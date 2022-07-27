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Антонівський міст буде відбудовано, але вже нами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 27 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі.

Хоч які б вони мали плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Антонівський міст не знищено, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо, - ОВА

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) міст (1234) звернення (607)


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Топ коментарі
+38
Я уже вижу как 95 квартал работает на стройке)
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27.07.2022 22:37
+36
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27.07.2022 22:43
+35
О, вже намалювався, великий будівельник ***
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27.07.2022 22:40
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Я уже вижу как 95 квартал работает на стройке)
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27.07.2022 22:37 Відповісти
Безумна з Єрмаком будуть відбудовувати...
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27.07.2022 22:47 Відповісти
Їх вже гонить ФБР в ростов
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27.07.2022 23:15 Відповісти
О, вже намалювався, великий будівельник ***
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27.07.2022 22:40 Відповісти
Крадівництво mast go on///
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27.07.2022 22:50 Відповісти
Дуже шкода, що не ти його побудував- так би вистачило одного дешевого снаряду , а не 12 з HIRMARS
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27.07.2022 22:42 Відповісти
Зеля буде сам арматуру носити на відбудові як Їлліч.
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27.07.2022 22:42 Відповісти
)|(иди арматуру не носять.
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27.07.2022 22:46 Відповісти
Ггггг
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28.07.2022 02:56 Відповісти
Зеля, моргни два раза левым глазом, если ермак взял тебя в плен.
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27.07.2022 22:42 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.07.2022 23:09 Відповісти
В полон не взяв, але кокс дозує
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27.07.2022 23:14 Відповісти
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27.07.2022 23:30 Відповісти
Та не, родной, сперва ракеты проданные восстановишь и два артучилища ПВО, которые закрыли папередники.
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Ой блія, точна!
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28.07.2022 02:58 Відповісти
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Урод, возьми Херсон хотя бы в осаду. Без успехов на фронте это пока просто фэнтези.
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27.07.2022 22:43 Відповісти
Вот же пи*данутый пи*дёныш. Репарации контрибуции забыл? Или про*бал ушлёпнутое
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27.07.2022 22:43 Відповісти
вони вже подумки на офшорах
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28.07.2022 00:07 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1552020749103267849 23 ч

Якщо Зеленський не купував дружині обкладинку Vogue (у кращих традиціях своїх кумирів жлобів-олігархів), вона ж отримала гонорар? Правильно?
І відправила його на потреби ЗСУ? Правильно? Відправила?
Чи у фонд переселенцям? Правильно?
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27.07.2022 22:44 Відповісти
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27.07.2022 22:48 Відповісти
Поза чи стільниці картоплі
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28.07.2022 02:59 Відповісти
"Деякі українці, занадто українці. Треба трохи стати менше українцями і тоді настане у суспільстві спокій" - Олена Зеленська.
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28.07.2022 07:26 Відповісти
у этой Ленки морда Ведьмы -реально колхозница из-за канавы
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28.07.2022 07:41 Відповісти
Устроіла форум пєрших лєді і жельтмєнов. Пройшов успішно.
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27.07.2022 22:51 Відповісти
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27.07.2022 22:45 Відповісти
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27.07.2022 22:55 Відповісти
😂😂😂
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27.07.2022 23:22 Відповісти
Вам "їхать" чи "шашечки"? Мене влаштовує результат! А коли саме (в яку пору доби) його зроблять - без різниці! Крім того - в нічний час легше виводить пускові з місця залпу в безпечне місце!
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28.07.2022 01:39 Відповісти
А мудрий, аж страшно!...
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27.07.2022 22:45 Відповісти
Чому він не був підірваний до того коли окупанти зайняли Херсон, було ж декілька днів, поки на околицях Херсону тривали бої, до окупації, коли можна було його підірвати?
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27.07.2022 22:46 Відповісти
Раніше не бачив інших крім дипломатичних. Прозріває.
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27.07.2022 22:46 Відповісти
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27.07.2022 22:47 Відповісти
ви з Ермаком будете за цим з камери спостерігати.
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27.07.2022 22:48 Відповісти
Щоденний зашифрований звіт ***** від ZVO
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27.07.2022 22:49 Відповісти
Великобудівник гундосе про нове велике крадівництво.
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27.07.2022 22:51 Відповісти
цікаво, хто йому суфлера налаштовував - бо зпочатку було ржачно - найвеличніший невстигав читати

