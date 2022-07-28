УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9018 відвідувачів онлайн
Новини
22 074 106
САП (2165) Єрмак Андрій (1352) Клименко Олександр САП (39)

Клименка призначено новим головою САП

клименко,олександр,сап

Олександра Клименка призначено новим очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - зазначив очільник ОП.

Єрмак наголосив, що боротьба з корупцією є пріоритетом для України, оскільки від її успішності "залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу".

Також читайте: Фіналісти конкурсу на посаду керівника САП Клименко та Синюк пройшли перевірку Офісу Генпрокурора

Клименка призначено новим головою САП 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+86
Першим повинні заарештувати брата Єрмака з його бандою ,який торгував посадами.
показати весь коментар
28.07.2022 10:48
+60
рузький пдорас дєрьмак, іди нхй. до папи на расію.
показати весь коментар
28.07.2022 10:48
+53
Клименка принципово не затверджували майже рік, бо влада хотіла свою людину, яка програла йому.Тільки міжнародний скандал примусив визнати його перемогу....
показати весь коментар
28.07.2022 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Новый генпрокурор воюющей страны, кристально честный человек и патриот в 2016 и 2018 ездил в оккупированный Крым.

К семейному доктору!

Просто так получилось.

А ведь мог и на Лубянку поехать.

Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95!

Эти люди защитят Украину?
Не верю , точка 😠

показати весь коментар
28.07.2022 19:56 Відповісти
Ворогам України знову не так?
показати весь коментар
28.07.2022 21:51 Відповісти
Що таке Єрмак, що ВІН дає такі повідомлення. Відчув смажене, і засуєтився.
показати весь коментар
28.07.2022 23:47 Відповісти
Забудьте про зеленского. Зеленский ТОЛЬКО отвечает за видосики и торгует собственным *****ом на западе. И это всё. Все остальные решения принимает теперь Дерьмак.
показати весь коментар
29.07.2022 00:05 Відповісти
Єрмак це той хвіст що виляє собакою (президентом).
показати весь коментар
29.07.2022 05:51 Відповісти
так призначено , чи був обраний як переможець чесного відбору та рік не затверджували поки люди татарова не очолили прокуратуру та СБУ?
показати весь коментар
01.08.2022 09:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 