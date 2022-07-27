Антонівський міст буде відбудовано, але вже нами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 27 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі.

Хоч які б вони мали плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Антонівський міст не знищено, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо, - ОВА