Оккупанты нанесли удары по воинской части в Лютеже и Гончаровском. Есть потери в нашем личном составе, - Генштаб
В четверг утром РФ нанесла удары по воинской части в Лютеже Киевской области, одно здание разрушено и два здания повреждены.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня около 5 часов утра противник нанес ракетный удар 6 крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. На данное время есть информация, что одно здание разрушено и 2 здания повреждено. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером. Противник нанес ракетный удар с акватории Черного моря, с района мыса Фиолент", - сказал Громов.
Кроме того, РФ обстреляла Гончаровское Черниговской области, в результате чего есть потери в личном составе ВСУ.
"Относительно Черниговской области. С 5 часов 25 минут до 6 часов 30 минут по населенному пункту Гончаровское Черниговской области также был нанесен обстрел реактивными системами залпового огня - около 20 снарядов по позициям наших войск. На данное время установлено, что пуски были осуществлены с района населенного пункта Зябровка Республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, потери утоняются", - отметил Громов.
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Шо сказать хотел, болезный?
А мы отморозимся как бульбофюрер. Нас там нет!
От, нажаль, і результат не забарився.
психолог там же.
Як писав пан "Urs" --
знаходиться Київська ГЕС. Плотина - земляна, а переспектива --
не хочу навіть казати. Оті 73% , що підняли " Ріголетто" до гори
навіть собі і не уявляють ,що може статися з ........вом.
Не зря же пюрерские войска лет десять назад тренировались по пинским болотам из С-300 стрелять. Просто тогда многие не обратили внимания на эти "эксперименты" усатого пюрера.
Втрати в живій силі не лякають,санкції теж..
Тому,треба укріплюватися по всій лінії кордону,щоб зберегти життя наших захисників.Ми повинні відчувати загрозу з боку рашистів на генному рівні.
Після обстрілу орками крилатими ракетами Яворівського полігону та селища Десна командири повинні зрозуміти, що відпочивати війсковослужбовцям у казармах зараз смертельно небезпечно. Також не можна допускати у розташування військової частини, на полігони, блокпости та військові склади з ************ депутатів "Слуг народу" та журналістів. Російський православний ворог обстрілює Україну крилатими ракетами, як у тирі, до західних кордонів. Росіяни вбиватимуть громадян України, поки в них не закінчаться ракети.
Нині покійний (царство йому Кобзона) Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський багато років тому озвучував плани діда Бабаєва щодо суверенної України:
«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве, и Порошенко арестовывается. И заканчивается проблема», - сказал Жириновский.
Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
если не будут выявлять и избавляться от полудурочных командиров, то у нас и дальше будут потери в казармах.
после пяти месяцев войны.