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армія рф (16209) Київська область (3806) Миколаїв (1760) обстріл (27110) ракети (3928) Харків (5430) Харківщина (6053) Чернігівщина (1581) Донецька область (7587)

Окупанти зранку вдарили ракетами по п'яти регіонах України, - звіти ОВА

ракета,обстріл

Зранку 28 липня окупанти завдали ракетних ударів по Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Харкову і Харківській області та Миколаєву.

Про це свідчать дані обласних адміністрацій станом на 08:00 четверга 28 липня, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині сьогодні зранку окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Був обстріляний об’єкт інфраструктури. Попередньо жертв немає. На місці ще працюють екстрені служби. За ранок було три повітряних тривоги.

Також завдано удару по Чернігівщині: "Прильоти" переважно у лісовий масив поблизу селища Гончарівське. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

На Харківщині вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському, Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо - постраждалих немає.

У четвер зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють профільні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Вишгородському району: окупанти випустили 5 ракет, кілька влучили у об'єкт інфраструктури

За даними ОВА, протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського та Первомайського районів області.

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Привітали нас зі святом.
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28.07.2022 10:25 Відповісти
Орки самі знають про наші свята, чи дерьмак інформує?
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28.07.2022 10:34 Відповісти
і ні одна ж ************..не виходить протестувати,що з її території летять ракети по Україні...хоть би вже з цвіточками..сєрдєчками та й вийшли...бидло...а ще хочуть від нас співчуття..
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28.07.2022 10:42 Відповісти
білоруси я вам співчуваю.-бо ви худоба в стойлі
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28.07.2022 10:44 Відповісти
Я вже не співчуваю,а брезгую ними.Бути настільки тваринами,щоб мовчки спостерігати,як з їх території вбивають сусідів,які ніколи не спричиняли їм шкоди.Вони навіть нижче кацапів-тварі безсловесні.Білоруси для мене померли,не хочу ніколи бачити їх на нашій землі-ні в гості,ні в бізнесі,ні як "опозицію".
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28.07.2022 11:40 Відповісти
Зябровка под Гомелем. Оттуда ракеты, ссыкуны зеленые.
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28.07.2022 11:23 Відповісти
Білоруси і Білорусь - ви тварі! А знаєте чому? Бо ви мовчите!

Не бойтесь врагов - они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. … Люди, я любил вас. Будьте бдительны! - Юлиус Фучик
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28.07.2022 13:08 Відповісти
 
 