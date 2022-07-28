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Новости Война
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Киевская область (3927) обстрел (25795) ракеты (3471) Черниговщина (1482)

Оккупанты нанесли удары по воинской части в Лютеже и Гончаровском. Есть потери в нашем личном составе, - Генштаб

ракета

В четверг утром РФ нанесла удары по воинской части в Лютеже Киевской области, одно здание разрушено и два здания повреждены.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня около 5 часов утра противник нанес ракетный удар 6 крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. На данное время есть информация, что одно здание разрушено и 2 здания повреждено. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером. Противник нанес ракетный удар с акватории Черного моря, с района мыса Фиолент", - сказал Громов.

Кроме того, РФ обстреляла Гончаровское Черниговской области, в результате чего есть потери в личном составе ВСУ.

"Относительно Черниговской области. С 5 часов 25 минут до 6 часов 30 минут по населенному пункту Гончаровское Черниговской области также был нанесен обстрел реактивными системами залпового огня - около 20 снарядов по позициям наших войск. На данное время установлено, что пуски были осуществлены с района населенного пункта Зябровка Республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, потери утоняются", - отметил Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утром ударили ракетами по пяти регионам Украины, - отчеты ОВА

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Топ комментарии
+52
Без сумніву ночували, оголосят два загиблих, через місяць буде набагато більше. "Совок" в головах деяких командирів нікуди не дівся.
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28.07.2022 12:41
+51
кацапи - не люди... це потвори
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28.07.2022 12:34
+46
Ну якщо є втрати,значить ночували.....
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28.07.2022 12:38
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Ти тягнибок чи фаріон? Розлогинься. Чи ольгинський троль?
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28.07.2022 23:12 Ответить
Чому ми не можемо знищити цих потвор? Лукашенко дозволив обстріли, а ми якийсь мораторій придумали. Треба бити по базам цих ****** хімарсами, щоб не поцілити в цивільних.
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28.07.2022 12:54 Ответить
Який би не був Порошенко президент України але він був самостійний і він керував державою а не це зелене лайно яким управляють ермаки та грає роль президента...
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28.07.2022 12:54 Ответить
Шоколадний добре договорняками керував.а щоб в США айленди отримати то домовлявся всю каденцію.бо там договорняк не працює.і судами добре керував які його і ганяють тепер.
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28.07.2022 13:00 Ответить
Джавы - при Порохе. Нептуны - при Порохе. Дана - при Порохе.....
Шо сказать хотел, болезный?
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28.07.2022 13:44 Ответить
Ты идиот или *******? Не пойму.
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28.07.2022 13:09 Ответить
Я не пойму, ты иди0т или *******?
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28.07.2022 13:10 Ответить
вас никто не слушает !

