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Антоновский мост будет отстроен, но уже нами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам 27 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.

"Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле.

Какие бы они ни имели планы, мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Антоновский мост не уничтожен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно, - ОВА


Автор: 

Зеленский Владимир (20493) мост (1028) обращение (751)


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Топ комментарии
+38
Я уже вижу как 95 квартал работает на стройке)
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27.07.2022 22:37
+36
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27.07.2022 22:43
+35
О, вже намалювався, великий будівельник ***
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27.07.2022 22:40
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Я уже вижу как 95 квартал работает на стройке)
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27.07.2022 22:37 Ответить
Безумна з Єрмаком будуть відбудовувати...
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27.07.2022 22:47 Ответить
Їх вже гонить ФБР в ростов
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27.07.2022 23:15 Ответить
О, вже намалювався, великий будівельник ***
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27.07.2022 22:40 Ответить
Крадівництво mast go on///
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27.07.2022 22:50 Ответить
Дуже шкода, що не ти його побудував- так би вистачило одного дешевого снаряду , а не 12 з HIRMARS
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27.07.2022 22:42 Ответить
Зеля буде сам арматуру носити на відбудові як Їлліч.
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27.07.2022 22:42 Ответить
)|(иди арматуру не носять.
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27.07.2022 22:46 Ответить
Ггггг
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28.07.2022 02:56 Ответить
Зеля, моргни два раза левым глазом, если ермак взял тебя в плен.
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27.07.2022 22:42 Ответить
🤣🤣🤣
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27.07.2022 23:09 Ответить
В полон не взяв, але кокс дозує
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27.07.2022 23:14 Ответить
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27.07.2022 23:30 Ответить
Та не, родной, сперва ракеты проданные восстановишь и два артучилища ПВО, которые закрыли папередники.
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27.07.2022 22:43 Ответить
Ой блія, точна!
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28.07.2022 02:58 Ответить
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27.07.2022 22:43 Ответить
Урод, возьми Херсон хотя бы в осаду. Без успехов на фронте это пока просто фэнтези.
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27.07.2022 22:43 Ответить
Вот же пи*данутый пи*дёныш. Репарации контрибуции забыл? Или про*бал ушлёпнутое
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27.07.2022 22:43 Ответить
вони вже подумки на офшорах
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28.07.2022 00:07 Ответить
КиївМіськБудда@saniolli

https://twitter.com/saniolli/status/1552020749103267849 23 ч

Якщо Зеленський не купував дружині обкладинку Vogue (у кращих традиціях своїх кумирів жлобів-олігархів), вона ж отримала гонорар? Правильно?
І відправила його на потреби ЗСУ? Правильно? Відправила?
Чи у фонд переселенцям? Правильно?
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27.07.2022 22:44 Ответить
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27.07.2022 22:48 Ответить
Поза чи стільниці картоплі
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28.07.2022 02:59 Ответить
"Деякі українці, занадто українці. Треба трохи стати менше українцями і тоді настане у суспільстві спокій" - Олена Зеленська.
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28.07.2022 07:26 Ответить
у этой Ленки морда Ведьмы -реально колхозница из-за канавы
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28.07.2022 07:41 Ответить
Устроіла форум пєрших лєді і жельтмєнов. Пройшов успішно.
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27.07.2022 22:51 Ответить
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27.07.2022 22:45 Ответить
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27.07.2022 22:55 Ответить
😂😂😂
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27.07.2022 23:22 Ответить
Вам "їхать" чи "шашечки"? Мене влаштовує результат! А коли саме (в яку пору доби) його зроблять - без різниці! Крім того - в нічний час легше виводить пускові з місця залпу в безпечне місце!
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28.07.2022 01:39 Ответить
А мудрий, аж страшно!...
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27.07.2022 22:45 Ответить
Чому він не був підірваний до того коли окупанти зайняли Херсон, було ж декілька днів, поки на околицях Херсону тривали бої, до окупації, коли можна було його підірвати?
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27.07.2022 22:46 Ответить
Раніше не бачив інших крім дипломатичних. Прозріває.
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27.07.2022 22:46 Ответить
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27.07.2022 22:47 Ответить
ви з Ермаком будете за цим з камери спостерігати.
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27.07.2022 22:48 Ответить
Щоденний зашифрований звіт ***** від ZVO
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27.07.2022 22:49 Ответить
Великобудівник гундосе про нове велике крадівництво.
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27.07.2022 22:51 Ответить
цікаво, хто йому суфлера налаштовував - бо зпочатку було ржачно - найвеличніший невстигав читати

