
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28.07.2022 10:48
+60
рузький пдорас дєрьмак, іди нхй. до папи на расію.
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28.07.2022 10:48
+53
Клименка принципово не затверджували майже рік, бо влада хотіла свою людину, яка програла йому.Тільки міжнародний скандал примусив визнати його перемогу....
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28.07.2022 11:00
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Страница 2 из 2
Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым.

К семейному доктору!

Просто так получилось.

А ведь мог и на Лубянку поехать.

Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95!

Эти люди защитят Украину?
Не верю , точка 😠

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28.07.2022 19:56 Ответить
Ворогам України знову не так?
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28.07.2022 21:51 Ответить
Що таке Єрмак, що ВІН дає такі повідомлення. Відчув смажене, і засуєтився.
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28.07.2022 23:47 Ответить
Забудьте про зеленского. Зеленский ТОЛЬКО отвечает за видосики и торгует собственным *****ом на западе. И это всё. Все остальные решения принимает теперь Дерьмак.
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29.07.2022 00:05 Ответить
Єрмак це той хвіст що виляє собакою (президентом).
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29.07.2022 05:51 Ответить
так призначено , чи був обраний як переможець чесного відбору та рік не затверджували поки люди татарова не очолили прокуратуру та СБУ?
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01.08.2022 09:39 Ответить
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