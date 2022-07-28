Оккупанты нанесли удары по воинской части в Лютеже и Гончаровском. Есть потери в нашем личном составе, - Генштаб

В четверг утром РФ нанесла удары по воинской части в Лютеже Киевской области, одно здание разрушено и два здания повреждены.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня около 5 часов утра противник нанес ракетный удар 6 крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. На данное время есть информация, что одно здание разрушено и 2 здания повреждено. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером. Противник нанес ракетный удар с акватории Черного моря, с района мыса Фиолент", - сказал Громов.

Кроме того, РФ обстреляла Гончаровское Черниговской области, в результате чего есть потери в личном составе ВСУ.

"Относительно Черниговской области. С 5 часов 25 минут до 6 часов 30 минут по населенному пункту Гончаровское Черниговской области также был нанесен обстрел реактивными системами залпового огня - около 20 снарядов по позициям наших войск. На данное время установлено, что пуски были осуществлены с района населенного пункта Зябровка Республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, потери утоняются", - отметил Громов.

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