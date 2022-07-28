Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів, - британська розвідка
За даними британської розвідки, в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.
Про це повідомляється в щоденному звіті щодо ситуації в Україні Міністерства оборони Великої Британії в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться в огляді.
У розвідці зазначають, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що перебувають під її контролем.
"Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна. 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою", - повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.
Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер все в пліснявих рученятах новопризначеного 300% генпрокурора дерьмака.
Хто буде розслідувати злочини своїх же хазяяїв?
Мудрий наріт віддав всю повноту влади зрадникам. "Зробили разом!" і себе і свою країну.
Головне - щоб їй не заважали.
Військові наші "спеціалісти" просрали напад Рашки, бо вважали це неможливим. В мене друг полковник ЗСУ, тричі його перед війною запитував, чи буде війна. Сміявася з мене, вважав це неможливим. Бо по військовій науці, нападники мали би мати перевагу що найменше в тричі більшу. Він вважав, що силовий блок України разом з поліцією переважав угруповання Рашки, яке було у кордонів України. І що?
Зараз йому згадую. Вже не смішно.
Окуляри зніми рожеві. Війна є і буде важкою.
Найважливіше й першочергове завдання це очистити державу від ворога зсередини для успішної протидії зовнішній ворожій агресії.
Без успішного виконання першого, успішна протидія зовнішньому вторгненню не видається можливою. Це мають розуміти всі патріотично налаштовані військові, правоохоронці, державні діячі.
Чим довше це відтягувати, тим більше буде невинних жертв серед героїчного Українського народу.