Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, - британская разведка
По данным британской разведки, в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.
Об этом сообщается в ежедневном отчете по ситуации в Украине Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Контрнаступление Украины на Херсонщине набирает обороты. Ее силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона" - говорится в обзоре.
В разведке отмечают, что Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить по меньшей мере три моста через реку Днепр, на которые Россия полагается для снабжения территорий, находящихся под ее контролем.
"Один из них, 1000-метровый Антоновский мост вблизи Херсона, был поврежден на прошлой неделе. 27 июля 2022 года Украина снова ударила по нему, и очень вероятно, что сейчас переправа непригодна. 49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой", - сообщают в Министерстве обороны Великобритании.
Как отмечается, Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.
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Тепер все в пліснявих рученятах новопризначеного 300% генпрокурора дерьмака.
Хто буде розслідувати злочини своїх же хазяяїв?
Мудрий наріт віддав всю повноту влади зрадникам. "Зробили разом!" і себе і свою країну.
Головне - щоб їй не заважали.
Військові наші "спеціалісти" просрали напад Рашки, бо вважали це неможливим. В мене друг полковник ЗСУ, тричі його перед війною запитував, чи буде війна. Сміявася з мене, вважав це неможливим. Бо по військовій науці, нападники мали би мати перевагу що найменше в тричі більшу. Він вважав, що силовий блок України разом з поліцією переважав угруповання Рашки, яке було у кордонів України. І що?
Зараз йому згадую. Вже не смішно.
Окуляри зніми рожеві. Війна є і буде важкою.
Найважливіше й першочергове завдання це очистити державу від ворога зсередини для успішної протидії зовнішній ворожій агресії.
Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі.
Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.