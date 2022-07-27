Антоновский мост будет отстроен, но уже нами, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам 27 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Зеленского.
"Относительно Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле.
Какие бы они ни имели планы, мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+38 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий27.07.2022 22:37
+36 Топ Ган
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+35 Mykola Trofimenko #528418
показать весь комментарий27.07.2022 22:40
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https://twitter.com/saniolli/status/1552020749103267849 23 ч
Якщо Зеленський не купував дружині обкладинку Vogue (у кращих традиціях своїх кумирів жлобів-олігархів), вона ж отримала гонорар? Правильно?
І відправила його на потреби ЗСУ? Правильно? Відправила?
Чи у фонд переселенцям? Правильно?
маю надію, ту людину не розтріляють))
сколько жизней забрало это предательство!!!
Хрипата крыса