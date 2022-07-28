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Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, - британська розвідка

зсу

За даними британської розвідки, в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Про це повідомляється в щоденному звіті щодо ситуації в Україні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться в огляді.

У розвідці зазначають, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що перебувають під її контролем.

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"Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна. 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою", - повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.

Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.
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Топ коментарі
+53
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28.07.2022 09:55
+28
Якби ця банда не зняла міни, цього не було
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28.07.2022 09:51
+21
Хотілося б щоб це було правдою...
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28.07.2022 09:43
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Хотілося б щоб це було правдою...
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28.07.2022 09:43 Відповісти
Якби ця банда не зняла міни, цього не було
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28.07.2022 09:51 Відповісти
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28.07.2022 09:55 Відповісти
Не 30 а більше 300 років. Головною причиною більшості наших поразок була саме зрада...
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28.07.2022 10:25 Відповісти
Петлюра у своєму творі "Московська воша" якраз про зраду українських довбнів і писав
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28.07.2022 13:43 Відповісти
Так **** цю зраду не розстрілюєте, ви військові чи ні? Загинули десятки тисяч людей, а ви соплі жуєте.
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28.07.2022 11:01 Відповісти
Зеленський знищив військову прокуратуру, яка розслідувала військові злочини, в тому числі і кацапів.
Тепер все в пліснявих рученятах новопризначеного 300% генпрокурора дерьмака.
Хто буде розслідувати злочини своїх же хазяяїв?
Мудрий наріт віддав всю повноту влади зрадникам. "Зробили разом!" і себе і свою країну.
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28.07.2022 11:15 Відповісти
Саме незрозуміле,що немає реакції на зраду. Невже все так погано в керівництві країною?...Здається що так!
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28.07.2022 11:04 Відповісти
Реакція була - на Цензорі писали. Йде розслідування. Підозри вже є.
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28.07.2022 13:24 Відповісти
Якщо армія у мирний час не може захистити себе від зрадників у владі, то як вона збирається захищати країну під час війни?
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28.07.2022 13:48 Відповісти
А мости в ямах це хіба не правда? Далі логічно, що логістики нема.
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28.07.2022 09:56 Відповісти
Еще хотелось бы не разменять Харьковщину на Херсонщину
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28.07.2022 09:48 Відповісти
З якого дива?
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28.07.2022 09:57 Відповісти
Ну,просто перднув в калюжу.
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28.07.2022 09:59 Відповісти
Та нє, не просто... Це лапоть у такий спосіб силкується нагнітати.
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28.07.2022 12:14 Відповісти
Поки схоже на "Донбас на Херсонщину".
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28.07.2022 10:00 Відповісти
Маю велику надію,що наша армія робить тактично все правильно.
Головне - щоб їй не заважали.
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28.07.2022 09:57 Відповісти
А хто вам сказав, що Херсон у орків слабке місце? Кацапня готуючись до наступу ЗСУ, навезла туди і бронетехніку і війська. Що у русні закінчились резерви то брехня від Арестовича с Ждановим. Україна переможе, але високою ціною.
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28.07.2022 10:11 Відповісти
"Дик" Якби ти був не "дикою свинею" ( це одна з їх українських діалектних назв) а професійним військовим то знав-би що ******* війна це маневр і логістика Де кацапам "маневрувать? Якщо вони притиснуті до Дніпра? А як здійснювать поставки пального і *********** - коли шляхи забезпечення перебиті? Великі запаси пального та *********** вимагають території для розміщення І тому стають "стаціонарними цілями" - "на колесах" багато не накопичиш Так що їх у обмеженому просторі будуть просто методично вибивать І чим тоді орки воюватимуть? "Штыками наперевес"?
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28.07.2022 10:22 Відповісти
кацапи передумали зводити понтонну переправу і будуть рити тунель
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28.07.2022 10:49 Відповісти
через Ла-Манш
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28.07.2022 11:42 Відповісти
А ти військовий специаліст? Теоретик прям генерал Гундаріан?
