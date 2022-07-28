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Новости Война
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армия РФ (18042) мост (1018) Херсон (2659) Херсонщина (4386) внешняя разведка (356) ВСУ (6274)

Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, - британская разведка

зсу

По данным британской разведки, в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.

Об этом сообщается в ежедневном отчете по ситуации в Украине Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты. Ее силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона" - говорится в обзоре.

В разведке отмечают, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить по меньшей мере три моста через реку Днепр, на которые Россия полагается для снабжения территорий, находящихся под ее контролем.

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"Один из них, 1000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе. 27 июля 2022 года Украина снова ударила по нему, и очень вероятно, что сейчас переправа непригодна. 49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой", - сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

Как отмечается, Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.
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Топ комментарии
+53
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28.07.2022 09:55
+28
Якби ця банда не зняла міни, цього не було
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28.07.2022 09:51
+21
Хотілося б щоб це було правдою...
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28.07.2022 09:43
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Хотілося б щоб це було правдою...
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28.07.2022 09:43 Ответить
Якби ця банда не зняла міни, цього не було
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28.07.2022 09:51 Ответить
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28.07.2022 09:55 Ответить
Не 30 а більше 300 років. Головною причиною більшості наших поразок була саме зрада...
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28.07.2022 10:25 Ответить
Петлюра у своєму творі "Московська воша" якраз про зраду українських довбнів і писав
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28.07.2022 13:43 Ответить
Так **** цю зраду не розстрілюєте, ви військові чи ні? Загинули десятки тисяч людей, а ви соплі жуєте.
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28.07.2022 11:01 Ответить
Зеленський знищив військову прокуратуру, яка розслідувала військові злочини, в тому числі і кацапів.
Тепер все в пліснявих рученятах новопризначеного 300% генпрокурора дерьмака.
Хто буде розслідувати злочини своїх же хазяяїв?
Мудрий наріт віддав всю повноту влади зрадникам. "Зробили разом!" і себе і свою країну.
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28.07.2022 11:15 Ответить
Саме незрозуміле,що немає реакції на зраду. Невже все так погано в керівництві країною?...Здається що так!
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28.07.2022 11:04 Ответить
Реакція була - на Цензорі писали. Йде розслідування. Підозри вже є.
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28.07.2022 13:24 Ответить
Якщо армія у мирний час не може захистити себе від зрадників у владі, то як вона збирається захищати країну під час війни?
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28.07.2022 13:48 Ответить
А мости в ямах це хіба не правда? Далі логічно, що логістики нема.
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28.07.2022 09:56 Ответить
Еще хотелось бы не разменять Харьковщину на Херсонщину
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28.07.2022 09:48 Ответить
З якого дива?
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28.07.2022 09:57 Ответить
Ну,просто перднув в калюжу.
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28.07.2022 09:59 Ответить
Та нє, не просто... Це лапоть у такий спосіб силкується нагнітати.
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28.07.2022 12:14 Ответить
Поки схоже на "Донбас на Херсонщину".
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28.07.2022 10:00 Ответить
Маю велику надію,що наша армія робить тактично все правильно.
Головне - щоб їй не заважали.
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28.07.2022 09:57 Ответить
А хто вам сказав, що Херсон у орків слабке місце? Кацапня готуючись до наступу ЗСУ, навезла туди і бронетехніку і війська. Що у русні закінчились резерви то брехня від Арестовича с Ждановим. Україна переможе, але високою ціною.
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28.07.2022 10:11 Ответить
"Дик" Якби ти був не "дикою свинею" ( це одна з їх українських діалектних назв) а професійним військовим то знав-би що ******* війна це маневр і логістика Де кацапам "маневрувать? Якщо вони притиснуті до Дніпра? А як здійснювать поставки пального і *********** - коли шляхи забезпечення перебиті? Великі запаси пального та *********** вимагають території для розміщення І тому стають "стаціонарними цілями" - "на колесах" багато не накопичиш Так що їх у обмеженому просторі будуть просто методично вибивать І чим тоді орки воюватимуть? "Штыками наперевес"?
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28.07.2022 10:22 Ответить
кацапи передумали зводити понтонну переправу і будуть рити тунель