маю надію, ту людину не розтріляють))
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27.07.2022 22:52 Ответить
Коли вже цей гундосік буде повішений разом зі всіею зеленою шоблою? Бійцям1,5 - 2 місяці не виплачують фронтові гроші,родини лишились без засобїв існування, а депутати собі зарплати підвищують. Польща закуповує1000 танків та 600 гаубиць, а цей торчок п.. здить що треба більше грошей,людей та техніки на ремонт доріг. Що за дурдом???????????? Зебіли, ви зробили це разом!
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27.07.2022 22:53 Ответить
петицію створили і вона набрала необхіду кількість голосів - зп нардепам зробити 6500 грн.
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27.07.2022 23:07 Ответить
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27.07.2022 22:54 Ответить
Не тим дають премію Черчіля, ой не тим...
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27.07.2022 22:57 Ответить
Та куда ни глянь... везде дерьмак... когда он уже аннигилирует
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27.07.2022 23:07 Ответить
Жарте! Правильно українською - жарте шашлик! от так кацапсинське. ЗЕбеня- він звісно ЗЕбіл, але він наш ЗЕбіл, а вам лаптям піста!
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27.07.2022 23:32 Ответить
спочатку українською читати навчись, а потiм вже писок розтуляй..... ))
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27.07.2022 23:44 Ответить
а какая ж падла приказала разминировать перед самой войной мосты ???
сколько жизней забрало это предательство!!!
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27.07.2022 22:56 Ответить
Кто-то верит этому пи...нутому ублюдку? Ещё война не кончилась а оно уже придумало где можно украсть. Ермака под суд отправь, может тогда и послушаем. Банный шут-писькограй кремля. Ну вы, 73%, и выбрали. Это же надо быть такими лохами!
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27.07.2022 22:57 Ответить
Вечірній балабол прокинувся.
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27.07.2022 22:58 Ответить
Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. (рівно все навпаки було зроблено "зе" владою ,при розмінуванні Чонгар ,що дало рашисту логістичні можливості для швидкої окупації Півдня України. ,
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27.07.2022 22:58 Ответить
жаль, шо зеля форум на Цензоре не читает....., он бы узнал много интересного! )))
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27.07.2022 22:58 Ответить
ось так плавно підводить знову до Великого Будівництва та асфальту післявоєнного розпилу бабла

Хрипата крыса
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27.07.2022 22:59 Ответить
А в 2019-му тобі "Велике будівництво дуже подобалося! А зараз - НІ?!!! Ах ти ж "ренегат"!!! "Великого ЗЕ зрадив!!!" Треба повісить! (за твоєю ж ідеєю стосовно "зрадників-порохоботів")
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28.07.2022 08:18 Ответить
ЗеДермак король видосов ..захватил Генпрокуратуру Украины...СБУ...ДБР...НАБУ...осталось САП и ВСУ...где Кучмист популист ещё не влез...
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27.07.2022 23:00 Ответить
Тойшоневтік найвеличніший лідор. Другий після Черчілля.
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27.07.2022 23:01 Ответить
Україну відбудують ...але без тебе дебіле і без твого зрадника єрмака...
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27.07.2022 23:04 Ответить
Киевское «Динамо» обыграло турецкое «Фенербахче» в овертайме - 2:1.
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27.07.2022 23:05 Ответить
А может уе*нями которые пришли на нашу землю ?
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27.07.2022 23:13 Ответить
Якщо тобі не подобається "Цензор" - дорога до "найвеличнішої задниці" вільна Там зараз - як у Мавзолеї після розвалу СРСР - підхід вільний Бо бажаючі розбіглися!
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28.07.2022 01:42 Ответить
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27.07.2022 23:37 Ответить
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27.07.2022 23:42 Ответить
Законные границы Украины от 1991 года -уточнил В. Зеленский.
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28.07.2022 00:11 Ответить
твой зеленский патологический ЛЖЕЦ
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28.07.2022 07:47 Ответить
Так так,й обов'язково дороги до агресора заасфальтувати полюдськи.
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28.07.2022 00:35 Ответить
Чого на Вову так напали?Хіба тільки від нього все залежить??А от міст дійсно, підірвати теба було ще в березні..
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28.07.2022 04:10 Ответить
24 лютого.
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28.07.2022 06:55 Ответить
ты совсем дурак или только вылупился?
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28.07.2022 07:48 Ответить
Вова просто не здогадувався до 24 березня, що українці капітулювать відмовляться А потім терміново мусив "перевзуваться" у "чоботи суперпатріота" - щоб відразу на каштані не повісили! Мені цікаво було-б почитать той спіч капітулянтський, який йому Подоляк написав і який був-би ним зачитаний, якби під Гостомелем та в інших місцях в/ч ЗСУ з НГ були розгромлені кацапами Але я так думаю, що його вже давно спалили (хоча "ще не вечір" - війна триває Не дай бог - буде перелом не на нашу користь Подоляк дістане той "чорновик", внесе відповідні корективи і підсуне під ніс "ретранслятору") )
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28.07.2022 08:10 Ответить
А как наступать будем за Днепр если мосты уничтожили?
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28.07.2022 08:49 Ответить
понтон
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28.07.2022 08:52 Ответить
зробимо суботнік з писак
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28.07.2022 08:50 Ответить
 
 