Військові наші "спеціалісти" просрали напад Рашки, бо вважали це неможливим. В мене друг полковник ЗСУ, тричі його перед війною запитував, чи буде війна. Сміявася з мене, вважав це неможливим. Бо по військовій науці, нападники мали би мати перевагу що найменше в тричі більшу. Він вважав, що силовий блок України разом з поліцією переважав угруповання Рашки, яке було у кордонів України. І що?
Зараз йому згадую. Вже не смішно.
Окуляри зніми рожеві. Війна є і буде важкою.
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28.07.2022 11:02 Відповісти
Знаєш - на відміну від тебе, я все-таки більше розуміюся у війні Бо вчився і готувався воювать усе життя І по роду служби саме логістика і була моїм основним заняттям - хоч і опосередкованим І служив я все життя не "на паркеті" І що таке "колонна на Саланг" - для мене не просто "словосполучення"Бо коли "духи"розгромили колону "наливників"(тоді загинув мій співслужбовець) то авіабаза тиждень "на підсосі" сиділа Ні літать ні їздить толком не могли Так що я пишу як практик Бо я знаю "війну" зсередини А твій "полковник ЗСУ" або не існує, або він звичайний "паркетник"
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28.07.2022 11:27 Відповісти
На твій життєвий шлях мені якось до лампочки. Життя покаже. Дай Боже щоб ЗСУ перемогло як найшвидше повернуло Херсон.
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28.07.2022 11:32 Відповісти
А що ви робили в тому Афганістані? І ким ви там були? Окупантом чи визволителем воїном-інтернаціоналістом? Якщо простим солдатом за призивом - це одне, якщо кадровим офіцером савецкой армії, то ви були таким самим кацапом, який зараз прийшов з війною в Україну.
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28.07.2022 14:05 Відповісти
Звичайно не вдається, бо якби в ЗСУ був Роман Пиляшенко сьогодні до вечора Херсон був би звільнений, а завтра були б вже в Криму, але поки Роман сидить на дивані та дрочить коментарі ЗСУ не вдається.
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28.07.2022 10:22 Відповісти
Тобі теж нічого не заважає коментарі клепати))) Ти прям вже прям як запорєбріком розмірковуєш. А взагалі головна проблема нашої країни - це виняткова бронелобість (чи може навіть тупість) критичної маси.
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28.07.2022 10:52 Відповісти
Вагалі то Херсон набагато більше укріпленний москалями ніж харківський напрямок.
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28.07.2022 11:15 Відповісти
Взагалі-то та укріпленість до сраки, якщо в тебе єдиний напрямок постачання, це новокаховська дамба та Антонівський залізничний міст. Як тільки їх заблокують, херсонські русаки опиняться масово у котлі.
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28.07.2022 12:21 Відповісти
Роман, не пінди.
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28.07.2022 13:39 Відповісти
рузький ******* дєрьмак оберти може зменштити.
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28.07.2022 10:06 Відповісти
Яким чином? Він ніхто, єдине що він може це рознюхувати та передавати інформацію ворогу.
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28.07.2022 10:32 Відповісти
це раніше орки під подбадріваніє Скабеєєвої вибирали цілі для удару. А зараз скаванії їх оборона втратила маневренність і ударну силу. Втрати БК цьому причина. Заправка та перезарядка тільки " з коліс", На берегах Інгула і Дніпра оборона "очагова". А звільнення Мелітополя призведе до втечі орків із Тавриди.
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28.07.2022 10:15 Відповісти
Толку з набору тих обертів🤔 Треба, щоб кацапи набирали піздюлін, як жаба мулу,- пора їбошити по Херсону, по місцях де тусуються окупанти, після нанесення удару пропонуємо скласти зброю і з речами на вихід, у випадку відмови, слово для підсумку надається панові Хаймарсенкові
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28.07.2022 10:19 Відповісти
Ну так запишись в ЗСУ і покажи як треба воювати, бо це ж військові незнають, що робити.
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28.07.2022 10:30 Відповісти
Не беруть, конкурсный отбор.
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28.07.2022 11:23 Відповісти
кацапи передумали зводити понтонну переправу і будуть рити тунель
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28.07.2022 10:50 Відповісти
Ще б їм ВСУ таких п@#дюлєй дали щоб курви до Австралії той тунель рили...
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28.07.2022 12:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.07.2022 11:08 Відповісти
Найбільша загроза національній безпеці України та існуванню держави це тотально окуповані ворожою агентурою органи державної влади, правоохоронні структури, оборонний комплекс і частково збройні сили.

Найважливіше й першочергове завдання це очистити державу від ворога зсередини для успішної протидії зовнішній ворожій агресії.

Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі.
Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.
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28.07.2022 11:24 Відповісти
Гимарсы прибыли...будем мочить в сортире "рюZZкий мир...Пленных не берем...Приказ генерала Марченко-Марчелло...💪
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28.07.2022 11:43 Відповісти
 
 