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28.07.2022 10:49 Ответить
через Ла-Манш
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28.07.2022 11:42 Ответить
А ти військовий специаліст? Теоретик прям генерал Гундаріан?
Військові наші "спеціалісти" просрали напад Рашки, бо вважали це неможливим. В мене друг полковник ЗСУ, тричі його перед війною запитував, чи буде війна. Сміявася з мене, вважав це неможливим. Бо по військовій науці, нападники мали би мати перевагу що найменше в тричі більшу. Він вважав, що силовий блок України разом з поліцією переважав угруповання Рашки, яке було у кордонів України. І що?
Зараз йому згадую. Вже не смішно.
Окуляри зніми рожеві. Війна є і буде важкою.
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28.07.2022 11:02 Ответить
Знаєш - на відміну від тебе, я все-таки більше розуміюся у війні Бо вчився і готувався воювать усе життя І по роду служби саме логістика і була моїм основним заняттям - хоч і опосередкованим І служив я все життя не "на паркеті" І що таке "колонна на Саланг" - для мене не просто "словосполучення"Бо коли "духи"розгромили колону "наливників"(тоді загинув мій співслужбовець) то авіабаза тиждень "на підсосі" сиділа Ні літать ні їздить толком не могли Так що я пишу як практик Бо я знаю "війну" зсередини А твій "полковник ЗСУ" або не існує, або він звичайний "паркетник"
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28.07.2022 11:27 Ответить
На твій життєвий шлях мені якось до лампочки. Життя покаже. Дай Боже щоб ЗСУ перемогло як найшвидше повернуло Херсон.
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28.07.2022 11:32 Ответить
А що ви робили в тому Афганістані? І ким ви там були? Окупантом чи визволителем воїном-інтернаціоналістом? Якщо простим солдатом за призивом - це одне, якщо кадровим офіцером савецкой армії, то ви були таким самим кацапом, який зараз прийшов з війною в Україну.
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28.07.2022 14:05 Ответить
Звичайно не вдається, бо якби в ЗСУ був Роман Пиляшенко сьогодні до вечора Херсон був би звільнений, а завтра були б вже в Криму, але поки Роман сидить на дивані та дрочить коментарі ЗСУ не вдається.
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28.07.2022 10:22 Ответить
Тобі теж нічого не заважає коментарі клепати))) Ти прям вже прям як запорєбріком розмірковуєш. А взагалі головна проблема нашої країни - це виняткова бронелобість (чи може навіть тупість) критичної маси.
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28.07.2022 10:52 Ответить
Вагалі то Херсон набагато більше укріпленний москалями ніж харківський напрямок.
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28.07.2022 11:15 Ответить
Взагалі-то та укріпленість до сраки, якщо в тебе єдиний напрямок постачання, це новокаховська дамба та Антонівський залізничний міст. Як тільки їх заблокують, херсонські русаки опиняться масово у котлі.
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28.07.2022 12:21 Ответить
Роман, не пінди.
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28.07.2022 13:39 Ответить
рузький ******* дєрьмак оберти може зменштити.
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28.07.2022 10:06 Ответить
Яким чином? Він ніхто, єдине що він може це рознюхувати та передавати інформацію ворогу.
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28.07.2022 10:32 Ответить
це раніше орки під подбадріваніє Скабеєєвої вибирали цілі для удару. А зараз скаванії їх оборона втратила маневренність і ударну силу. Втрати БК цьому причина. Заправка та перезарядка тільки " з коліс", На берегах Інгула і Дніпра оборона "очагова". А звільнення Мелітополя призведе до втечі орків із Тавриди.
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28.07.2022 10:15 Ответить
Толку з набору тих обертів🤔 Треба, щоб кацапи набирали піздюлін, як жаба мулу,- пора їбошити по Херсону, по місцях де тусуються окупанти, після нанесення удару пропонуємо скласти зброю і з речами на вихід, у випадку відмови, слово для підсумку надається панові Хаймарсенкові
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28.07.2022 10:19 Ответить
Ну так запишись в ЗСУ і покажи як треба воювати, бо це ж військові незнають, що робити.
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28.07.2022 10:30 Ответить
Не беруть, конкурсный отбор.
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28.07.2022 11:23 Ответить
кацапи передумали зводити понтонну переправу і будуть рити тунель
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28.07.2022 10:50 Ответить
Ще б їм ВСУ таких п@#дюлєй дали щоб курви до Австралії той тунель рили...
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28.07.2022 12:25 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.07.2022 11:08 Ответить
Найбільша загроза національній безпеці України та існуванню держави це тотально окуповані ворожою агентурою органи державної влади, правоохоронні структури, оборонний комплекс і частково збройні сили.

Найважливіше й першочергове завдання це очистити державу від ворога зсередини для успішної протидії зовнішній ворожій агресії.

Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі.
Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.
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28.07.2022 11:24 Ответить
Гимарсы прибыли...будем мочить в сортире "рюZZкий мир...Пленных не берем...Приказ генерала Марченко-Марчелло...💪
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28.07.2022 11:43 Ответить
 
 