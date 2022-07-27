Антонівський міст буде відбудовано, але вже нами, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців 27 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі.
Хоч які б вони мали плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+38 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар27.07.2022 22:37
+36 Топ Ган
показати весь коментар27.07.2022 22:43
+35 Mykola Trofimenko #528418
показати весь коментар27.07.2022 22:40
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https://twitter.com/saniolli/status/1552020749103267849 23 ч
Якщо Зеленський не купував дружині обкладинку Vogue (у кращих традиціях своїх кумирів жлобів-олігархів), вона ж отримала гонорар? Правильно?
І відправила його на потреби ЗСУ? Правильно? Відправила?
Чи у фонд переселенцям? Правильно?
маю надію, ту людину не розтріляють))
сколько жизней забрало это предательство!!!
Хрипата крыса