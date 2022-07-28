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Новости Война
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армия РФ (18042) Киевская область (3926) Николаев (2110) обстрел (25772) ракеты (3470) Харьков (7286) Харьковщина (5576) Черниговщина (1482) Донецкая область (8770)

Оккупанты утром ударили ракетами по пяти регионам Украины, - отчеты ОВА

ракета,обстріл

Утром 28 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Киевщине, Черниговщине, Донбасу, Харькову и Харьковской области и Николаеву.

Об этом свидетельствуют данные областных администраций по состоянию на 08:00 четверга 28 июля, передает Цензор.НЕТ.

На Киевщине сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Был обстрелян объект инфраструктуры. Предварительно жертв нет. На месте еще работают экстренные службы. За утро было три воздушных тревоги.

Также нанесен удар по Черниговщине: "Прилеты" преимущественно в лесной массив вблизи поселка Гончаровское. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

На Харьковщине ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому, Киевскому районам Харькова. Повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет.

В четверг утром враг интенсивно обстрелял г. Чугуев. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают профильные службы.

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По данным ОВА, за прошедшие сутки враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского и Первомайского районов области.
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Привітали нас зі святом.
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28.07.2022 10:25 Ответить
Орки самі знають про наші свята, чи дерьмак інформує?
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28.07.2022 10:34 Ответить
і ні одна ж ************..не виходить протестувати,що з її території летять ракети по Україні...хоть би вже з цвіточками..сєрдєчками та й вийшли...бидло...а ще хочуть від нас співчуття..
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28.07.2022 10:42 Ответить
білоруси я вам співчуваю.-бо ви худоба в стойлі
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28.07.2022 10:44 Ответить
Я вже не співчуваю,а брезгую ними.Бути настільки тваринами,щоб мовчки спостерігати,як з їх території вбивають сусідів,які ніколи не спричиняли їм шкоди.Вони навіть нижче кацапів-тварі безсловесні.Білоруси для мене померли,не хочу ніколи бачити їх на нашій землі-ні в гості,ні в бізнесі,ні як "опозицію".
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28.07.2022 11:40 Ответить
Зябровка под Гомелем. Оттуда ракеты, ссыкуны зеленые.
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28.07.2022 11:23 Ответить
Білоруси і Білорусь - ви тварі! А знаєте чому? Бо ви мовчите!

Не бойтесь врагов - они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. … Люди, я любил вас. Будьте бдительны! - Юлиус Фучик
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28.07.2022 13:08 Ответить
 
 