маю надію, ту людину не розтріляють))
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27.07.2022 22:52 Відповісти
Коли вже цей гундосік буде повішений разом зі всіею зеленою шоблою? Бійцям1,5 - 2 місяці не виплачують фронтові гроші,родини лишились без засобїв існування, а депутати собі зарплати підвищують. Польща закуповує1000 танків та 600 гаубиць, а цей торчок п.. здить що треба більше грошей,людей та техніки на ремонт доріг. Що за дурдом???????????? Зебіли, ви зробили це разом!
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27.07.2022 22:53 Відповісти
петицію створили і вона набрала необхіду кількість голосів - зп нардепам зробити 6500 грн.
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27.07.2022 23:07 Відповісти
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27.07.2022 22:54 Відповісти
Не тим дають премію Черчіля, ой не тим...
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27.07.2022 22:57 Відповісти
Та куда ни глянь... везде дерьмак... когда он уже аннигилирует
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27.07.2022 23:07 Відповісти
Жарте! Правильно українською - жарте шашлик! от так кацапсинське. ЗЕбеня- він звісно ЗЕбіл, але він наш ЗЕбіл, а вам лаптям піста!
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27.07.2022 23:32 Відповісти
спочатку українською читати навчись, а потiм вже писок розтуляй..... ))
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27.07.2022 23:44 Відповісти
а какая ж падла приказала разминировать перед самой войной мосты ???
сколько жизней забрало это предательство!!!
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27.07.2022 22:56 Відповісти
Кто-то верит этому пи...нутому ублюдку? Ещё война не кончилась а оно уже придумало где можно украсть. Ермака под суд отправь, может тогда и послушаем. Банный шут-писькограй кремля. Ну вы, 73%, и выбрали. Это же надо быть такими лохами!
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27.07.2022 22:57 Відповісти
Вечірній балабол прокинувся.
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27.07.2022 22:58 Відповісти
Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. (рівно все навпаки було зроблено "зе" владою ,при розмінуванні Чонгар ,що дало рашисту логістичні можливості для швидкої окупації Півдня України. ,
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27.07.2022 22:58 Відповісти
жаль, шо зеля форум на Цензоре не читает....., он бы узнал много интересного! )))
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27.07.2022 22:58 Відповісти
ось так плавно підводить знову до Великого Будівництва та асфальту післявоєнного розпилу бабла

Хрипата крыса
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27.07.2022 22:59 Відповісти
А в 2019-му тобі "Велике будівництво дуже подобалося! А зараз - НІ?!!! Ах ти ж "ренегат"!!! "Великого ЗЕ зрадив!!!" Треба повісить! (за твоєю ж ідеєю стосовно "зрадників-порохоботів")
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28.07.2022 08:18 Відповісти
ЗеДермак король видосов ..захватил Генпрокуратуру Украины...СБУ...ДБР...НАБУ...осталось САП и ВСУ...где Кучмист популист ещё не влез...
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27.07.2022 23:00 Відповісти
Тойшоневтік найвеличніший лідор. Другий після Черчілля.
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27.07.2022 23:01 Відповісти
Україну відбудують ...але без тебе дебіле і без твого зрадника єрмака...
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27.07.2022 23:04 Відповісти
Киевское «Динамо» обыграло турецкое «Фенербахче» в овертайме - 2:1.
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27.07.2022 23:05 Відповісти
А может уе*нями которые пришли на нашу землю ?
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27.07.2022 23:13 Відповісти
Якщо тобі не подобається "Цензор" - дорога до "найвеличнішої задниці" вільна Там зараз - як у Мавзолеї після розвалу СРСР - підхід вільний Бо бажаючі розбіглися!
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28.07.2022 01:42 Відповісти
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27.07.2022 23:37 Відповісти
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27.07.2022 23:42 Відповісти
Законные границы Украины от 1991 года -уточнил В. Зеленский.
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28.07.2022 00:11 Відповісти
твой зеленский патологический ЛЖЕЦ
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28.07.2022 07:47 Відповісти
Так так,й обов'язково дороги до агресора заасфальтувати полюдськи.
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28.07.2022 00:35 Відповісти
Чого на Вову так напали?Хіба тільки від нього все залежить??А от міст дійсно, підірвати теба було ще в березні..
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28.07.2022 04:10 Відповісти
24 лютого.
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28.07.2022 06:55 Відповісти
ты совсем дурак или только вылупился?
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28.07.2022 07:48 Відповісти
Вова просто не здогадувався до 24 березня, що українці капітулювать відмовляться А потім терміново мусив "перевзуваться" у "чоботи суперпатріота" - щоб відразу на каштані не повісили! Мені цікаво було-б почитать той спіч капітулянтський, який йому Подоляк написав і який був-би ним зачитаний, якби під Гостомелем та в інших місцях в/ч ЗСУ з НГ були розгромлені кацапами Але я так думаю, що його вже давно спалили (хоча "ще не вечір" - війна триває Не дай бог - буде перелом не на нашу користь Подоляк дістане той "чорновик", внесе відповідні корективи і підсуне під ніс "ретранслятору") )
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28.07.2022 08:10 Відповісти
А как наступать будем за Днепр если мосты уничтожили?
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28.07.2022 08:49 Відповісти
понтон
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28.07.2022 08:52 Відповісти
зробимо суботнік з писак
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28.07.2022 08:50 Відповісти
 
 