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28.07.2022 13:12 Ответить
Если бы Проршенко избрали на второй срок, то не было бы вторжения 24.02. Только идиоту может прийти в голову мысль прекратить закупать оружие в воюющей стране, разминировать дороги, готовится к майским шашлыкам после прочтения доклада от союзников о готовящемся вторжении.
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28.07.2022 13:07 Ответить
+ 100 !
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28.07.2022 13:13 Ответить
100500% !!!!
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28.07.2022 13:36 Ответить
Коли вже по бульбашах влуплять?
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28.07.2022 12:58 Ответить
Почему по бульбостану с территории Украины химарсами не может ипануть какое нибудь Тувалу?
А мы отморозимся как бульбофюрер. Нас там нет!
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28.07.2022 12:59 Ответить
а какого хрена в ППД находится личный состав? полигона Яворив и казармы 79 бригады не хватило набраться ума? Любители построений, побеленных бордюров и деревьев, постриженной травы вернулись в армию?
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28.07.2022 13:04 Ответить
+ 100!
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28.07.2022 13:09 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:05 Ответить
А бомбить нас будут постоянно,безжалостно и безнаказано.Покуда на каждый прилет не будет прилет в ответ по городам и весям рассеюшки ничего не изменится.Но так как мы не такие,как говорит люся арестович,и должны любить хороших россиян в окупации плохого путинского режима,привыкаем к знакам дружбы и не возмущаемся.
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28.07.2022 13:14 Ответить
по городам и весям мы ******* не будем, не дождетесь. Тем мы отличаемся от вас, кацапов. А еще нам нужна помощь оружием от наших союзников для утилизации хакасских и прочих калмыцких носителей руского мира на нашей территории. Так что можете спокойно копать окопы в своих белгородских дворах, хоть руки будут заняты.
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28.07.2022 14:02 Ответить
Новини - одна однієї "кращі"...
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28.07.2022 13:15 Ответить
І тут бульбостан ні при чому? РСЗВ із-за їхнього кордону - а відповіді нуль??? ЦЕ ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ???
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28.07.2022 13:17 Ответить
Генштаб ЗСУ в недавніх своїх зведеннях повідомляв, що на Сіверщині кружляють ворожі БПЛА та що супротивником задіяна розвідувальна авіація для повітряної розвідки позицій наших військ. Однак про якісь заходи протидії цьому не повідомлялось. Певне той, кому слід реагувати на такі повідомлення, читав їх по-діагоналі.
От, нажаль, і результат не забарився.
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28.07.2022 13:19 Ответить
так у нас нема з чого ті БПЛА збивати. три Гепарди - це ніачьом
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28.07.2022 13:49 Ответить
сбивать есть чем, есть кому. Просто эти ресурсы задействованы на фронтах и прифронтовой зоне.
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28.07.2022 14:05 Ответить
***** это туда -->
психолог там же.
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28.07.2022 16:51 Ответить
Як би Вячеслав Бондаренко. Тягнибок розлогинься. Чи ти Фаріон?
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28.07.2022 22:35 Ответить
Пан "Urs" в колабораціонізмі мною не помічений, а от ви -- дивний "персонаж"... реєстрція в червні 22, весь такий "Бондаренко" ...
Як писав пан "Urs" --
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28.07.2022 23:20 Ответить
Між полігоном НГ в Лютежі і бісектрисою на Гончаровському колі
знаходиться Київська ГЕС. Плотина - земляна, а переспектива --
не хочу навіть казати. Оті 73% , що підняли " Ріголетто" до гори
навіть собі і не уявляють ,що може статися з ........вом.
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28.07.2022 13:26 Ответить
Та взагалі в нашій державі безліч "слабких місць"... чого лиш наші АЕС вартують...
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28.07.2022 13:39 Ответить
Пишут что Белоруссии был вылет, а у нас в Киеве до сих пор из посольство это как
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28.07.2022 13:32 Ответить
І безвіз, "бо заробітчанє"
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28.07.2022 15:36 Ответить
ищи предателя
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28.07.2022 13:42 Ответить
Знайшов
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28.07.2022 15:34 Ответить
Команда "Какая разніца".
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28.07.2022 15:37 Ответить
Так ви їм презентацію влаштовуєте. Я б акцентував назву цієї шобли як "зечмоні"
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28.07.2022 15:55 Ответить
Володя, де наші ракетні комплекси "Нептун", які б мали знищити ті кораблі в Чорному морі, що бють по нам ракетами? Де інші ракетні комплекси" Вільха М", "Грім 2", які моглиби дати відповідь і де наш ППО, який вже фактично на 50% був готовий, але потім заритий в асфальт, як і інші ракетні програми? Хто відповість разом із російськими фашистами за смерти цих солдат, яких призвали і яких Ви позволили вбити?
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28.07.2022 17:58 Ответить
Не приставай до "Черчіля нашого часу"
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30.07.2022 01:21 Ответить
єрмак - це медведчук в якого получилось
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28.07.2022 18:41 Ответить
Я также не могу понять . Честно !
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28.07.2022 18:55 Ответить
Смерч був!
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28.07.2022 22:02 Ответить
смерч добиває до 120 кілометрів. не знали?
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28.07.2022 22:03 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-1%D0%9C почитай , потім пиши про чиїсь фантазії , експерт ((
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28.07.2022 22:05 Ответить
Нет, не фантазии. И не РСЗО. Это пюрерская кацапня херачила из С-300, которые прикрывают аэродром в Зябровке. Расстояние вполне доступное для ракеты 5В55 если она будет лететь по баллистической траектории.
Не зря же пюрерские войска лет десять назад тренировались по пинским болотам из С-300 стрелять. Просто тогда многие не обратили внимания на эти "эксперименты" усатого пюрера.
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29.07.2022 10:26 Ответить
Ворог дуже підступний.Від своїх намірів не відмовився за 5 місяців війни.
Втрати в живій силі не лякають,санкції теж..
Тому,треба укріплюватися по всій лінії кордону,щоб зберегти життя наших захисників.Ми повинні відчувати загрозу з боку рашистів на генному рівні.
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28.07.2022 14:15 Ответить
Пам'ятка для командирів ЗСУ

