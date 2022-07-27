Антоновский мост будет отстроен, но уже нами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам 27 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле.

Какие бы они ни имели планы, мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - отмечается в сообщении.

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