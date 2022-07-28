Клименка призначено новим головою САП
Олександра Клименка призначено новим очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", - зазначив очільник ОП.
Єрмак наголосив, що боротьба з корупцією є пріоритетом для України, оскільки від її успішності "залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу".
Топ коментарі
+86 A San
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+60 Yakov Yakov
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+53 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.07.2022 11:00
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К семейному доктору!
Просто так получилось.
А ведь мог и на Лубянку поехать.
Если доктор хороший.
Золотой кадровый резерв Квартала 95!
Эти люди защитят Украину?
Не верю , точка 😠