Після обстрілу орками крилатими ракетами Яворівського полігону та селища Десна командири повинні зрозуміти, що відпочивати війсковослужбовцям у казармах зараз смертельно небезпечно. Також не можна допускати у розташування військової частини, на полігони, блокпости та військові склади з ************ депутатів "Слуг народу" та журналістів. Російський православний ворог обстрілює Україну крилатими ракетами, як у тирі, до західних кордонів. Росіяни вбиватимуть громадян України, поки в них не закінчаться ракети.

Нині покійний (царство йому Кобзона) Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський багато років тому озвучував плани діда Бабаєва щодо суверенної України:

«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве, и Порошенко арестовывается. И заканчивается проблема», - сказал Жириновский.

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28.07.2022 16:22 Ответить
пока закончилась проблема в виде жириновского
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28.07.2022 22:31 Ответить
досі не розумію чому не можна стріляти у відповідь по території білорусі
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28.07.2022 14:26 Ответить
бо лукашенко нападет
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28.07.2022 22:33 Ответить
От Зябровки до Гончаровского 110 км по карте. РСЗО?
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28.07.2022 15:19 Ответить
Могли быть смерчи. Они бьют на 120 км. Правда у них не 20 ракет
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28.07.2022 16:30 Ответить
Может ихние Полонези, два Смерча, пора уже ответить а не сопли жевать только чувствительно, склад с которого оружие тем давали
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29.07.2022 08:09 Ответить
Невже ДОСІ солдати ночують у казармах???!!!
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28.07.2022 16:06 Ответить
Нихрена я тректории не понял....
Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
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28.07.2022 16:44 Ответить
Не можу зрозуміти ГРОМОВА зовсім , а може і інші читачі . Лютіж - 6 крилатих з МОРЯ ЧОРНОГО ( ще й через БУЧУ ! ) , а ГОНЧАРІСЬКИЙ - РСЗО із ЗЯБРІВКИ ... Білоруси фото , інфо давали з 4-ї ранку , коментарі читають і військові ...
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28.07.2022 18:52 Ответить
Беларусы скоторусы вы нелюди навсегда
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28.07.2022 20:48 Ответить
В Гончарівському якщо є жертви значить ночували,якщо ночували значить здав хтось з своїх,***** наша котррозвідка працювати буде в кінці кінців чи ні! Зрадників як на сучій пи..ді бліх!!!
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28.07.2022 22:06 Ответить
А як вона буде працювати, коли вона підконтрольна Демченку та Баканову була( жінка російський паспорт, ) її чистили?їїзаново з нуля потрібно набірати, з нових людей які воювали та втрачали.
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29.07.2022 07:56 Ответить
поверить не могу....потери? опять ночевалив казармах?!
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28.07.2022 22:34 Ответить
кажуть затримано три особи. один - місцевий військовий. в телефоні мав фото, координати і таке подібне
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29.07.2022 02:16 Ответить
Спят в казармах и дальше, корректировщиков огня не особо ловят а если и ловят то никакого серьезного наказания ну и жопа ПВО или ПРО или вовсе нет. Печально на 5 м месяце войны та же самооборона и ничего больше.
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29.07.2022 03:10 Ответить
у нас среди офицеров до сих пор много идиотов либо предателей, которых жизнь и война ничему не учат.
если не будут выявлять и избавляться от полудурочных командиров, то у нас и дальше будут потери в казармах.
после пяти месяцев войны.
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29.07.2022 06:49 Ответить
Всі військові аеродроми та частини з яких пуляли та літали, будуть демілітарезовані, тільки ніхто не зна коли, даже Головнокомандущий всєя Русі Володимир найвеличніший
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29.07.2022 07:50 Ответить
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